Cada mes las plataformas de streaming como Netflix o Disney lanzan al público diversas producciones que, por lo general, terminan siendo populares.



Y es que estas dos compañías son las más exitosas en el mundo del entretenimiento. De hecho, la amplia oferta en el tipo de contenidos que ofrecen a sus usuarios hace que se vuelvan cada vez más apetecibles por encima de otras.

Este mes de febrero no será excepción, las plataformas traerán un sin número de producciones como series y películas. Aquí algunos estrenos de Netflix y Disney.



Series Netflix

‘Educar a un superhéroe’: el catálogo de Netflix inicia este mes con la segunda temporada de esta historia de ficción, en la cual el amor de una madre sobrepasa los límites de la realidad.



‘La casa de las muñecas de Gabby’: esta serie infantil se estrena el 1 de febrero en la plataforma y llega con su cuarta temporada cargada de manualidades y aventuras.

‘Oscuro deseo’: la apasionante historia de una profesora universitaria, protagonizada por Maite Perroni, está a puertas de estrenar la segunda temporada el próximo 2 de febrero.



‘En busca de Ola’: la producción comenzará el 3 de febrero con la narración de una mujer que debe enfrentarse a su divorcio y empezar de nuevo.



‘Murderville’: misterios y asesinatos será lo que esta serie le ofrecerá a la audiencia a partir del 3 de febrero en la plataforma Netflix.



‘Kid Cosmic’ y ‘Desencanto’: los amantes de las caricaturas podrán ver la tercera temporada de ‘Kid Cosmic’ a partir del 3 de febrero, y la cuarta parte de ‘Desencanto’ desde el 9 de febrero.

‘Dulces magnolias’: aquellos que estaban esperando la siguiente parte de la producción, para saber qué pasó con este par de amigas, tendrán disponible la temporada desde el 4 de febrero en la plataforma.



‘Toy Boy’: la historia de suspenso de un joven estríper llamado ‘Hugo Beltrán’ llega nuevamente con la segunda temporada el 11 de febrero.



‘El joven Wallander’: el 17 de febrero se estrena la producción protagonizada por el actor sueco Adam Pålsson en una trama de acción.



‘Space Force’: en español, ‘Fuerza espacial’ realiza su segunda entrega en la plataforma. La serie estará disponible a partir del 18 de febrero.

Para la última semana Netflix cuenta con esperados estrenos como: ‘Merli: Sapere aude’ (20 de febrero), ‘El gato ladrón’ (22 de febrero), ‘Tribunal de menores’ y ‘Vikingos: Valhalla’ (25 de febrero).

Películas Netflix

Para la primera semana de febrero, Netflix trae las siguientes películas: ‘Mi mejor Amiga, Anna Frank’, ‘La pareja perfecta’, ‘Top Gun: Pasión y Gloria’ (1 febrero), ‘El timador de Tinder’ (2 de febrero), ‘A través de mi ventana’ (4 de febrero).

En la segunda semana estarán disponibles los estrenos de ‘Al viento’ (10 de febrero), ‘Amarrados al amor’, ‘Tall Girl 2 y BigBug’ (11 de febrero).



La dos últimas semanas se lanzarán los siguientes largometrajes: ‘Perdona nuestras ofensas’, ‘Venganza a golpes’, ‘Erax’, ‘Disparo al corazón’ (17 de febrero), ‘La matanza de Texas: 2022’, ‘Madres paralelas’, ‘Rabbids: La invasión, Especial misión a Marte’ (18 de febrero), ‘Tyler Perry’s A Madea Homecoming’, ‘Sin Respiro’ (25 de febrero).

Series Disney Plus

La plataforma que acogió las producciones de Marvel y Fox, también trae estrenos imperdibles para este mes de febrero.



‘Acampados’: el catálogo de Disney inicia con la quinta temporada de esta serie sobre unos hermanos millonarios de la ciudad de Nueva York que deben adaptarse a una vida sencilla.

‘Marvel Studios Unidos’: por la oferta de superhéroes, Disney Plus estrenará el 9 de febrero el sexto episodio llamado Creando Hawkeye y el 16 de este mismo mes los fanáticos del universo Marvel podrán ver ‘Creando Eternals’.



‘Las crónicas de Evermoor’: la serie de hechicería y encantos se estrenará el 9 de febrero por la plataforma.

Películas Disney Plus

Para la primera semana de febrero, Disney trae las siguientes películas: ‘El club de la lucha’, ‘El caso de la viuda negra’, ‘El heredero del diablo’, ‘The Guardian’ (4 de febrero).



En la segunda semana estarán disponibles lo estrenos de ‘Vida Oculta (A Hidden Life)’, ‘High Strung’, ‘Miss Marzo’, ‘La furia’, y la historia de romance y espionaje ‘Sr. y Sra. Smith’ (11 de febrero).

La dos últimas semanas se lanzarán los siguientes largometrajes: La crónica francesa del ‘Liberty Kansas Evening Sun’, ‘Blackpink The Movie’ (16 de febrero), ‘Los viajes de Gulliver’, ‘Martha Marcy May Marlene’, ‘El fin de los días’, ‘Un hombre inocente’ (18 de febrero), ‘The King’s Man: La primera misión’ (23 de febrero) y el último viernes del mes estarán disponibles ‘En la tormenta’, ‘El sexto sentido’, ‘Rebote’ y ‘Dos estafadores y una mujer’.



