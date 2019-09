Así luce Jason Momoa en primer adelanto de serie de Apple TV Plus 

Luego de los anuncios de sus nuevos teléfonos, la compañía Apple también presentó el tráiler de la que será una de sus joyas en la nueva plataforma de contenidos en línea, Apple TV +.





Se trata de una serie de tono apocalíptico, protagonizada por el aclamado Jason Momoa, Khal Drogo en la exitosa Game of Thrones, de HBO, y protagonista de Aquaman.



El título de la producción es 'See' y tendrá su estreno en Estados Unidos en noviembre próximo,cuando se ponga a disposición del público el nuevo servicio de streaming, que en Colombia aún no ha fijado su fecha de lanzamiento.(Le puede interesar: Así funcionará la competencia de Apple contra Netflix)



La historia se desarrolla en una época futurista, cuando la humanidad ha sido diezmada por un virus y cuyos pocos sobrevivientes han quedado ciegos. Sin embargo, han nacido unos gemelos que pueden ver, hijos del guerrero líder de la tribu, Baba Voss (interpretado por Momoa). Con la ayuda de un líder espiritual deberá luchar para protegerlos del establecimiento que quiere exterminarlos o quitarles la vista.



A continuación el adelanto de 'See', el primer gran lanzamiento de Apple TV Plus.

