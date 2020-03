‘Élite’ vuelve recargada de drama e intriga

Esta serie sigue la historia de adolescentes adinerados del colegio Las Encinas. Ellos deben vivir con las consecuencias de la muerte de una de sus compañeras, Marina (María Pedraza), además del ingreso de compañeros de menor nivel socioeconómico luego de que un terremoto destruyera su anterior escuela.

En esta nueva temporada, los protagonistas se enfrentan a sus últimos meses en el instituto, una etapa en la que tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre. Un viaje en el que el amor, el sexo y la amistad estarán más presentes que nunca, pero también los celos, los secretos y el deseo de venganza, que amenazan con destruir unas vidas que no han hecho más que empezar.



La gran sorpresa ha sido el regreso de Polo (Álvaro Rico) al colegio. La situación de tensión que genera su presencia entre todos los alumnos solo puede terminar de una manera: con una nueva tragedia en Las Encinas.



El elenco, liderado en cierto modo por Ester Expósito y su aparentemente fría y manipuladora Carla, es consecuente y comparte las ideas de los creadores de la serie en cuanto al objetivo de ofrecer una imagen más real y profunda de sus personajes.



“A nivel profundo, a medida que avanzan las temporadas me gustaría que se viera su vulnerabilidad oculta, enmascarada por un corazón de hielo. En el fondo (Carla) es una chica que, por sí sola, no siente la necesidad de manipular”, explica la joven actriz de 20 años, quien destaca “la fuerza y la determinación” de su personaje como puntos claves de cara a esta nueva temporada.



Así mismo, Claudia Salas, actriz que interpreta a la irreverente y deslenguada Rebeca, señala que de aquí en adelante es “la verdad” la que marca el devenir de los personajes y el consecuente desarrollo de las tramas de esta tercera temporada: “Creo que, al final, todos los personajes van hacia ese camino, hacia la verdad”.

El elenco en esta nueva temporada está integrado por Miguel Bernardeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzan Escamilla (Samuel), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Álvaro Rico (Polo), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeca), Jorge López (Valerio), Sergio Momo (Yeray) y Leïti Sène (Malick).



Tal y como han contado en las primeras entrevistas que han revelado estas semanas, la tercera temporada será el fin de una trilogía en el que los personajes principales han tenido que enfrentarse a un asesinato.



Sin embargo, Darío Madrona y Carlos Montero, los creadores de la serie, aseguraron al portal ‘Bluper’ que los protagonistas no han tenido que lidiar todavía con las consecuencias de sus acciones y que será en esta nueva tanda de capítulos cuando lo hagan. “Es más emocional”, explica Madrona. “Tienen que enfrentarse a la vida adulta”.



Ester Expósito, por ejemplo, reveló al portal de entretenimiento ‘YoTele’ que el final de las tramas que se produce en esta temporada “le gustó” y que las situaciones que atraviesa Carla le ayudan a crecer y madurar.



Por su parte, Omar Ayuso explica que la evolución de su personaje, que también se llama Omar, continúa el mismo camino que hemos estado viendo en las dos anteriores, pero empieza con el pie derecho.

Muchos conflictos y peleas promete la serie Foto: Netflix

Lo que está claro es que en el primer capítulo empieza ya la acción, tal y como dejó ver el tráiler. Uno de los chicos muere y, así, se cierra la historia que comenzó en la primera temporada y que ha dado tantos quebraderos de cabeza a Guzmán y a Samuel, sobre todo.



Se introducen dos nuevos personajes que, como han dicho los creadores a ‘Bluper’, son secundarios, pero apoyan de manera clave las tramas de otros principales. Se trata de los actores Sergio Momo y Leïti Sène, que interpretarán a los alumnos nuevos Yerak y Malick.



Por lo tanto, se avecina un nuevo crimen, nuevos amores y celos dentro de la selecta academia de estudiantes. Lo cierto es que, con el formato de emisión de Netflix, una vez se comienza a ver la temporada, terminarla es cuestión de horas.



Pero los fanáticos no tienen de qué preocuparse, aunque la plataforma ‘streaming’ aún no ha verificado que vengan más temporadas, los productores ya han decidido renovar por dos temporadas más. Pues la serie, que es la segunda española original de Netflix, cuenta con el respaldo de haber sido una de las diez más vistas de 2019, según datos ofrecidos por la propia plataforma.



REDACCIÓN DOMINGO*

EL TIEMPO

* Con información de EFE