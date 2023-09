Las historias de nuestro cine y televisión caminan con lo que somos como sociedad, en lo que creemos, en lo que tememos, en lo que está ahí y no hemos sabido reconocer y conversar. Quizá ver ese tipo de historias a las que le rehuimos porque van en contra de lo que damos por verdad o no es cercana, es la dosis que necesitábamos para romper la barrera del silencio y la invisibilización, y pensar en otredad.

Esa es la invitación que hace la ópera prima de Carlos López Parra. Plantear una situación ajena y compleja que, por sus circunstancias, nos hace tenerle compasión al personaje principal y entender lo que hace, así no estemos de acuerdo con eso que llaman la elección a morir dignamente.



Nubes grises soplan sobre el campo verde es una premonición del desenlace de una película en la que el amor es el combustible de la historia. Tocando el final es cuando entendemos de qué va la cinta: la difícil decisión de Manuel, un padre con una grave enfermedad que es el único cuidador de Simón, su hijo con una parálisis cerebral que depende por completo de él.



¿Qué será de su Simón cuando falte?, ¿alguien lo cuidará con el mismo empeño que él? Y si no encuentra a nadie, ¿qué decisión tomar frente a la vida de Simón cuando su muerte se asoma y cuando él no está en la capacidad de decidir por sí mismo? Las respuestas se las dará Roberto, un foráneo que llega herido a la puerta de su casa, que ha matado en el pasado con odio, pero no se siente en la capacidad de matar como un acto de compasión.



Esta película llega en un momento en el que el concepto del derecho a elegir morir dignamente está entendido a nivel jurisprudencial y desarrollado por la Corte Constitucional, pero en cuanto a lo legislativo y, en general, en la sociedad hay mucha reticencia frente al tema.



Aunque históricamente la película sucede en tiempos diferentes a los actuales, existe la ilusión de que ayude a romper tabúes a la hora de abordar el tema, que será discutido en el Congreso de la República, donde fue presentado un proyecto.



EL TIEMPO habló con el director y guionista para ahondar más sobre eso que entendemos por muerte digna y la enfermedad, entre otros temas.

En la promoción de la película, la temática central es el derecho a la muerte digna, pero es casi al final de la historia que nos presentan ese escenario. ¿De qué va la cinta antes de que se nos revele el conflicto central?



Es una historia de amor. Del amor paternal, del amor de familia. De alguna manera es una historia sobre cómo se revela y desborda este sentimiento en situaciones bajo presión, en medio de la enfermedad y la proximidad de la muerte. También en cómo se revela de la forma más pura, sin etiquetas de bueno o malo, blanco o negro, sin tantas connotaciones o parcialidades. Es un amor que simplemente fluye. Eso lo teníamos muy concreto. El amor del padre y del hijo que fluye como un río hasta desembocar en la costa, que es el final que nos encontramos.

Usted además de dirigir, escribió el guion. ¿Cómo llegó a esta historia? ¿Hay algo personal en ella?



La historia sale prácticamente de una reunión familiar. Estábamos hablando vaguedades, de cualquier cosa, y de repente mi tía, que tiene un hijo con una discapacidad, que es primo mío, mencionó una supuesta promesa que se habían hecho ellos dos. Una supuesta, porque mi primo no puede prometer nada. Quien promete es mi tía. Y la promesa es que si alguno de los dos se llegaba a morir, el otro se iba con él. O sea, si mi primo se moría, ella se iba con él y al revés. De ahí salió un núcleo precioso para poder hacer una película. Y bueno, de ahí empezaron a concatenarse un montón de cosas hasta que resultó este relato.

¿Y esa tía y ese primo todavía viven?



Sí, claro y ella es la más expectante de la película. Yo creo que esta película la está reconociendo en toda su labor como madre y en su gesto de amor, pero también la está confirmando como persona y está confirmando esos pensamientos que se pueden llegar a tener cuando estamos en situaciones de enfermedad o de discapacidad. Muchas veces como sociedad y apelando a nuestra moralidad ponemos barreras para pensar con libertad estos temas. Y esta película invita a romper esas barreras.

¿Por qué para el personaje principal, el cuidador, escogió a Manuel y no a una mujer como su tía?



Sentía que la figura maternal con sus connotaciones puede llegar con facilidad al sacrificio que muestra la película. Creí que podría llegar a ser un personaje algo legible, que como espectadores nos pudiéramos anticipar. Mientras que con un padre y más en aquella época en la que transcurre la película, en la que se asume que el hombre era más cerrado, más conservador, menos expresivo, el contraste era más fuerte.

¿Se puede entender la película como una reafirmación de que los hombres también cuidan?



Carlos López, director de la película Foto: Chirimoya Films

Sí, especialmente porque no es un rasgo masculino dominante. La película puede llegar a ser una reivindicación a la masculinidad que cuida, al amor entre padre e hijo. Manuel es un poco sui géneris. No le importa hacer trabajos que eran considerados de mujeres, es cuidadoso, romántico. Él está interesado en vivir lo que más pueda para su hijo antes de llegar a tomar la decisión difícil. Y también está dedicado a vivir en libertad. Hace unos días le decía a un amigo: ‘date cuenta también de que la única manera de presentarse con mayor libertad es de no tenerle miedo a la muerte’. Y Manuel no le teme a la muerte. Por ende, estamos hablando de una película de un ser absolutamente libre.

Reconociendo que en Colombia a nivel jurisprudencial hemos avanzado en el derecho a la muerte digna, pero no a nivel social y legislativo, ¿cree que la película trae un mensaje?



