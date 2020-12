Los amores y los aromas que traerá el nuevo ‘Café’

La nueva versión de 'Café' tiene un primer aroma muy femenino. Y se lo da su libretista, Adriana Suárez, que no solo conoce del grano por lo que ha investigado, sino por su propia historia.

“La vida me sabe a café. No puedo escribir una palabra sin una taza de café. Mi vida de niña estuvo muy relacionada con el grano, incluso lo recolectábamos y hasta tuve novio cafetero. Aprendí a valorar este producto y me emociona que haya turismo para conocer dónde se cultiva ese café que muchas personas toman en su casa. Es maravilloso ver, además, cómo se ha diversificado”, dice esta manizalita de raíces antioqueñas.



Y de sus manos, 26 años después, salen los libretos del nuevo 'Café', uno de los más grandes éxitos de la televisión colombiana, creación de Fernando Gaitán, y una de las apuestas más importantes de RCN, en asocio con Telemundo, para el 2021.



Fue una historia que, en su momento, enfocó al país en hechos distintos a su dolor diario y lo hizo sentir orgulloso de ese grano “que es un alimento que sirve para hacer dulces y muchas otras cosas más”, sigue Suárez.



(Lea también: Jorge Barón y su inagotable fiesta de fin de año)



La guionista ya había trabajado un libreto relacionado con el Eje Cafetero, en 'Allá te espero', “pero en esa novela, la gente se iba del lugar, aunque regresaba al final”, dice. Y el café no era el eje central, sino la migración de colombianos a Estados Unidos.

Su idea no era hacer una copia del 'Café' de Gaitán, sino ponerle su propios recursos creativos y traerlo a hoy. “Yo trabajé con Fernando, fuimos grandes amigos, muy cercanos, él fue mi maestro, pero esto es otra historia”, agrega la también creadora de 'El último matrimonio feliz', entre otras producciones.

​

Lo que sí se conserva es la esencia de los personajes. La familia Vallejo ya no es tan grande. No hay una abuela, sino una mamá que es la matrona (representada por Luces Velásquez). Sebastián (William Levy) e Iván (Diego Cadavid) no son primos, sino hermanos. Y, según Suárez, son como Caín y Abel. De hecho, Sebastián se va del país por las constantes riñas con su hermano. A su regreso se conecta rápidamente con su familia de nuevo y, sobre todo, con el negocio.

Yo trabajé con Fernando, fuimos grandes amigos, muy cercanos, él fue mi maestro, pero esto es otra historia FACEBOOK

TWITTER

“Al volver, se encuentra que una mujer, Gaviota (Laura Londoño), tiene todo que ver con lo que él es. En el extranjero le hacía falta todo lo de acá, se enamora de Gaviota porque él, al igual que su papá y ella, aman el campo, eso lo relaciona con su esencia y su país”, dice Suárez.



Gaviota estará empoderada. “Una mujer conectada, con internet, con ganas de estudiar, de saber más sobre ese grano que recoge dos veces al año con su mamá Carmenza Suárez (Katherine Vélez en esta versión), en las cosechas de mayo y de octubre, cuando hay lluvias en el Eje, lo que hace que el clima y la tierra sean tan especiales”.



(Le puede interesar: Rodrigo Candamil: ‘Soy muy ‘old-fashioned’ para ver TV en el celular’)

Adriana Suárez, libretista, también escribió la telenovela ‘El último matrimonio feliz’. Foto: RCN

Para este 'Café', Suárez leyó el libro que hizo Gaitán sobre su investigación acerca d el grano, y le puso su propio trabajo, que desarrolló no solo en el Eje Cafetero, sino en Huila y Santander, entre otros. Y por eso se verán varias Gaviotas, con sus historias de vida, una de ellas venezolana y otra reinsertada, agrega Suárez.



Las demás mujeres de la historia tendrán mucho que contar. Lucía (Carmen Villalobos) es una economista con un pasado muy difícil. “Tiene muchos matices y no es solo la rival de Gaviota ni la que le hace la vida imposible”.



(Lea además: Aura Cristina Geithner es una suegra divertida gracias a Netflix)



Suárez agrega que en este universo lo más importante que le aprendió a Fernando Gaitán fue que los personajes deben estar llenos de historias en los escenarios y mundos donde se desarrolla la producción.



“Cuando existe una investigación, los personajes tienen verdad, la realidad está ahí y siempre supera la ficción. Uno lo que tiene que hacer es que se muevan en un mundo real”, dice Suárez, que hizo sus prácticas de periodismo al lado de Germán Castro Caycedo.



Suárez nació con alma de reportera. Se graduó de la Universidad Javeriana, de Bogotá. Su abuelo paterno fue periodista. En los inicios de su carrera, antes de encontrarse con la escritura de guiones, trabajó en 'Panorama', 'Noticiero Siete días en el mundo' y el 'Noticiero Nacional'. Ahora se enfrenta al reto de saber qué va a decir la gente de este nuevo 'Café', más tecnológico, con una economía del grano que ha crecido mucho, pero con la esencia de una familia que tiene la esencia de la tierra.

Su sueño es que algún día pase lo que le oyó a una cafetera en el Eje: que se ponga la foto de una mujer como cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros.



Cada que puede, Suárez va a Manizales por carretera para disfrutar ese paisaje maravilloso y con las ganas de llegar al sitio donde se cultiva el mejor café del mundo. “Ya soy amiga de los conductores de las mulas. Siempre nos saludamos”.



CULTURA

Otros temas que puede leer: