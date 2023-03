La novela Leandro Díaz, de RCN Televisión, es la producción audiovisual más nominada para los premios India Catalina, disputándose la estatuilla en 11 categorías.



Los India Catalina festejan su versión 39 este año con Maria Cecilia Botero y Juan Manuel Restrepo como presentadores de la ceremonia que será el 26 de Marzo en la ciudad de Cartagena.

Este importante galardón lleva casi cuatro décadas destacando lo mejor de la televisión colombiana, por lo que aún se mantiene relevante.

La novela de Leandro Díaz

Esta novela está basada en la vida del juglar vallenato Leandro Díaz, compositor vallenato que escribió más de 350 canciones, ganando un lugar histórico dentro de este género. Varias de sus composiciones son de las más conocidas como ‘La Diosa Coronada’.



Pese a ser invidente de nacimiento, Díaz construyó una carrera musical que lo ha posicionado como uno de los mejores en la historia del vallenato.

Por eso, RCN televisión decidió contar la historia del afamado representante de la música vallenata, y la producción tuvo una gran acogida por parte de los televidentes, siendo líder en el rating durante su emisión.



Esta novela fue protagonizada por el cantante vallenato Silvestre Dangond, quien obtuvo su primer papel grande para la pantalla chica con este rol y la actriz Laura de León, conocida por su participación en otras novelas como ‘La ley del corazón’ y ‘Pa quererte’.



Además se grabó en locaciones reales, lo que le aportó a la narrativa de la ficción y conectó con la audiencia.

La telenovela con más nominaciones a los premios India Catalina



Sin muchas sorpresas, teniendo en cuenta que durante su emisión se ganó el corazón de la audiencia, la novela se quedó con 11 nominaciones.



Estas fueron las categorías de los premios India Catalina a las que fue nominada la novela Leandro Díaz:

-Actriz o actor revelación del año: Silvestre Dangond





-Mejor talento infantil: Abel Villa





-Mejor Editor: Silvia Ayala





-Mejor Fotografía: Yon Franco y Germán Plata





-Mejor Director de Arte: Gonzalo Martínez





-Mejor Director de Música: Oliver Camargo





-Mejor Actriz de Reparto: Viña Machado





-Mejor Actor Protagónico: Silvestre Dangond





-Mejor Ficción de Larga Duración

El cantante en sus redes sociales reaccionó de manera positiva por la nominación a los India Catalina, agradeciendo a todos los que participaron en la novela. En la publicación que dijo “Felicitaciones a toda la familia #LeandroDíaz por hacer posible estás nominaciones @premiosIndiaCatalina” escribió el cantante al publicar un video en Instagram.

Los nominados a los premios India Catalina



Esta es la lista completa de los nominados a los premios India Catalina:

Mejor Ficción de Larga Duración



Arelys Henao, Canto para no llorar – Caracol Televisión.

El Rey, Vicente Fernández – Netflix

Leandro Díaz – Canal RCN.

Territorio Mágico, Tercera temporada – Señal Colombia .



Mejor Ficción



A Grito Herido – Temporada 1 – Amazon Studios.

Esclava – Movie Box Producciones S.A.S para Teleislas.

La Verdad Revelada - Gestionarte Cine para el Sistema de Medios Públicos MinTIC.

Pálpito – CMO Producciones para Netflix

Siempre fui yo - The Walt Disney Company Latin America.



Mejor Miniserie de Ficción



Camisa de fuerza – Canal TRO.

Ciénaga Oscura - Fahrenheit Films para el Sistema de Medios Públicos MinTIC.

Goles en Contra – Dynamo Producciones para Netflix.

La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Noticia de un Secuestro – Amazon Studios.



Mejor Director (a) de Ficción



Andrés Wood y Julio Jorquera - Noticia de un Secuestro – Amazon Studios.

Camilo Vega, Ruth Caudeli, Rodrigo Triana, Rolando Ocampo - Pálpito - CMO Producciones para Netflix.

Julián Duque y Felipe Martínez - La Sinfonía de los Bichos Raros - Teleantioquia.

