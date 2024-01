Nos gusta lo conocido/ Columna 'El otro lado' de Ómar Rincón

Los vendedores de humo dicen que hay que innovar, crear, hacer todo de nuevo. Y la realidad nos confirma que siempre queremos más de lo mismo. Y es que gozar lo desconocido es aprendizaje, y habitar lo sabido es sabroso.



En la tecnología se vive diciendo que llegó el futuro y es más de lo mismo, que el 15 que X que el Y. Lo mismo, pero supuestamente mejor. Lo mismo en los objetos, espacios, vestimenta, comida... Lo mismo y pero dizque mejor.

En televisión se llama “lo serial”. Y es que no basta la obra única, sino lo que se repite. Temporadas y temporadas de lo mismo, y eso es de culto. En las telenovelas es la misma de siempre y en muchas versiones. Y ahora hemos llegado a que en las plataformas lo que más se ve es las telenovelas que ya nos sabemos.



Todo esto para explicar que si analizamos el gran éxito de RCN en el 2023 fue Ana de nadie, una gran obra, que ponía en actualidad esa otra gran historia que se llamaba Señora Isabel. Caracol domina el rating haciendo y haciendo las mismas empanadas realities, ají de noticias morbo, haciendo cuentachistes los sábados y Los informantes en el domingo, lo mismo de lo mismo, poca variación, mismo show.



Si miramos un día como el miércoles 17 de enero, tenemos que primero va La voz kids, luego vienen Noticias Caracol, Arelys 2... se atraviesa luego RCN con algo nuevo que es Rigo, y luego sigue más de lo mismo, A corazón abierto, El cartel de los sapos, Yusuf y Bella calamidades. Nada nuevo, todo lo mismo.



Arelys 2 viene con lo mismo de siempre: narco, violencia, esa Colombia que persistimos en seguir contando. Eso del hablar chirrete paisa. Eso de maltratar gente. Eso de hacer otra vez una narconovela donde Arelys es solo el pretexto.



Arelys 1, en cambio, era una oda a la canción popular y la berraquera de la mujer que se hace respetar y lucha por ser lo que se propone. La uno fue un encanto. La dos no es sobre la mujer popular y los gustos del pueblo, sino otra vez más de lo mismo: violencia sin ton ni son, narcoseducción y gritería histérica.



Arelys 2 viene bien de encanto con Verónica Orozco y Santiago Alarcón, ella canta con sentimiento y le pone aura a la reina popular, y Alarcón siempre narra con alma. Pero eso no basta porque en el fondo no es sobre ellos que va la historia en los primeros capítulos, sino sobre los narcocaprichos.



Nuestra ficción es buena y recursiva, pero aburre que se crea que la única manera de tener rating es actuando el narco que llevamos dentro. Parece que la gente de bien, esos libretistas y productores, solo saben hacer historias desde el morbo, deberían investigar un tris. Dirán: va marcando bien, viva la cultura narco y todo por el rating.



ÓMAR RINCÓN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

​Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com