El yo escandal- oso / Columna El otro lado, de Omar Rincón

El televidente se emociona, odia, enerva y grita porque su moral se ve ofendida. Pero como está acostumbrado al maltrato, sigue ahí. Los escandalitos hacen las delicias de la farándula y hace sonreír a los canales. “La casa de los famosos” es el último escándalo.

¿Qué es un famoso? Alguien que haya salido en la tele, provoque chisme de farándula y tenga miles de seguidores en redes. En “La casa de los famosos” Colombia hubo escándalo cuando un señor Alejandro le terminó una relación de 12 años a una señora Nataly. Todo porque Nataly le engañó en televisión. Y él indignado entró al estudio a darle el sermón moral y la despidió. Ella lagrimió. Los televidentes no lo podían creer.

Él le dijo (Ella congelada por regla del concurso, así que no podía reaccionar): Hola, Nataly (…) siempre confié en nosotros y en nuestra relación, confié en que podíamos superar cualquier adversidad (…) me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal (…) Solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida (…) Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida (…) Retiro todas mis promesas (…) Gracias por todo, te amo (…) Chao, hasta siempre, hasta nunca... Chao, 'Mona', diviértete.

Ella descongelada puede hablar y dice: "Es el hombre más espectacular (…) Con el tiempo, nos la llevamos tan bien, que nos volvimos los mejores amigos... Las cosas iban cayendo, yo estaba amargada, no lo hacía feliz (…) es lo mejor que me ha podido pasar en la vida (…) es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él. Él no es feliz conmigo, no puedo ser egoísta, tengo que dejarlo ser (…) Se merece ser feliz y me merezco ser feliz... Le pido perdón (…) Te voy a amar siempre".

Y por eso el reality es tan genial. Es realidad extrema. O ficción de uno mismo. Nadie es real.

¿Realidad? ¿Ficción? A quien le importa. Estamos en la sociedad donde las vidas privadas son mas interesantes que las públicas, donde las intimidades se hacen publicas para el disfrute colectivo, donde hay que exponerse al escándalo para ser famoso, donde todo sirve con tan de tener billete, donde los productores han encontrado en las vidas privadas su fórmula de éxito.

Y por eso el reality es tan genial. Es realidad extrema. O ficción de uno mismo. Nadie es real. Todos actúan de sí mismos pensando en seducir el corazón de los televidentes. Todo vale para ganar, sobre todo escandalizar

El televidente goza, no es su miseria, es la de otros, que además se hacen llamar famosos. Los bellos y famosos también sufren. El televidente goza su momento de ser dios, juzgar vidas privadas y gozar con el melodrama ajeno.

El escándalo se amplifica por medios, redes y chismes de farándula. La moral se exacerba. Todos se indignan. Y al final del día, se suspira y ríe. El rating baja. Se busca el nuevo escandalo real. Nada mal, la intimidad es el espectáculo.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