Liliana Bocanegra, Andrés Felipe López y Camilo Villamizar - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.

Lucho Velasco y Pipe Vallejo - Camisa de Fuerza - Canal TRO .



Mejor Libreto de Ficción (original o adaptación)



·Héctor Rodríguez Cuellar - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.

Felipe Vallejo - Camisa de Fuerza - Canal TRO.

Leonardo Padrón, Christian Jiménez, Doris Seguí, Carlos Castro - Pálpito – CMO Producciones para Netflix.

Noticia de un Secuestro - Amazon Studios

Cesar Poveda - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.



Mejor Actriz Protagónica



Ana Lucía Domínguez - Pálpito - CMO Producciones para Netflix.

Catalina Calle "Catt" - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Cristina Umaña - Noticia de un Secuestro - Amazon Studios.

Lina Restrepo - Camisa de Fuerza - Canal TRO.

Mariana Gómez - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.



Mejor Actor Protagónico



Christian Tappan – Primate - Amazon Studios.

Diego León Hoyos - El Cubo Inquisidor, Temporada 02 – RTVCPlay.

Michel Brown - Pálpito - CMO Producciones para Netflix.

Salvador Brigdes - Encuentros Cercanos - La Contra Banda para el Canal TRO y Canal TRECE.

Silvestre Dangond - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Mejor Actriz de Reparto



Karla Cajamarca - La Sinfonía De Los Bichos Raros – Teleantioquia.

Silvia Varón - Pálpito - CMO Producciones para Netflix.

Viña Machado - Leandro Díaz - RCN Televisión.

Yuri Vargas - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.



Mejor Actor de Reparto



Diego Cadavid – Primate - Amazon Studios.

Gregorio Pernía - Hasta que la plata nos separe - RCN Televisión.

Jacques Touckhmanian - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Juan Fernando Sánchez - Pálpito - CMO producciones para Netflix.

Luis Eduardo Arango - El Cubo Inquisidor Temporada 02 – RTVCPlay.



Actriz o Actor Revelación del Año



Catalina Calle "Catt" - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Lorena Saenz – Territorio Mágico, Tercera temporada - Señal Colombia

Sherleen Jiménez - De Sal y Dulce - Primera Persona para el Sistema de Medios Públicos MInTIC

Silvestre Dangond - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Categorías de noticieros y programas periodísticos



Mejor Noticiero Nacional



Noticentro 1 CM& - CM& Para Canal 1.

Noticias Uno - Ntc Televisión.

Noticias Caracol - Caracol Televisión.

Red+ Noticias - Red+ Noticias.



Mejor Noticiero Regional o Local



Alianza Regional - Canal Institucional.

Citynoticias – CityTV.

Noticiero 90 minutos – Telepacífico.

Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

Telecafé Noticias – Telecafé.



Mejor Presentador(a) de Noticias



Andrea Bernal - Noticias RCN – RCN Televisión.

Claudia Palacios - Noticentro 1 CM& - Canal 1.

Felipe Aramburo - Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

José Fernando Patiño - RTVC Noticias - Señal Colombia.

Sandra Vélez - CityNoticias – CityTV.



Mejor Presentador(a) de Deportes



Andrea Guerrero – Noticias RCN – RCN Televisión.

Georgina Alejandra Ruiz Sandoval (Goga) - Goga Rueda por el Mundo – Señal Colombia.

Juan Felipe Mejía Medina – Teleantioquia Deportes – Teleantioquia.

Ricardo Orrego – Noticias Caracol - Caracol Televisión.



Mejor Producción Periodística



Gabo Los 40 Años del Nobel – Señal Colombia.

Frente al Espejo, 4 Temp - Capital, Sistema de Comunicación Pública.

Los informantes – Caracol Televisión.

Mañanas Express - RCN Televisión.

Un futuro sobre tapia y bahareque – Teleantioquia.



Mejor Documental



Barco: Historia de un legado - Caracol Televisión.

Con los pies en la tierra - Nb Multigráficas LTDA para el Centro de Memoria Histórica.

