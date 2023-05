Hace 60 años exactamente, se emitió la primera novela en la televisión colombiana. Se trató de la telenovela 'En el nombre del amor', de la programadora Punch, y que fue protagonizada por Raquel Ércole y Aldemar García.



Sin embargo, esa primera telenovela no tuvo muchos seguidores y fue la segunda novela llevada a la TV colombiana la que sí fue un rotundo éxito, y se emitió también en 1963. Fue la telenovela '0597 está ocupado', de la misma programadora.



Esta historia de género romántico fue protagonizada también por Raquel Ércole y John Gil. En el reparto estuvieron Rebeca López, Rosita Alonso, Roberto Reyes y Judy Henríquez, entre otros, bajo la dirección de Luis Eduardo Gutiérrez.

La vida de la actriz Amparo Grisales ha estado ligada a la televisión colombiana. La manizaleña protagonizó 'Manuela', una telenovela en 1975, de la programadora Punch, que comenzó a darle la referencia de diva.

Grisales ya había resaltado con personajes coprotagónicos que había realizado en otras producciones, pero 'Manuela' fue la telenovela más larga, con 297 capítulos.

La caldense protagonizó esa novela al lado de Alberto Jiménez y fue dirigida por Felipe González.



En cuanto a latinoamérica, la primera telenovela fue 'Tu vida me pertenece', que comenzó a emitirse en Brasil en 1951. Esta novela es famosa , según BBC News, porque mostró el primer beso en vivo de la televisión brasileña. "Además, fue la pionera de un género que hoy genera millones de dólares en todo el mundo".



La telenovela fue protagonizada por la actriz Vida Alves. "No pensé que llegaría a ser tan importante. Creí que iba a ser algo sencillo, interesante, bonito pero no de tal relevancia. Para mí, era sólo un trabajo", recordó Alves, con más de 80 años de edad, en una entrevista para la BBC News en el 2016.



La estrella de televisión brasileña le dijo al citado medio que, con modestia y orgullo, hace parte de la revolución televisiva brasileña.