Sí. Es que hay un choque entre la idea y la praxis. Somos una sociedad hipócrita, porque hay unos temas que están presentes y que al momento de conversarlos preferimos evadirlos porque no es asunto nuestro. En lo urbano, el derecho a una muerte digna es algo más conversado, mientras que en lo rural, donde se desarrolla la historia, apenas se está planteando y es tabú. Allí, por el contrario a la muerte digna, tienen naturalizada la muerte violenta, incluso la violación. Entonces sí creo que esta película podría ayudar a superar esa mirada tabú.

¿Ese tabú se puede observar en Roberto, el matón que curó Manuel y que no quiso apoyarlo en su deseo de que acabara con su vida y la de su hijo, a quien no tenía con quién dejarlo bajo cuidado?



Sí. En Roberto no hubo prejuicios en su momento de matar, pero al momento de hacer un acto de amor hay un prejuicio. Es una cosa muy extraña.

En ese sentido, ¿cree que la película puede ayudar a tumbar prejuicios y despenalizar en la mente de la gente este tema que es muy difícil de abordar?



Yo creo que sí, pues de alguna manera entendemos el drama de Manuel. Él buscó todas las posibilidades que tenía antes de tomar la decisión de acabar con su vida y la de su hijo, no fue por capricho. Pero no teniendo más opción, él cree que lo más digno y justo para su hijo, ya que él va a morir, es que también muera y no sufra solo.

Mencionaba usted que esta película también es sobre la libertad, pues alguien libre es alguien que no le teme a la muerte y es capaz de fijarle hora a esta. En el contexto judeocristiano, quien decide cuándo morir es Dios. ¿Manuel es una especie de Dios al decidir por su hijo y por él mismo?



Bueno, soy de los que piensa que el universo existe porque yo existo. Toda la interpretación de lo que nos rodea se debe a nuestra precisa y única existencia y eso se replica para todas las personas de alguna manera. A lo que quiero llegar con todo esto es que también mal que bien ese tipo de decisiones, los resultados y consecuencias que yo tomo se deben porque existo y dentro de eso podríamos llegar a decir que en todo hombre y en todo ser hay una esencia divina, una esencia de creador, pero también de destructor. Todos sabemos que para que surja y nazca algo, se deben cerrar ciclos. Le hemos puesto el nombre de muerte, pero es un cierre de un ciclo para abrir otro.

¿Por qué la elección temporal de realizar la película en plena violencia bipartidista?



Una de las primeras cosas que haces al escribir cuando no cuentas con amplias oportunidades económicas es crear unas condiciones en la historia para que el rodaje sea posible. Entonces, empiezas a pensar en pocas locaciones, personajes y, por ende, actores. En ese sentido, tenía que dejar a los personajes dentro del espacio acotado que teníamos pensado. Y si se analiza, los tres personajes principales tienen imposibilidades para movilizarse. Uno es discapacitado, otro está enfermo y el otro está herido. Si ubicábamos temporalmente a los personajes en la actualidad, podían resolver fácilmente el conflicto con una llamada de celular, por ejemplo. Por lo que buscamos dejarlos aislados en un mismo espacio. Por eso resolvimos adecuar la historia en los años 50, que le dio unos aires muy bonitos y permitió tocar por encima temáticas sociales y políticas de la historia de nuestro país.

Un concepto que se maneja alrededor de la muerte digna es el de la objeción de conciencia. ¿Roberto representa esa voz o la voz de la consciencia que animó a Manuel a tomar acción por él mismo?



Creo que a la vez la voz de la objeción de conciencia como la voz de la consciencia cuando hace las preguntas que hace, que son las que los espectadores nos hacemos y objetamos. Ahí estaba el conflicto de los personajes. Roberto es una figura ambigua. Él ha matado, pero no es capaz de matar ahora. Mataba con odio y ahora no es capaz de hacerlo como un acto de compasión. Al final él es el que le da la llave a Manuel. Le dice: ‘en realidad haría lo mismo que usted está pensando, solo que lo haría por mis propias manos’. El acto de amor y compasión que plantea Manuel debe ser hecho por él mismo. Entonces es chévere la pregunta, es bonita, es como él viene a representarnos a nosotros en el público.

¿Cree que el término de muerte digna sí está bien empleado?



Vivimos en una sociedad que nos acostumbra y nos habla todo el tiempo del buen vivir, pero se olvida de que la muerte hace parte de la vida y entonces se obvia aquello del buen morir. Tenemos que aprender a morir con dignidad y quitarle tantas vendas, trajes y tabúes a la muerte como elección.

En la película se ve a la Iglesia, pero no inmiscuida en el asunto de Manuel y tampoco él se confiesa sobre lo que va a hacer. ¿Hay una propuesta con este abordaje? Es decir, dejar al margen a la Iglesia sobre este asunto.



La figura del confesor y confesado en el catolicismo lo podemos ver en la conversación final entre Manuel y Roberto. Esta conversación no solo le informa al espectador lo que va a acontecer, sino que le permite a Manuel desahogarse y revelar lo que hará. No sé si está buscando un perdón social, pues su decisión no la ve como un pecado. Ahí veo un poco a la Iglesia. Pero la Iglesia aparece como una opción para cuidar a Simón. Pero el cuidado que da la Iglesia a los enfermos y discapacitados no coincide con las necesidades de Manuel y su hijo. Se ve presente la piedad y la caridad, que es algo precioso de la Iglesia, pero no solamente de buenas intenciones se palia al enfermo. Falta el amor.



Natalia Tamayo Gaviria

Redacción Domingo

@nataliatg13