Las voces del río - Señal Colombia.

Luis Díaz, el origen – Telemedellín.

Río Pamplonita - Canal TRO.



Mejor Serie Documental



El llamado – Telemedellín.

Cazador de cascadas - Teleantioquia.

Nación Rebelde- Señal Colombia.

Pedro y el siete colores - Canal TRO

Reto Aventura con Mauro Salazar - RenHacer y Ova Studios para Semana.



Mejor Producción Deportiva



III Festival Internacional de Playa – Teleantioquia.

Campeonato mundial de microfútbol femenino 2022 - Señal Colombia.

Gol Caracol en el mundial catar 2022 - Caracol Televisión.

Luis Díaz, el origen – Telemedellín.

Tiempo Xtra – Telecafé.



Categorías de entretenimiento



Mejor Producción de Variedades



Cineclub en cine nos vemos T3 - Señal Colombia.

El apartamento de La Mona – Teleantioquia.

Inbox Trece - Canal TRECE.

Lo Sé Todo - Canal 1.

Tr3inta y 2, Regionalmente Nuestro - Canal Institucional.



Mejor Presentador(a) de Producción de Variedades



Andrea Serna – Desafio The Box 2022 – Caracol Televisión.

Claudia Bahamón – MasterChef Celebrity – Canal RCN.

Laura Maria Galindo - RTVC Noticias – Señal Colombia.

Laura Patiño - Café de la mañana - Canal TRO.

Pedro Gilmore - Cazador de cascadas – Teleantioquia.



Mejor Producción Infantil



La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

La Voz Kids - Caracol Televisión.

Territorio Mágico, Tercera temporada - Señal Colombia.

Zooñadores, Temporada 2 – Teleantioquia.



Mejor Producción Juvenil



FlashLight - Señal Colombia.

Gestas del Tiempo Temporada 2 - Canal Institucional.

Nick, en el punto de control – Teleantioquia.

Parias – Epic Studio para el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Siempre fui yo - The Walt Disney Company Latin America.



Mejor Programa de Reality o Concurso



Abrazados Como En Casa – Telecafé.

Masterchef Celebrity - RCN Televisión.

Su majestad la trova – Teleantioquia.



Mejor Producción Audiovisual de Humor



Cochina Envidia, Temporada 1 - Amazon Studios.

F*cksNews - F*cksNews.

Monólogos sin propina – Telemedellín.

Su majestad la trova – Teleantioquia.

Territorio Mágico, Tercera temporada- Señal Colombia.



Mejor Producción Audiovisual Musical



Coronel en su laberinto - Señal Colombia.

El Principito. El musical – Teleantioquia.

Nación rebelde - Señal Colombia .



Categorías especiales



Mejor Producción Audiovisual de Animación

Frailejón Ernesto Pérez- Señal Colombia.

Todo un pasado - Canal TRO.

Zooñadores, Temporada 2 – Teleantioquia.



Mejor Director (a) de Música



Alejandro Pernett – Nación Rebelde –Señal Colombia.

Juancho Valencia - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Lynn Fainchtein - El Rey, Vicente Fernández – Netflix.

Nicolás Uribe - Sebastián Luengas - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.

Oliver Camargo - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Mejor Director (a) de Arte



Camila Agudelo - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Diana Trujillo, Tatiana Dulcey - Pálpito - CMO Producciones para Netflix.

Diego Guarnizo - Las Villamizar - Caracol Televisión.

Gonzalo Martínez - Leandro Díaz - RCN Televisión.

Luis Vargas - Camisa de Fuerza - Canal TRO.



Mejor Fotografía



Andrés "comanche" Vergara - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Arturo Almanza – Las voces del rio - Señal Colombia.

Diego Jiménez, Mateo Guzmán, Alfonso Parra - Pálpito - CMO Producciones para Netflix

Laura Gómez Unda Y Carlos Rincón Kalu - KUNTUR, el mensajero del sol - Canal TRO.

Yon Franco - Germán Plata - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Mejor Editor (a)



Andrés Rodríguez - Felipe Martínez - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Carlos Rincón - KUNTUR, el mensajero del sol - Canal TRO

José Luis Oróstegui - Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.

