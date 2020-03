El director que quiere romper un mito de los Beatles

Peter Jackson, el realizador productor y guionista que millones identifican al haber sido el artífice de la saga cinematográfica de El señor de los anillos, tiene una carrera muy poderosa en el ámbito de los documentales que ahora quiere potenciar aún más.



Tras la reciente noticia de que va a encargarse de llevar a la pantalla un documental de la banda británica los Beatles, se recalca la sensibilidad del director neozelandés, que comenzó su carrera en el mundo del terror, comedia y un poco de enloquecida sátira onírica con películas como Bad Taste, Braindead, Meet the Feebles y Heavenly Creatures.

Su salto a las grandes ligas con las trilogías de El señor de los anillos y El hobbit, así como la producción de un filme inspirado en el famoso personaje del cómic Tintín (Tintín: el secreto del unicornio, 2011) y uno que otro golpe bajo de taquilla como lo que le sucedió con Máquinas mortales –que fue un fracaso–, no ha frenado al inquieto artista visual de 58 años, que ahora parece más enamorado del género documental y claro, de los Beatles.



De hecho, ya lo había probado antes con West of Memphis (2012), que exploraba un famoso caso de tres jóvenes acusados de matar a unos niños y los errores que llevaron a los implicados a ser señalados y cumplir una condena por un crimen que no cometieron.



Pero luego Jackson daría una cátedra en el género con la producción de They Shall Not Grow Old (2018) en la que tomó metraje original de la Primera Guerra Mundial, lo coloreó digitalmente y a su vez mezcló con testimonios y escena crudas del conflicto, pero también matizadas con momentos de gran humanidad.



Un ejercicio de nostalgia y maestría visual que fue alabada por la crítica y que ahora posiblemente quiera repetir con The Beatles: Get Back, un proyecto que estrenará el 4 de septiembre en Estados Unidos y Canadá. Además, contará con la distribución de la compañía Walt Disney.

La película promete un acercamiento diferente y más humano a la vida del grupo durante la producción de su álbum Let it Be y todo lo que rodeó su mítico concierto de despedida en la azotea de la compañía de los Beatles Apple, ubicada en una calle conocida como Savile Row, en Londres el 30 de enero de 1969.



Jackson retomará el material del realizador Michael Lindsay-Hoog, junto a imágenes inéditas y también restaurará algunas escenas de esa presentación tan peculiar con tecnología digital y 55 minutos de imágenes adicionales, nunca antes vistas, de la agrupación en el estudio de grabación, dando algunos toques finales a su doceavo y último disco.



“Trabajar en este proyecto ha sido un alegre descubrimiento. He tenido el privilegio de ser una mosca en la pared mientras la banda más grande de todos los tiempos trabaja, toca y crea obras maestras. Estoy encantado de que Disney haya dado un paso adelante como nuestro distribuidor”, dijo en un comunicado el realizador.



Para él, “no hay nadie mejor para que nuestra película sea vista por el mayor número de personas”, dejando claro un fanatismo por los Beatles que se notó desde su primer largometraje Bad Taste (1987): una alocada comedia en la que alienígenas llegan a la Tierra para llevar materia prima para una cadena de restaurantes de comida rápida en otras galaxias, en la que hizo una divertida referencia de la banda liderada por Paul McCarney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.



Al final de esa producción rodó unas escenas en las que los sobrevivientes de una lucha contra los extraterrestres son recogidos por un auto que lleva a ‘los cuatro fabulosos’ (como también se les conoce a los Beatles) en la parte delantera del vehículo.



Posiblemente ese fanatismo de Jackson se oriente a desmontar la idea que la grabación de Let It Be fue un infierno. De hecho, según un testimonio del editor de la revista Variety, que tuvo acceso a un adelanto exclusivo de la película, comentó que es “más brillante tanto visual como espiritualmente, con muchas tomas de los Beatles bromeando, burlándose unos de otros”.

Peter Jackson busca sorprender. Foto: AFP

El excantante y bajista de los Beatles, Paul McCartney, también reaccionó al proyecto.



“Estoy muy feliz de que Peter haya profundizado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre la grabación de los Beatles juntos. La amistad y el amor entre nosotros se acercan y me recuerdan el tiempo increíblemente hermoso que tuvimos”, aseguró McCartney



Además, el exbaterista Ringo Starr agregó que tenía muchas ganas de ver la producción.



“Había horas y horas de nosotros solo riendo y tocando música (…) realmente hubo mucha alegría y creo que Peter lo demostrará. Pienso que esta versión será mucho más pacífica y amorosa, como lo fuimos realmente”, dijo Ringo.

