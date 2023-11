Nueva seria con Michone y Rick de 'The Walking Dead'

Hay una noticia que alegrará a los miles de fanáticos de 'The Walking Dead': Rick Grimes reaparecerá, luego de perdérsele el rastro la última vez. Se acaba de anunciar el estreno de la nueva serie 'The ones who live', donde el actor Andrew Lincoln retomará el personaje acompañado de Danai Gurira como Michonne. Según informa el diario español 'La Vanguardia', la nueva serie se podrá ver desde el 25 de febrero en AMC en Estados Unidos.

Según los productores, la trama de 'The ones who live' es “una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas que fueron”.



"Con 'The walking dead: The ones who live', el público se podrá reencontrar con Rick tras su última aparición en 2018 durante la emisión de la novena temporada de The walking dead. El personaje se fue en helicóptero porque Andrew Lincoln estaba cansado de vivir tan alejado de sus seres queridos: él es inglés, el rodaje era en Georgia (EE.UU.) y los 16 episodios por temporada comportaban pasar demasiado tiempo distanciado. Los 650.000 dólares que cobraba por cada episodio de las últimas temporadas no eran motivo suficiente para quedarse", dice el portal español.



Tristes, con mucha nostalgia y posiblemente cansados de llevar años evitando ser mordidos por muertos vivientes hambrientos, los actores, actrices y equipo técnico le dijeron adiós, en marzo del año pasado, a la serie de TV que llevó a los zombis al estatus de fenómeno cultural, de ejemplo de éxito televisivo, pero también de cansancio de una trama que fue perdiendo un poco el rumbo y que se va con el apoyo de esos incondicionales que no escaparon cuando la historia parecía enredarse en conflictos sociales o cuando su líder absoluto, se despedía de la saga, para buscar otros caminos y otros zombis.



Fueron las redes sociales las encargadas de contarle al mundo acerca del rodaje de la última escena del último capítulo de 'The Walking Dead'.



“¡Hoy (30 de marzo) es el gran día! El rodaje de The Walking Dead está llegando a su fin. Han sido 12 años increíbles y esperamos que todo el increíble elenco y el equipo tengan un fantástico día de despedida ¡La familia de The Walking Dead para siempre!”, fue el mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la serie.