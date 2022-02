La próxima miniserie de Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, tendrá a uno de los mejores en el trabajo de las bandas sonoras. Variety confirmó que John Williams, famoso por obras musicales convertidas en clásicos en filmes como la saga de Star Wars, Tiburón, la saga de Indiana Jones, Superman, Jurasic Park, E.T. el extraterrestre o La lista de Schindler, se encargará de la aventura del famoso guerrero Jedi.



Williams se encuentra grabando esta banda sonora junto a la Orquesta de Los Ángeles. Cuarenta y cinco años después del estreno de la primera película de Star Wars.

Williams se involucra en esta miniserie de Disney+ y Lucasfilm que se estrena el 25 de mayo y supone la producción más esperada del año para los seguidores de la franquicia.



El ganador del Óscar hasta en cinco ocasiones, el autor rara vez se prodiga en formato televisivo y desde 'Amazing Stories' (1985) no había compuesto para la pequeña pantalla o el stremaing.



Afiche de la serie sobre Obi-Wan Kenobi Foto: Disney Plus

Sobre la trama de "Obi-Wan Kenobi", hasta ahora solo se sabe que estará ambientada diez años después de lo ocurrido en la película "Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith" (2005). Hace poco más de una semana, se difundió un cartel de la serie en el que se veía el regreso de Ewan McGregor como protagonista y despertó gran expectación en redes.



Ewan McGregor en el papel de Obi- Wan Kenobi Foto: Lucasfilms

A esto hay que sumar la confirmación de que Hayden Christensen volverá a hacer el papel de Darth Vader y, ahora, que John Williams se hace cargo de otra banda sonora de "Star Wars", los espectadores desean que se convierta en todo un himno.



