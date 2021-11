Objetos clásicos de Hollywood serán subastados en Los Ángeles

Piezas que marcaron la historia del cine como los chacos de Bruce Lee, o el traje que John Travolta utilizó para recrear a "Vincent Vega" en "Pulp Fiction", serán subastados esta semana en Los Ángeles.



Las piezas, entre otros artefactos de la cultura pop estadounidense, forman parte de la subasta "Íconos e Ídolos: Hollywood" realizada entre jueves y viernes por la casa especializada Julien's Auctions, en Beverly Hills.

La venta incluye piezas de clásicos del cine y la televisión como "Batman", "Duro de matar", "Volver al futuro", "La mujer maravilla", "El señor de los anillos", "La naranja mecánica", "Seinfeld", "Juego de Tronos", y de entregas de Harry Potter y James Bond.



Destacan en la colección el mono amarillo con líneas negras utilizado durante el rodaje de "Juego de la muerte" (1978) por uno de los dobles del fallecido astro de las artes marciales Bruce Lee; la tabla de surfear que Patrick Swayze utilizó en la película "Punto de quiebre" (1991); el vestuario de Arnold Schwarzenegger en "Terminator II: el juicio final", y el lazo de la verdad que la actriz Gal Gadot utilizó en "La mujer maravilla".



La colección comprende más de 1.200 items que recorren desde la era de oro de Hollywood hasta producciones contemporáneas.



Además de trajes y artefactos, serán subastados guiones, fotografías y bienes personales de leyendas del cine como Marilyn Monroe, Doris Day y Jack Lemmon.



"Cada año buscamos las cosas que hacen soñar a la gente para ofrecerlas en nuestra subasta anual de 'Íconos e Ídolos. Hollywood'", dijo Darren Julien, presidente de Julien's Auctions, que anunció un catálogo con coleccionables "altamente buscados por fans y coleccionistas en el mundo entero".