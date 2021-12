La nueva apuesta de Cartoon Network es una de las más ambiciosas de la marca: programación centrada en niños entre los 2 y los 6 años. En este espacio habrá reimaginación de grandes franquicias y nuevas propuestas pensadas en los preescolares y sus padres.

Cartoonito es como ha sido bautizada la iniciativa que está disponible desde el primero de diciembre en las redes sociales de Cartoon Network, en un canal propio de YouTube y en la plataforma de streaming HBO Max.



Entre otras producciones de Cartoonito se destacan Batwheels -el primer show preescolar enfocado en Batman-; Bugs Bunny Builders, que contará con el tono de los famosos Looney Tunes; y Tom and Jerry Time, que además de rescatar las pilatunas del famoso gato y el ratón adiciona detalles educativos a sus historias.





Pequeña Ellen, Lucas la Araña y Mush Mush y los Mushables, Thomas and Friends, Pocoyo y Masha y el Oso, entre otros, forman parte de la oferta.

