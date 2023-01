Las actrices afroestadounidenses Gabrielle Union y Octavia Spencer protagonizan la tercera temporada de 'Truth Be Told', de Apple TV+, con la consigna de alzar la voz por las mujeres desaparecidas cuya búsqueda no suele ser prioritaria.

"Como mujer negra, es muy aterrador saber que las desapariciones de las mujeres de color no son una prioridad, y tal vez a través de esta serie podemos abrir la conversación y encontrar una solución", aseguró Spencer en una entrevista con EFE.



Durante esta temporada, la periodista Poppy Scoville -interpretada por Spencer- intentará visibilizar los casos de desaparición de jóvenes negras junto a Eva, la directora de una escuela de secundaria a la que da vida Union.

La indiferencia de los medios de comunicación y de las autoridades llevará a ambas a buscar justicia para aquellas mujeres que, sospechan, podrían ser víctimas de trata. Aunque la serie explora los matices de una sola comunidad, ambas actrices expresaron su preocupación ante la violencia que enfrenta el género femenino a nivel global y consideraron que retratos "hechos con amor" como el que ellas hicieron en 'Truth Be Told' son necesarios para sensibilizar a la gente.



"Pensé que era interesante enfocar esta temporada en un tema que además era socialmente relevante y con el que la gente se pudiera identificar de forma más universal", dijo Spencer, quien también es productora ejecutiva de la serie junto a personalidades como la actriz Reese Witherspoon.

Esta no es la primera vez que Spencer forma parte de proyectos que exploran las problemáticas sociales de la comunidad negra. En 2011 protagonizó “The Help”, película que visibilizaba la segregación racial estadounidense de los años sesenta y que catapultó su carrera al hacerle ganar un Óscar a la mejor actriz secundaria.



Por su parte, Union decidió sumarse porque la trama resonaba de forma muy particular con su propia historia. "Yo soy superviviente de un caso de violencia sexual y encarnar a Eva me hizo revisitar el pasado y entender que a mí me violaron una vez. Me removió mucho pensar que la gente que es víctima de trata de blancas es algo con lo que lidia diariamente", dijo a EFE. Este tipo de delitos son para Union "una plaga global" sin solución sencilla, pero espera que a través de la serie se pueda generar una reflexión y comenzar a trazar nuevas rutas para combatirlo.



En las primeras dos temporadas la historia desarrolló la imagen de la periodista y locutora de podcast Poppy Scoville desde una óptica más personal, así como su obsesión por la verdad. Según Spencer, con esta última entrega, estrenada este fin de semana, el público podrá ver una versión más fuerte de su personaje, resultado de la unión y solidaridad entre mujeres.



“Las temporadas pasadas se enfocaron más en la historia personal de Poppy y en su camino en la búsqueda de la verdad. Esta temporada es más sobre la autoaceptación, que es algo que solo alcanzará gracias a su interacción con Eva”, comentó. Union, por su parte, interpretó a su personaje intentando ser la directora “cool” y justa que a ella le hubiera gustado tener en su adolescencia.



“Necesitamos más administradores, maestros y consejeros accesibles. Yo no quería ser una maestra que se regodeara con su poder, quería que ella usara el poder que tiene para empoderar a los jóvenes”, mencionó la actriz.



EFE