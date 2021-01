La serie ‘Enfermeras’ regresa con el drama de la pandemia

Patricia Ramírez, la directora creativa y libretista de la serie de RCN 'Enfermeras', dice que lo único que le demostró que estábamos en pandemia era el silencio total que percibía cuando salía a la calle en La Candelaria, el barrio bogotano en el que vive. “Es una zona universitaria y de comercio, y se quedó como en suspenso durante un tiempo”, dice.

“Porque la verdad es que nosotros los libretistas vivimos en pandemia: nuestro trabajo es en silencio, en soledad, frente al computador, comunicándonos por plataformas, mensajes, llamadas. De hecho, en el equipo hay una persona en Chía y otra en Cali, y aunque casi todo paró, no dejamos de trabajar”, cuenta Ramírez, que también ha sido argumentista y libretista de 'El hijo del Cacique', 'Tu corazón será mío' y 'Mujeres al límite', entre otras.



La continuidad en el trabajo incluyó, además, crear un escenario con el covid-19 en la novela. La historia se venía contando desde el mundo del hospital Santa Rosa, donde se desarrolla buena parte de este homenaje de ficción a los enfermeros y auxiliares de enfermería, un gremio que hace un gran aporte en el trabajo de la salud, apoyando a los médicos y acompañando a los pacientes.



La pandemia, entonces, hace parte de 'Enfermeras' en su regreso este martes, a las 10 p. m., con el amor de la enfermera jefe María Clara y el médico Carlos, que quedó en suspenso por la nueva relación de este último con otra médica; así como las historia de Solangy y el camillero Coco, y la enfermera Gloria y sus adicciones, todos en medio de las urgencias.



“Teníamos que hacer algo basado en la realidad del personal de salud y lo difícil que es para ellos todo lo que está pasando. Es un ejercicio para hablar de su sacrificio y entrega, del esfuerzo colectivo y de la necesidad de cuidarnos”, dice.



La realidad se verá y aunque, como dice la libretista, “esta pandemia superó todo lo que hubiéramos podido pensar de ella, hay que seguir adelante porque tenemos otras patologías, otras dolencias de los pacientes y otras historias para contar”, sin olvidar lo que pasa con el covid-19”.



El universo de la salud no es lejano para Ramírez, que hizo ocho semestres de medicina. “Yo siempre he querido cambiar el mundo y sigo en esas, pero para ser médico hay que tener una fortaleza frente al sufrimiento que a mí me falta”. Entonces lo hace con las historias, pues desde adolescente escribió y es teatrera. “Hacer libretos fue, inicialmente, algo temporal. Unos amigos me invitaron a que los ayudara a escribir 'Padres e hijos' y aquí sigo”.



Pero lo que sí le quedó fue todo lo relacionado con los procedimientos y eso se ve en la serie, donde los actores, además de decir sus parlamentos, deben conocer cómo se pone una sonda, cómo se conecta un suero y cómo enfrentarse a un paro cardiaco. La serie tiene a la enfermera Ana Lucía Casallas y la médica Olga Lucía Torres, especializada en pacientes crónicos, como asesoras.



“Desde el inicio se ha trabajado para contar un mundo riquísimo donde hay investigación, docencia y una migración importante, pues muchos enfermeros se van del país buscando mejores oportunidades y salarios. También hay un grupo que ha montado sus negocios y tienen contratados hasta 100 personas, entre enfermeras y auxiliares cuidando a adultos mayores”, afirma.



Y Sebastián Carvajal, que representa al doctor Carlos Pérez, protagonista de la historia, dice que en las grabaciones se cumplen todos los protocolos y ellos trabajan con tapabocas, trajes antifluidos y guantes, que cambian con frecuencia.

Sobre su personaje en esta nueva etapa comenta que se afectará. “Él siempre está buscando curar a los pacientes y con el covid siente lo mismo que los médicos reales: la impotencia. Además, uno tiene la obligación de mostrar un poco, así sea en la ficción, la importancia del personal de la salud, qué es estar en primera línea y cómo la gran mayoría tuvo que separarse de sus hijos para protegerlos de este mal. Eso cuesta representarlo, porque está porque está en la vida y en la realidad”.



CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que puede leer: