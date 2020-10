Borat: la faceta más salvaje e irreverente de Sacha Baron Cohen

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado personal de Donald Trump, sale a defenderse de una escena comprometedora en la más reciente película de Borat, que se estrenó en Amazon Prime Video. El presidente de Estados Unidos llama “farsante y asqueroso” a su protagonista.



El famoso personaje de ficción, el reportero de Kazajistán Borat Sagdiyev, que hace 14 años casi desató un conflicto entre su país y Estados Unidos cuando realizó un falso documental sobre la vida americana, ha vuelto para hacer las paces. O al menos esa era la intención inicial.

En la piel de ese irreverente –y para muchos escatológico personaje– está el comediante británico Sacha Baron Cohen. No se calla nada en sus actuaciones, tampoco en la vida real.



El estreno de la desenfrenada Borat: siguiente película documental (Borat Subsequent Moviefilm) ha puesto de nuevo al cómico en el panorama. Hace apenas una semana que el falso documental del antisemita, racista y misógino personaje vio la luz y ya desató una enorme polémica en plena campaña política por la presidencia en Estados Unidos. Rudy Giuliani debió responder por su aparición en una escena sexualmente comprometedora.



En el filme, el asesor legal del presidente estadounidense concedió una entrevista a la actriz búlgara Maria Bakalova creyendo que era una periodista con la que, al terminar el cuestionario, accedió a tomarse una copa a solas en la habitación de un hotel. En algún momento se tumba en la cama y mete sus manos dentro del pantalón, instantes antes de ser interrumpido por el humorista Sacha Baron Cohen, caracterizado como Borat, al grito de “¡Tiene 15 años! Es muy mayor para ti. Tómame a mí”.

“El video de Borat es un completo montaje –justificó Giuliani, de 76 años, en su cuenta de Twitter–. Me estaba ajustando la camisa después de quitarme el equipo de grabación”.



La reacción de Trump al respecto no tardó. Luego de que la prensa le preguntara por el bochornoso incidente dijo: “No sé lo que pasó, pero hace años él intentó estafarme y yo fui el único que dijo que ni hablar. Es un farsante, no lo encuentro divertido. Para mí, él es asqueroso”.(Vea la respuesta que le dio Sacha Baron Cohen a Donald Trump)

El presidente se refiere a su aparición fugaz en Da Ali G Show, cuando el personaje le pidió que patrocinara un negocio revolucionario: guantes para comer helado sin untarse. Su carta de presentación en la televisión de Estados Unidos, a la que llegó después de su exitoso paso por la televisión británica, fue un reality en el que un aspirante a rapero hacía entrevistas a famosos desprevenidos. El formato lanzó a la fama a Baron Cohen en los 2000 y fue el espacio donde nacieron Bruno y Borat, que serían protagonistas de sus propias películas más tarde, siguiendo esa idea de satirizar la vida americana o el mundo de la moda.

Un hombre serio

Borat es el papel que mayor reconocimiento le ha dado a Sacha Baron Cohen. Pero entre los dos existe un abismo. Su personaje más célebre encierra en una jaula a su hija adolescente, orina en el jardín principal de la torre Trump en Nueva York y pronuncia frases como “los judíos no nos reemplazarán” o “quisiera decapitar periodistas como los hacen los saudíes”. Y presume de todo lo anterior.



Nacido en el seno de una familia judía hace 49 años, Baron Cohen disfruta de una vida familiar tranquila, junto con su esposa, la también actriz Isla Fisher, y sus tres hijos. Adora cocinar, toca el cello y lidera campañas en contra de la discriminación de los judíos y los negros. Y, no obstante la fama que ha ganado, se niega a convertirse en una celebridad.

Sacha Baron Cohen y la actriz búlgara Maria Bakalova, en una escena de la película. Foto: Amazon Prime Video

“En el 2006 necesitábamos un personaje como Borat –misógino, racista, antisemita– para que la gente revelara sus prejuicios. Ahora son evidentes. Los racistas están orgullosos de serlo y cuando el presidente es un racista y un fascista manifiesto, eso permite que el resto de la sociedad cambie su diálogo también”, dijo el cómico en una entrevista con The New York Times. Es tan poderosa la faceta cómica del británico que ha opacado el estupendo actor dramático que puede llegar a ser. Poseedor de una tremenda voz, participó en los musicales Los miserables y Sweeney Todd y participó en La invención de Hugo Cabret, de Scorsese.

En el 2006 necesitábamos un personaje como Borat –misógino, racista, antisemita– para que la gente revelara sus prejuicios internos FACEBOOK

TWITTER

Con un título imposible –Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan–, abreviado como Borat Subsequent Moviefilm y más popular, Borat 2, Sacha Baron Cohen regresa en un escenario perfecto.



La nueva película, llena de errores intencionales y que ya es la más vista en la plataforma de streaming de Amazon es un golpe de humor ácido sobre el EE. UU. de Donald Trump, con una ciudadanía dividida ante unas elecciones decisivas durante una pandemia mundial que ha sacado a relucir lo más surrealista y vergonzoso del ser humano. A Borat no se le escapa nada: con él todo es salvaje e irreverente, pero nada es casual.

