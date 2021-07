No solo se fue una gran actriz sino una gran voz de la radio. Con la muerte de Lucy Colombia Arias, ocurrida el 5 de julio en Bogotá, a sus 82 años, debido a complicaciones con epoc, se va también la mujer que unía a la familia.

Así la recuerda Nicole Hernández, su sobrina nieta, que habló con eltiempo.com desde Europa, donde reside, y quien ha tenido que llevar el dolor de la partida de la artista en la distancia, “con mucha impotencia”, cuenta.



“Siempre la recordaré como esa mujer fuerte que se labró su futuro. En un medio que no es fácil y más en la juventud de mi tía, ella creció profesionalmente con su fortaleza".



Lucy Colombia siempre unió a la familia. Aprovechaba partidos de fútbol, cumpleaños, Navidad y Año Nuevo y más fiestas para que todos se reunieran.



“Nosotros nunca la vimos como la tía famosa, sino como la mamá y la abuela de toda la familia, esa mujer que siempre tenía un buen consejo lleno de palabras sabias”, agrega.

De hecho, para la joven los amigos famosos de la actriz, como Manuel Cabral padre y Flor Vargas, entre otros, eran visitantes constantes de la casa y con ellos compartían muchos momentos.



Y fueron precisamente este matrimonio el ‘responsable’ de que Lucy Colombia Arias entrara a la radio, donde fue locutora y participó en radionovelas, entre ellas Kalimán, y también de su paso a la televisión, donde estuvo en telenovelas como 'La marquesa de Yolombó', 'Los cuervos', 'El siete mujeres', 'Una mujer de cuatro en conducta', 'Lejano azul', 'Un tal Bernabé Bernal', 'La mala hierba', 'La red', 'Marina de noche', 'Garzas al amanecer', 'Carmentea', 'Don Camilo' y 'Flor de Invierno', entre otras.



“Nos contaba lo bonito que era hacer radionovelas, hacer los sonidos de las cosas e impostar la voz de los personajes, todo eso que hoy se hace de una manera muy distinta”, dice Nicole Hernández, que estudió Artes visuales.



Igual, agrega, sucedía con la televisión. “Ella amaba el set de grabación y yo he estado cerca de la parte de producción”, sigue.



Y cuenta que de las cosas que más le gustaba de su tía era, precisamente, ese amor por su profesión, que incluía la solidaridad y el bienestar de sus compañeros.



“Yo acostumbraba a ir al Círculo Colombiano de Artistas (Cica), a verla en sus obras de teatro y al final, muchos actores jóvenes se acercaban a hablar con ella, que les daba sus conocimientos. Y cuando no estaba haciendo teatro, radio o televisión, luchaba por las condiciones de mejora de los artistas”.



De hecho, la actriz hizo parte desde sus inicios de Actores Sociedad Colombiana de Gestión. “Ella hizo fue imprtante en la siembra para que hoy los actores tengan más derechos”, dice su sobrina nieta.



Entre sus recuerdos está verla siempre con un radio cerca, oyendo noticias, estando actualizada. “Hablaba de cualquier tema: fútbol, política, cultura. Sabía de todo. Y para ella ningún tema era vedado”.



Y como buena mujer de radio, exigía que todos vocalizaran. “Mijita, usted no está vocalizando, hable bien”, les decía.



Durante muchos años de trabajo en RTVC, Nicole Hernández recorrió los espacios que su tía frecuentaba en la antigua Inravisión, “ambas desde lados distintos, pero en el mismo lugar”, dice la joven, que agrega que la familia quiere recoger el material que hay de su tía abuela en Señal Memoria y otras entidades, y aportar el que ellos tienen, para hacer un gran archivo con su legado.