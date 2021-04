Los catalinos / El otro lado

El rating es lo más importante para la industria de la televisión porque de este dato depende el negocio, después vienen los premios que celebra el show del medio. Se entregaron los premios India Catalina.

El ganador fue RCN. Se ganó 10. Y todos fueron para Pa’ quererte: actriz y actor de reparto, actriz antagónica, libreto, revelación del año, talento infantil, música, serie de ficción web, producción favorita del público y talento favorito del público.



Esta telenovela se los merece porque es una historia amorosa que nos llevó desde el melodrama y la comedia a pensarnos en nuestras relaciones de pareja y paternidad en estos tiempos cuando la familia se ha transformado.



Aquí dos cosas raras, si Pa’ quererte es tan buena como para 10 premios, ¿por qué no se ganó el de mejor telenovela? Y la ‘blanquiada’ a Enfermeras que ha triunfado en rating y logra una reflexión interesante sobre el machismo y la salud.



Aplauso. Carolina Gómez (La venganza de Analía) se merece su premio a mejor actriz protagónica porque logra un personaje muy potente en estética y estilo del melodrama, ya que tiene toda la fuerza para mostrarnos los juegos de la venganza y la política.



Asimismo, hay justicia con Andreína Solórzano (Caracol) como presentadora.

Chévere el premio Víctor Nieto a Toda una Vida para Kepa Amuchastegui porque ha estado con nosotros siempre en la actuación, la dirección y escritura de nuestra pantalla.



Me gustan los tres premios a Zapata, el gran putas porque premia el gran proyecto de Telepacífico de hacer documentales y formatos novedosos que lo han llevado a ser el mejor canal colombiano en propuesta estética, narrativa e intercultural.



Me alegra que el esfuerzo de la Comisión de la verdad haya ganado con Frente al espejo (Canal Capital) ya que crearon el mejor formato de opinión de toda la televisión: diverso, juguetón y respetuoso.



El premio más raro fue que la mejor telenovela fuera de Netflix con El robo del siglo. Raro esto de que esta serie sea una telenovela: todo un reinvento del jurado sobre lo que es una telenovela.Puro arribismo y provincianismo de creernos Netflix y negar las telenovelas de RCN (Pa’ quererte o Enfermeras) y Caracol (La venganza de Analía).



Se debería crear el premio Andrés Parra: siempre gana; ahora ganó con El robo del siglo. Raro eso porque en Escobar debía llevarnos a odiarlo y terminamos amándolo y en El robo era un genio del crimen y terminó siendo cómico ladrón. Muy colombiche que nos parezca que buen actor es el que hace todo muy cómico.



Se deberían crear los premios Noticias Uno para la información nacional, premio Citytv para las noticias locales, premio Marlon Moreno (La venganza de Analía) para los villanos, premio Paulina Vega (A otro nivel) para presentadora de entretenimiento, premio programa infantil para Señal Colombia (Las crónicas elefántiles y Guillermina y Candelario), premio La tele letal para eso que engloban en entretenimiento-humor como si fueran sinónimo, y premio de redes para The Juanpis Live Show.



¡Felicitaciones a los ganadores!



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

