Series de ciencia ficción, fantásticas y mitológicas, como el esperado regreso del universo Star Wars con Obi-Wan Kenobi, o los viajes temporales de Sissy Spacek en Night Sky, compiten este mes de mayo con historias realistas, y hasta biográficas, como The Stairecase, con Colin Firth y Toni Collette.

Apuestas como el drama musical surcorano The Sound of Magic (Netflix), o Cómo conocí a tu padre (Disney +), continuación, 17 años después, de Cómo conocí a ty madre, con Hilary Duff como protagonista, se enfrentarán a la primera producción española de Apple TV+, Now & Then, con un reparto internacional, que incluye actrices como la mexicana Marina de Tavira, la estadounidense Rosie Pérez o la española Maribel Verdú.

'Obi-Wan Kenobi' (Disney +)

Miniserie de seis capítulos centrada en el personaje inmortalizado por Alec Guinness y heredado después por Ewan MaGregor, que arranca 10 años después de los dramáticos acontecimientos de Star Wars: La venganza de los Sith.

'The Staircase' (HBO Max)

Son ocho episodios protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, basada en la historia real del documental de mismo título y que explora la vida de Michael Peterson, su familia de Carolina del Norte (EEUU) y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson.

'Clark' (Netflix)

De trasfondo carcelario, Clark es la historia de un ladrón de bancos, Clark Olofsson, un polémico criminal que cometió un extraño robo que pasó a la historia. Basada en el libro sobre su historia, está protagonizada por Bill Skarsgard.

'Night Sky' (Amazon Prime Video)

Navegando entre el espacio y el tiempo, la serie sigue a Irene (Sissy Spacek) y Franklin York (J.K. Simmons), una pareja que hace años descubrió una habitación escondida en su patio trasero, que los llevaba a un extraño planeta desierto.

'Las Bravas F.C.' (HBO Max)

La serie mexicana "Las Bravas F.C." sigue a lo largo de cuatro episodios a un jugador de fútbol profesional que, en la cima de su carrera, tiene que volver a su pueblito de México, donde termina involucrado con un equipo femenino. Está protagonizada por Mauricio Ochman.

'The Sound of Magic' (Netflix)

Drama musical fantástico, donde un mago que vive en un parque de atracciones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada con una vida difícil y le devuelve la esperanza. Basada en el webcómic original Annarasumanara, de Ha Ilkwon.

'How I Met Your Father' (Disney +)

Diecisiete años después de la exitosa serie How I Met Your Mother, llega ahora la continuación de la historia desde el punto de vista de Sophie, la madre de la familia (Hilary Duff) y su grupo de amigos.

'The Linconl Lawyer' (Netflix)

Basada en el superventas de Michael Connelly, esta serie de 10 episodios con David E. Kelley como productor ejecutivo y guionista y Manuel García-Rulfo como protagonista sigue al abogado Mickey Haller, un letrado idealista de Los Ángeles (EEUU). La primera temporada está basada en el segundo libro de la saga de Connelly, The Brass Verdict.

'The Essex Serpent' (Apple TV)

La viuda londinense Cora Seaborne (Claire Danes) se muda a Essex para investigar las noticias de avistamientos de una criatura mitológica.

'Life & Beth' (Disney +)

Amy Schumer protagoniza y produce esta comedia, que cuenta la historia de Beth, una mujer con una vida maravillosa que se gana muy bien la vida como distribuidora de vinos y tiene una relación sólida con un hombre de éxito. De repente, un incidente la obliga a regresar al pasado y su vida cambia.

'Now & Then' (Apple TV+)

La primera producción española para Apple TV+, ambientada en Miami (EEUU) y rodada en español e inglés, es un 'thriller' que explora la distancia entre las aspiraciones juveniles y la realidad de ser adulto.

