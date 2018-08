‘Fear the Walking Dead’, la serie que superó a su maestro

Puede sonar repetitivo, pero vale la pena insistir que la serie ‘Fear the Walking Dead’ tiene en este momento aristas más interesantes que su famosa fuente de inspiración: ‘The Walking Dead’.



Ahora, con la cuarta temporada de ‘Fear…’ la sensación que deja la historia, enfocada en un grupo de personas que tiene que lidiar con una invasión zombi, es muy gratificante.



Lejos quedaron las primeras temporadas en que, buscando un tono propio, la producción dio demasiadas vueltas tratando de exponer los conflictos de varios personajes, dando paso a un drama que aunque fue considerado soso, pareciera estar recogiendo ahora los frutos de su esfuerzo.

‘Fear the Walking Dead’ profundiza en el conflicto de quienes han sobrevivido, pero a la vez ha incrementado la acción y la violencia como protagonistas importantes de la trama; un ajuste a las críticas iniciales según las cuales no tenía tensión y le faltaban más golpes de impacto al compararla con ‘The Walking Dead’.



Claro, todo cambió y esa famosa idea de que el alumno supera al maestro se acomoda perfectamente a la realidad que experimenta actualmente la serie.



‘Fear the Walking Dead’ tiene una mejor historia frente a lo que experimentó recientemente ‘The Walking Dead’, que parece estar haciendo ajustes de emergencia para su próxima temporada, la cual se estrena en octubre y será la última de su protagonista, Andrew Lincoln, quien se retira.



Así mismo, Morgan Jones, uno de los personajes más complejos de su predecesora, también decidió ‘trastearse a Fear...’, dando una bocanada de aire fresco a la serie.



“Pasar de ‘The Walking Dead’ a ‘Fear the Walking Dead’ fue un interesante reto actoral para mí y para mi personaje, pues ahora es un hombre sin historia y sin antecedentes que ha llegado a comenzar de cero con la idea de sobrevivir y no perder la esperanza”, le explicó a EL TIEMPO Lennie James, quien interpreta a Morgan Jones.



Además, la página web Rotten Tomatoes.com, que anuda a los principales críticos de cine y TV, le ha dado un 82 por ciento de aprobación a esta serie en su nueva etapa. “El ‘show’ se siente fortalecido por la nueva sangre”, dijo Brian Lowry, crítico de CNN.



“Este nuevo comienzo establece un punto más alto en el nivel de dificultades que enfrentan los personajes en su constante lucha por sobrevivir”, agregó Kevin Yeoman en la página Screenrant.com.

Aunque ‘Fear the Walking Dead’ no se desprende de la idea de contar las peripecias de un grupo de sobrevivientes contra los muertos que caminan y contra algunos humanos que podrían ser más peligrosos que los zombis, en realidad su relato no se siente cansado.



“Creo que hemos logrado crear una serie de reflexiones acerca de lo que pasa en el mundo (intolerancia, xenofobia, inmigración), pero en un marco de ficción y entretenimiento muy interesante”, explica James, quien sufrió un poco cuando supo que cambiaría de lugar de trabajo.



“Recuerdo cuando me llamaron para contarme que me tenían una noticia, y yo pensé: ‘bueno, creo que van a matar a mi personaje’; pero me dijeron que iba a otro ambiente. Al principio fue extraño, pero ahora me encanta ver la nueva historia de Morgan”, insiste Lennie James.

Dónde y cuándo

Los episodios del nuevo ciclo se emiten los lunes a las 10 p. m. por el canal de TV paga AMC.



