Estos son los actores de la serie inspirada en 'Game of Thrones'

Tras la reciente celebración de los diez años del estreno de Game of Thrones, HBO ahora acaba de compartir una imagen de House of the Dragon, serie que se inspira en la famosa saga literaria y televisiva y que contará la historia de la familia de los Targaryen. Esta es una producción derivada de la serie más famosa de HBO.

Entre los actores que harán parte del proyecto están Adam Smith, famoso por The Crown; Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Olivia Cooke y Paddy Considine, a quien se le vio recientemente en The Outsider y en The Third Day.



La trama estará ambientada unos siglos antes de los acontecimientos que se conocieron en Game of Thrones. El propio George R.R, Martin (creador de la obra literaria) ha tomado el comando de los guionistas junto a Ryan Condal. Esta es una de las apuestas televisivas de HBO tras el éxito y el debate que generó en todo el mundo del final de Game of Thrones.



Sin embargo, hay una gigantesca base de fanáticos que estarían esperando nuevas aventuras épicas, conflictos de poder y traiciones familiares en esta nueva aventura cuyo lema es El fuego reinará y tiene programado su estreno para el 2022.

La cuenta oficial de la nueva producción liberó una imagen de ese equipo de actores haciendo lectura de los guiones y eso ha causado revuelo en todo el mundo.Podría ser que la fiebre por este tipo de historias reviva con House of the Dragon.



Esta nueva serie, de la que se habló desde el mediados del pasado septiembre, está inspirada en el libro 'Fire & Blood', del 2018.

