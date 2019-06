Sin filtro digital, una iniciativa de contenidos frescos y gratuitos

Una nueva plataforma llegó a alegrar los días de muchos colombianos. Se trata de Sin filtro digital, una innovadora idea que nació de la productora colombiana Yerbabuena Films con el fin de apostarle al mercado digital y atrapar a nuevos públicos.



Los contenidos que allí suben son muy variados y, según Claudia Cruz, gerente general de la productora, son acordes para todo el público y no solo para jóvenes. “Se llama Sin Filtro porque es un código muy digital, pero, al mismo tiempo, no tenemos filtros porque no queremos excluir a nadie”, asegura Cruz.

De manera gratuita las personas que se suscriban podrán acceder a diferentes formatos de series web, personajes y temáticas. Comedia, arte, cocina, música, fútbol y mucho más en un solo lugar. Además, los contenidos siempre se van actualizando acorde a los gustos de los usuarios, pues, según la productora: “queremos hacer todo lo que la gente busque y le parezca atractivo”.



“Por ejemplo, en el programa de arte que es con Vianey, quisimos democratizar su arte para que no solo esté en las galerías sino que pueda enseñarle 'tips' a los usuarios para que conviertan su ropa en obras de arte”, explica Cruz.

Aparte del programa de Vianey, ‘Cool art’, también está ‘Instintos digitales’, ‘Jam music’, ‘Cocina salvaje’, ‘Las YE-YE’S’, ‘Nuevos talentos’, ‘Revela tu playlist con Yu’, entre otros.



Entre los personajes que participan en estas series se encuentra Adrián Lara, más conocido por su papel de Wachu en los comerciales de Open English. Aquí la productora quiso mostrar el lado sin filtro de Lara y lo saca por completo de ese papel, para sumergirlo en el mundo virtual con el programa ‘Instintos digitales’.



“Sin filtro digital es una plataforma ‘freemium’ que quiere romper los esquemas y transmitir frescura y autenticidad. Siempre estamos acostumbrados a consumir lo mismo, así que quisimos tomar este riesgo de contar historias distintas, de maneras distintas y con personajes distintos para que la gente se sienta identificada con ellos”, puntualiza la creadora.



Para incluir nuevos formatos reciben proyectos tanto de productoras, como de actores y personas independientes que quieran compartir su contenido allí. Sin embargo, es muy importante para ellos que la calidad de la producción sea muy buena porque se aseguran de ofrecer la mejor calidad a pesar de ser gratuitos.



“Nos gusta que nuevos talentos nos contacten y nos compartan sus ideas. Muchas de las que hemos recibido hablan de los valores de los jóvenes y los vacíos de esta juventud, por lo que encaja mucho con el mensaje que quiere transmitir ‘Sin filtro’, agrega Cruz.

En cuanto al pago por la suscripción en un futuro, la productora afirma que aún no tienen eso en mente sino que piensan apoyarse de las marcas para generar una publicidad no invasiva sino que entre dentro del guión de la serie en la que aparezca.



Por el momento, asegura que “vienen más contenidos, más temporadas, nuevos talentos y nuevas productoras. Es una plataforma muy dinámica que ha conectado bastante bien con la audiencia joven y creo que así seguirá”.