Luis Patiño - Pálpito - CMO Producciones para Netflix.

Silvia Ayala - Leandro Díaz - RCN Televisión.



Mejor Talento Infantil



Abel Villa - Leandro Díaz - RCN Televisión.

Fátima Velasco - Camisa de Fuerza - Canal TRO

Kaled Acab - El Rey, Vicente Fernández - Netflix

María Clara Rodríguez- MI CASA ES TU CASA - para el Sistema de Medios Públicos MinTIC.



Mejor Contenido Audiovisual de Marca/Branded Content



#ColombiaTeVeoBien-Nuquí - Caracol Televisión.

Frailejón Ernesto Pérez - Señal Colombia.

Stella Artois Sentidos - Dirty Kitchen.

Todo un pasado - Canal TRO.

Una historia de amor – Teleantioquia.



Menciones especiales



Mejor Producción de Canal Comunitario



Buscando a la negra soledad - Asociación de Asociados de Televisión Comunitaria Paracolombia y Buenos Aires para el Sistema de Medios Públicos MinTIC.

El amor nunca desaparecio - Comuna 13 Televisión.

En medio de brasas - Támesis Te Ve.

La Tarde del Silencio - CCM Televisión.



Mejor Producción de Inclusión Social



El amor nunca desapareció - Comuna 13 Televisión.

El Niño de Arena - Exodo, Fahrenheit para Señal Colombia.

La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Mujeres poderosas – Telemedellín.

Titanes Caracol – Caracol Televisión.



Categorías que vota el público



Mejor Serie de Ficción Web



Amor Perfecto - Valencia Producciones.

El Cubo Inquisidor - Temporada 02 – RTVCPlay.

La caca de Gato - Guoquitoqui SAS para el Sistema de Medios Públicos MinTIC.

POMBS: La Universidad de la corrupción - Riaño Producciones.



Mejor Creador de Contenido Audiovisual Digital



Alejandro Riaño - Juanpis González - Riaño Producciones

Carlos Alberto Diaz Colmenares – La Granja del Borrego.

Felipe Saruma - Saruma & Vertical Cinema.

Los Montañeros – Los Montañeros.



Mejor Producción Favorita del Público



Arelys Henao: Canto para no llorar - Caracol Televisión.

Camisa de Fuerza - Canal TRO.

La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Leandro Díaz - RCN Televisión.

Nación Rebelde - Señal Colombia.



Mejor Talento Favorito del Público



Catalina Calle "Cat" - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Mario Espitia - Leandro Díaz - RCN Televisión.

Ariel Osorio - Lo Sé Todo - Canal 1.

Frank Martínez - Monólogos sin propina – Telemedellín.

Alejandro Marín - RESONANTES - CANAL TRECE



Mejor Producción Transmedia



Botero 90 – Telemedellín.

Festival de Festivales - Teleantioquia .

Mesa para Trece - Canal TRECE.

Nación rebelde - Señal Colombia.

Páramos, el País de las Nieblas- Señal Colombia.



Mejor Diseño Sonoro



Alejandro Pernett - Nación rebelde - Señal Colombia.

Daniel Garcés - Diomedes: El ídolo, el misterio y la tragedia - Dynamo Producciones para Netflix.

Dc Audio Diego Cáceres, Camilo Pérez - La Sinfonía de los Bichos Raros – Teleantioquia.

Katherine Herrera - CIÉNAGA OSCURA - para el Sistema de Medios Públicos MinTIC .

José Roberto Jaramillo - ¿A qué suenan tus ojos? – RTVCPlay.



Mejor Producción Universitaria



El que sabe, sabe - Udecetevé – Unicartagena.

La Historia Detrás de las Cosas | Temporada 3 - Universidad Nacional de Colombia - Unimedios - Televisión UNAL.

Relatos de una Colombia diversa - Pontificia Universidad Javeriana.

Seriado Ciudad Pantalla, Temporada 4 - Universidad del Magdalena.

