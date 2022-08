Tomar una de las obras más impactantes de Gabriel García Márquez y llevarla a los terrenos de la miniserie, mientras se cuenta con el apoyo del hijo del nobel colombiano Rodrigo García Barcha, como productor del proyecto, no es solo una gran responsabilidad, sino un reto muy interesante.

Eso fue precisamente lo que pensó el realizador chileno Andrés Wood cuando lo invitaron a ser parte de la producción Noticia de un secuestro, inspirada en el libro homónimo de Gabo y que ya se puede ver ya en la plataforma de streaming Prime Video.



El realizador de la película Machuca o la serie Violeta se fue a los cielos.

“A mí me gusta el ejemplo de producciones hechas por extranjeros y que tocan fuerte el tema de los países (…). Me pareció muy desafiante y eso mismo diluye la responsabilidad, porque está Rodrigo García como jefe del proyecto y un gran equipo técnico y artístico que se siente acompañado para ir moldeándolo. Fue una experiencia muy rica por haber encontrado muchos lazos comunes de la historia concreta de nuestros países, pero más educativa en las heridas, los sueños los goces", le contó Wood a EL TIEMPO, quien se sentó en la silla de director junto a y Julio Jorquera Arriagada (Dignidad, Mary & Mike).

Noticia de un secuestro reconstruye precisamente el secuestro de Maruja Pachón de Villamizar, periodista y exministra de Educación, a manos de Pablo Escobar y ofrece una narrativa dramática e intensa de los primeros años de la década de los 90, considerados como una época atroz en la historia del país.

Facebook Twitter Linkedin

Noticia de un secuestro es protagonizada por Cristina Umaña y Juan Pablo Raba. Umaña hace el papel de Maruja Pachón en la miniserie. Foto: Amazon Prime Video

“Es un riesgo, pero quien lo asumió fue Rodrigo", recalcó alegremente el director. A lo que García Barcha respondió con un poco de risa, pero luego reflexionó acerca de un relato que impactó emocionalmente a sus protagonistas: Cristina Umaña (en el papel de Maruja Pachón) y a Juan Pablo Raba, quien es Alberto Villamizar, el esposo de Pachón en la miniserie. "Estamos hablando de una historia de un país", recordaron ellos.



Le da mas contexto: Exclusiva: Cristina Umaña habló de la miniserie 'Noticia de un secuestro'

“Creo que una de las fuerzas principales del libro es balancear la problemática nacional, el momento del país y su historia, hasta llegar a ese momento en el que un capo narcotraficante puede declararle la guerra al estado y a la sociedad civil, con historias muy personales, de relaciones personales entre una mujer secuestrada y su marido; entre ella y su cuñada y muchos más de los que fueron secuestrados y sus seres queridos, creo que en eso, a pesar de que hay cosas que se repiten en los países, cosas en las que Colombia ha cambiado y otras en las que no, lo que nunca cambia son esas relaciones, el sufrimiento de los que los atropella la historia, por decirlo de alguna manera”, reflexiona García Barcha.

Facebook Twitter Linkedin

Umaña logra uno de sus papeles más dramáticos en la serie. Foto: Prime Video

“Lo que me interesa a mí del libro hoy en día, después de ver tantas series y películas donde había una fascinación por el narcotraficante y por su mundo extremo y absurdo, era hacer una serie que hablara de las víctimas, de esa situación y ver ese sufrimiento. Lo que pasaron esas personas, creo que fue con lo que se identificaron los actores e hizo el trabajo para ellos muy emotivo. Lo que siempre estará vigente es la empatía, conectar con las personas y ver lo que viven en particular y que no sean solo números o estadísticas”, recalcó el productor e hijo de Gabriel García Márquez acerca de la esencia de la serie.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Raba interpreta a Alberto Villamizar, esposo de Maruja Pachón. Foto: Prime Video

“Quería contar esa experiencia del secuestro, pero también tenía que explorar lo que había fuera de él: sus hijos, su relación con su esposo, así como lo que ella añoraba, sus miedos, sus culpas y a lo que se acostumbró en ese cautiverio; todas esas cosas que me ayudaron a construir el universo de mi personaje en el encierro de esta ficción. Así como su relación con sus compañeras de secuestro y la interacción con sus captores (...). Me llamó particularmente la atención el estoicismo que ella siempre demostró, y quise saber de dónde venía todo eso", describió antes Umaña de su papel en otra charla con este diario.



Le puede interesar: Juan Pablo Raba habla del impacto que le dejó 'Noticia de un secuestro'

La otra dimensión, el drama fuera del lugar del cautiverio y la sensación de secuestro de quienes tienen que lidiar con todo eso desde sus casas y con la sensación de ausencia es, como explica Andrés Wood, “algo que está maravillosamente narrado en la novela”, lo que hicimos fue ampliar lo más posible esa idea. Los mismos captores son tan secuestrados en este proceso y tienen depositados también sueños y deseos depositados en su condición. Intentamos darnos un tiempo y revelar que lo que está en el fondo del cuadro, nos interesa todos los rostros que arman el relato. Las ramificaciones de dolor de cada víctima importan”, complementa el director.



Otro: Hassam: ‘Si no le hubiera mamado gallo al cáncer, estaría llevado’

Facebook Twitter Linkedin

La serie explora también el flagelo del secuestro también desde el punto de vista de los secuestradores. Foto: Prime Video

Luces y sombras

Lo que me interesa a mí del libro hoy en día, después de ver tantas series y películas donde había una fascinación por el narcotraficante y por su mundo extremo y absurdo, era hacer una serie. FACEBOOK

TWITTER

“Intentamos rescatar el aspecto histórico y los espacios en que se mueven los actores, hay contraste entre un encierro en Medellín y un lugar en Bogotá, así como los sicarios de un Escoba que son los reyes de un lugar, frente a los que tienen que esconder su rostro con una capucha, en una imagen de alto contraste -insiste- de experiencias, que es un poco extremo: de alegría, esperanza y de mucho dolor”, apuntó Andrés, quien no solo dio una mirada fresca a la historia, sino que tuvo que hacerse muchas preguntas y meterse de lleno en el relato para contarlo no solo para los colombianos, sino para un público internacional que tiene Prime Video.



Más para leer: Lars Von Trier padece Párkinson

Facebook Twitter Linkedin

Detalle de una escena de simbólica de la producción. Foto: Prime Video

“Pensé en Andrés Wood porque él tiene mucho éxito con películas donde cuenta dramas personales dentro de contextos políticos y nacionales muy grandes y muy complejos. Eso es algo que no todos los directores o guionistas pueden hacer. Yo tenía dos o tres ideas generales que le planteé: ‘Creo que no debemos ver nunca a Pablo Escobar, en la serie se deben sentir mucho las víctimas, no podía ser que nos muertos no cuenten', fue una de las más importantes. A partir de ahí aunque di algunas opiniones de los guiones y de castíng y eso, después de una época Andrés tomó la batuta y sé que hay un momento en el director o la directora llega a un nivel de entrega con el proyecto, donde él ya me dejó atrás. Esa fiebre del realizador, le sucedió a Andrés y de ahí en adelante fui un consejero, pero la visión principal en su detalle y su trabajo con los actores le correspondió a él”.

García vio muchas versiones de los episodios y reconoce que al final se encontró con una serie muy emocionante, Para Wood el gozo de trabajar en otro lugar y “el proceso de creación fue muy rico y de mucha amistad con todo el equipo. Cada película, cada trabajo te marca, pero Noticia de un secuestro me marcó muy fuerte, sumado a la responsabilidad y el nervio de haberlo hecho con una obra de García Márquez, en verdad lo hizo”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1