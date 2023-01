Aún no definen quien tomará el papel que por 15 años interpretó Daniel Craig, pero hay un carismático actor muy opcionado.

Aunque su carrera como actor viene desde la niñez, el actor británico de 30 años, Lucien Laviscount se hizo famoso ante los espectadores del mundo gracias al papel de Alfie en la serie de Netflix Emily in Paris.



En el Reino Unido lo recuerdan no solo por diversos papeles interpretados en películas y series sino por su paso por The Big Brother, en el 2011. Ahora, enfrenta la posibilidad de ser el nuevo James Bond, en reemplazo de Daniel Craig, quien interpretó al agente 007 a lo largo de 15 años.

Una fuente citada por el diario británico Daily Mail afirmó que Barbara Broccoli, propietaria de Eon Productions, productora detrás de la franquicia, ha estado considerando la posibilidad de que Laviscount lleve a Bond a las nuevas generaciones. “Lucien cumple todos los requisitos” , dijo la fuente.



Y agregó que los propietarios de la franquicia ya lo están imaginando "con el smoking del 007 y considerando qué tan elegante y apropiado para el papel se verá”

Laviscount también ha aparecido en producciones como Waterloo Road y Coronation Street.



Aunque los productores no han tomado la decisión final, Barbara Broccoli si afirmó en una charla en podcast, en el 2021, que estaba en la búsqueda del nuevo James Bond: “Queremos que el actor sea británico (...) y británico, como sabemos, puede ser muchas cosas”. En ese momento, sugirió que el nuevo agente 007 podía no ser blanco o incluso no ser binario en el futuro.

REDACCIÓN EL TIEMPO