D23: El poder femenino brilla en Disney

Este domingo finalizo una de las muestras de amor y lealtad en el mundo del entretenimiento: el D23.



Se trata de la cita que cada dos años tienen los fanáticos del mundo de Disney, el mismo que se ha extendido gracias a la entrada de Marvel, la saga de ‘Star Wars’, Fox y la nueva plataforma Disney +, que se lanzará en noviembre en Estados Unidos y estará disponible en el 2020 en Latinoamérica.

El Centro de Convenciones de Anaheim, en Estados Unidos, recibió a miles de fanáticos durante tres días en los que fueron testigos de los estrenos, la nostalgia y una que otra sorpresa en un emporio de entretenimiento que aprovechó la cita para recalcar la aventura de entrar de lleno en la televisión por ‘streaming’.



Mientras algunos caminaron en un recinto lleno de juguetes, botones, tecnología, superhéroes y cuadros de personajes clásicos como Mickey o Donald, que se ofrecían a más de 80.000 dólares, otros gritaron en los paneles donde se revelaron imágenes o adelantos de producciones como la nueva serie ‘The Mandalorian’, que se desprende de la saga de ‘Star Wars’; el retorno de la serie ‘Lizzie McGuire’ con su protagonista original, Hillary Duff, o la propuesta de ‘What If...’, emparentada directamente con el universo de Marvel, pero en formato animado y con unos niveles de riesgo poderosamente interesantes.

Es cierto que las redes ya se encargaron de propagar el hecho de que va a haber una Capitana Britania –equivalente al Capitán América– o que la versión femenina de Hulk (‘She-Hulk’) también tendrá su espacio en el bloque de programación de Disney +, pero, realmente, la convención de este año dejó claro el poder de las mujeres en el nuevo contexto de acción de Disney.



Igualmente, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, anunció ‘Ms. Marvel’, ‘Wanda Vision’ y ‘Eternals’, esta última un grupo de superhéroes entre los que se destaca el liderazgo de Angelina Jolie y de Salma Hayek, como protagonistas. Ese poder femenino se notó también en la película 'Noelle', protagonizada por Anna Kendrick, asumiendo el papel de la hija de Papá Noel, al igual que con Kristen Bell, que prestó la voz para la famosa cinta animada ‘Frozen’ y ahora mostró su faceta como productora en el formato de ‘reality’ con ‘Encore!’.



En la misma tónica está Gina Rodríguez (‘Jane The Virgin’), quien se sumó produciendo la serie ‘Diary of a Female President’, enfocada en una niña de 12 años cubanoamericana que quiere llegar a la Casa Blanca.



Mientras que ‘Jungle Cruise’ reunirá a Emily Blunt y a Dwayne Johnson en un relato de acción y un poco de humor al estilo del famoso personaje de ‘Indiana Jones’, en una película de aventuras en un tono muy clásico, pero en el que Blunt promete robarse la atención como la heroína principal, en concordancia con el estreno de la segunda parte de la película de ‘Maléfica’, a la que regresan Angelina Jolie y Elle Fanning, programado para octubre.



“Regresamos en una nueva historia, con personajes que reflejan la diferencia y luchan por lo que son”, manifestó Jolie en un panel del D23 en el que estuvo EL TIEMPO.



En el apartado de películas animadas causaron mucho revuelo las nuevas imágenes de acción real de ‘Mulán’. “Se trata de un nuevo viaje al heroísmo de una joven, y eso es algo importante y muy relevante en estos días”, explicó Niki Caro, directora de la producción, cuyo estreno será el próximo año.



También fue una sorpresa mayúscula la aparición de un mensaje en video de la intérprete Emma Stone, saludando a más de cuatro mil fanáticos en un panel donde se pudo ver la primera imagen de Cruella en ‘101 dálmatas’.



“Vuelve con más estilo y un poco más punk”, bromeó la protagonista adelantando un nuevo aire a una malvada adorada por millones, menos por los perros de raza dálmata, antes de dar paso a otra apuesta animada en la misma tónica: ‘Raya and the Last Dragon’, otra guerrera juvenil oriental que llegará a los cines en noviembre de 2020, al igual que ‘Frozen II’, una princesa un tanto retro en su estilo, pero con un espíritu y poder femenino muy enfocado y contemporáneo, como lo que está mostrando Disney en este momento.

La difícil semana de Spider-Man

En el evento, Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man, fue uno de los invitados más ovacionados de la convención.



“Ha sido una semana muy difícil, pero estoy feliz de estar con ustedes”, dijo Holland en un panel en el cual se presentó un adelanto de su filme animado ‘Onward’.



Lo de la “semana difícil” fue interpretado por la fallida negociación entre Sony y Marvel para negociar los derechos del personaje.



Si las partes no vuelven a la mesa (Sony, con derechos sobre las películas y Marvel), esta última quedaría con derechos del personaje en los parques temáticos, han dicho varias publicaciones.



ANDRÉS HOYOS VARGAS*

Cultura

Anaheim, Estados Unidos

* Por invitación de Disney