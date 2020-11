La nueva oleada de nostalgia que se mueve ahora en la TV

Hay una nueva oleada de nuevas versiones o reinicios de series o películas que marcaron una generación. Este fenómeno, que no es nuevo, se revela cada cierto tiempo y recuerda que a veces en el entretenimiento todo pasado se puede revivir a pesar del riesgo que eso implica y que no apela solo a los adultos, pues muchos de los proyectos están pensados para robarse la atención de una audiencia nueva y joven.

Solo hay que dar un vistazo a los planes de algunos estudios para encontrar propuestas como la de canal Paramount, que está trabajando en una producción televisiva inspirada en la película Flashdance (1984), que fue un éxito de taquilla en su momento y consiguió ser considerada como una producción que conectó de manera muy especial con la generación que la vio en la gran pantalla.



La historia de una joven que lucha por convertirse en bailarina y desarrolla un ecléctico esquema de baile para la audición (acompañado de la poderosa canción Maniac de Michael Sembello) también convirtió esa escena en una de las más famosas del cine comercial. Ante ese legado, la pregunta es: ¿aguantaría una nueva versión?



Para los ejecutivos del canal Paramount, la respuesta es sí. Ya se trabaja en una versión como serie del filme, que ahora estaría protagonizado por una actriz afroamericana que sueña con dejar un trabajo como bailarina exótica para dedicarse al ballet: un giro en la trama, ya que la original trabajaba en un taller de soldadura.

Película Flashdance de 1983 Foto: Archivo. EL TIEMPO

Por ahora la serie contará con la guionista Tracy McMillan, recordada por United States of Tara, Mad Men y Good Girls Revolt, junto a la directora Angela Robinson que trabajó en True Blood y The L’Word.



En un apartado diametralmente opuesto, Disney+ apostará por una nueva mirada a su película de fantasía Willow. Estrenada en 1983, fue considerada como una pieza de culto en la que un hechicero anodino termina protegiendo a una pequeña recién nacida de un destino mortal. Magia, acción y efectos visuales que en su momento causaron revuelo, se potenciarán también en un formato televisivo y episódico.

Película Willow. Foto: Archivo particular

“Muchos me han contado que crecieron con Willow y que la película influyó en su manera de cómo ven el heroísmo en nuestro mundo. Si Willow puede representar el potencial heroico de todos nosotros, entonces es un personaje que estoy extremadamente honrado de retomar”, comentó Warwick Davies, actor del filme que repetirá su protagónico en el nuevo proyecto que apenas está tomando forma en este momento.



La que sí está a un paso del estreno es la nueva Salvado por la campana, inspirada en la serie juvenil de 1989 que contaba la cotidianidad de un grupo de estudiantes durante su vida en el colegio.

El elenco original de 'Salvado por la campana' Foto: Archivo EL TIEMPO

El próximo 25 de noviembre, la plataforma Peacock lanzará esa producción con un giro más que obvio: su pareja protagonista Zack Morris (Mark-Paul Gooselar) y Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen) reaparece ahora como la cuota adulta en el arco argumental de una nueva generación. Aunque tendrán una participación limitada.



Pero quizá el mirar atrás, retomar lo que una vez funcionó con un halo contemporáneo tiene su mejor representación en la serie Cobra Kai, que tras una vida de dos temporadas en la versión prémium de YouTube el año pasado, ahora es parte de la programación de Netflix y ha visto crecer sus reproducciones en esa plataforma, al punto de que ya tiene asegurado un tercer ciclo para el próximo año.



Esta producción está basada en la película Karate Kid (1984), que narraba las experiencias de vida de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), un adolescente que lidió con el matoneo, el amor y las artes marciales como vehículo de transformación.



Cobra Kai da un giro acertado al llevar en equilibrio la vida de su protagonista a la par con la de Johnny Lawrence (William Zabka), que en el filme original hacía las veces de antagonista.

William Zabka (izq.) y Ralph Macchio, protagonizan 'Cobra Kai'. Foto: Youtube Orignals



Tiene muy claro ese juego de la nostalgia, pero es en el choque generacional de unos protagonistas maduros, sus hijos y sus familias en el que la trama adquiere trascendencia, aunque William Zabka promete que vienen sorpresas y que la nostalgia se mantendrá en sus justas proporciones.



“En serio, nada es lo que parece. Sé que he estado diciendo esto durante las últimas dos temporadas, pero lo cierto es que esta serie siempre está cargada de sorpresas”, comentó el actor en una entrevista para el portal Collider.



“Siempre pensé que había algo más que decir sobre Karate Kid y Johnny. Cuando los creadores me llamaron y me dijeron que tenían una idea para un nuevo programa, fue muy surrealista. Era como si una vieja novia regresara y quisiera que volviéramos a estar juntos”, agregó en una charla con The Post. De hecho, ese comentario podría tener un halo profético en la nueva temporada.



Entre tantas reversiones, tampoco pareció tan extraño que el director Tim Burton decidiera subirse al tren de las remembranzas televisivas, sobre todo al conocerse recientemente que estará a cargo de una nueva vida para la serie Los Locos Addams. El proyecto ya está tomando forma en su primera etapa.

Escena de la película Los locos Adams de 2019 Foto: Universal Pictures

La idea es que Burton pueda inyectar algo novedoso a la famosa serie de una familia aterradora que trata de acoplarse a una sociedad que no la entiende y le teme.



Estrenada originalmente en 1964 como serie, tuvo una buena aceptación por mezclar a personajes del terror clásico en una trama de humor familiar. Luego se hicieron dos películas para cine y de nuevo se insistió en una producción animada para la gran pantalla que tuvo un presupuesto de un poco más de 20 millones de dólares el año pasado, y que consiguió una taquilla de 200 millones.

Era imposible no apostar por una nueva serie, de la mano de un experto en lo macabro y gótico como Burton, recordado por películas como Beetlejuice, El joven manos de tijera, Ed Wood, Big Fish o El cadáver de la novia.



Pero no todo es color de rosa en el universo de los refritos o nuevas versiones. Un caso diferente es de la versión cinematográfica de la famosa serie El hombre Nuclear, que estaba preparando Warner Bros, pero ahora se encuentra en un limbo ya que se fue su director, el argentino Damián Szifrón, que llevaba casi tres años embarcado en este proyecto, protagonizado por Mark Wahlberg.



Sin director y con un panorama complejo para su rodaje, es factible que el famoso agente con tecnología de punta, un ojo biónico y fuerza sobrehumana siga viviendo en el recuerdo de quienes vieron la producción televisiva entre las décadas de los 70 y 80.



