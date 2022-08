Jordan Peele ostenta un interesante récord en el cine mundial. Solamente ha producido tres películas que han sido suficientes para convertirse en un Midas de la industria; su cine no es comercial, su estilo se apega más a lo independiente, lo hace de una forma más artesanal, trasciende géneros y se nutre con críticas profundas sobre el racismo, el sueño americano, el clasismo y la xenofobia.

La taquilla de sus historias ha sido una joya: Get Out (¡Huye!, 2017) y Us (Nosotros, 2019), sus dos primeros filmes, recaudaron 176 y 178 millones de dólares, respectivamente, y ¡Nope!, el más reciente, ya va por los 100 millones solamente en Estados Unidos, donde se estrenó el pasado 22 de julio.



“Mi mayor inspiración para mis filmes son la humanidad y el sentimiento de impotencia existencial. A partir de ahí me centro en la idea del espectáculo para darles a las personas en los teatros, para alimentar su amor por la experiencia cinematográfica al mismo tiempo que me pregunto, razón por la cual estoy obsesionado con el espectáculo. ¿Por qué la condición humana tiene esa adicción de ser testigo de lo mágico, así sea hermoso u horrible?”, dice Peele, un genio para fusionar lo sobrenatural con la crítica más realista posible.

La coprotagonista de filme, Keke Palmer. Foto: Universal Pictures

¡Nope!, que llegará a los cines del país el 25 de agosto, es un relato misterioso que va de ovnis a fuerzas sobrenaturales que afectan el comportamiento de los animales y las personas, pasando por la simpleza de la relación de dos hermanos que se ganan la vida como cuidadores de un rancho de caballos en California. Daniel Kaluuya y Keke Palmer encabezan el elenco del filme.



“Disfruté mucho al conocer el corazón de la historia. Como estuve involucrado desde el principio, me encontré con un guion que te atrapa y fue increíble ver cómo la historia cambiaba de un borrador a otro”, cuenta Kaluuya, ganador del Óscar en el 2021 por su interpretación en Judas and the Black Messiah.



Peele adora los títulos breves. Antes de ser guionista y director de sus películas fue actor incluso de comedias, pero su consagración fue detrás de las cámaras. Él y Kaluuya conversaron sobre ¡Nope! en estas entrevistas a las que tuvo acceso EL TIEMPO.



El director y guionista Jordan Peele. Foto: Universal Pictures

'¡Nope!' se parece y no se parece a sus anteriores filmes. ¿Cuál es la génesis?

Jordan Peele: Es difícil hablar sobre la génesis sin revelar detalles. Sentí que había un vacío acerca de una película que deseaba que existiera, pero nadie había hecho: la gran película de terror de ovnis. De alguna manera, sentí que tenía la responsabilidad de hacerla. Entonces, la idea, el concepto y la trama comenzaron ahí.

En el centro de la historia hay una relación entre dos hermanos que son muy diferentes, pero tienen un vínculo especial, ¿verdad?



Jordan Peele: Sí, es una historia sobre el hogar y dos hermanos, OJ (Kaluuya) y Emerald Haywood (Keke Palmer), que tienen una conexión y un vínculo que redescubrir durante la película. Creo que representan dos mitades que la mayoría de nosotros tenemos. Hay una parte de mí que es Emerald, con ganas de estar ahí afuera recibiendo la risa y la aprobación de los demás, y otra parte que es OJ, socialmente nerviosa e incómoda. Soy hijo único, pero me fascina la relación entre hermanos porque se basa en una especie de lealtad genética primaria. No importa cuánto peleen o cuan diferentes sean entre sí, llegarán a apoyarse mutuamente al final. Eso me trae mucha alegría y melancolía.

Facebook Twitter Linkedin

El actor Steven Yeun, que forma parte del reparto. Foto: Universal Pictures

¿Cómo es esa relación desde la actuación?

Daniel Kaluuya: Me encantan las películas que lidian con historias de hermanos, es divertido explorar el conflicto de una relación que tiene bajo la piel mucho amor y cuidado. Esta vez me gusta mucho que explora una dinámica divertida entre ellos. Emerald está pendiente de sus cosas, pero OJ, no. Y entre más sucede, más divertido se ve. Jordan lo escribió así y en el set los dos aportamos y lo exageramos un poco más.



Cuando ustedes son testigos de ese extraordinario e inexplicable fenómeno, intentan capturarlo, ¿cierto?



Daniel Kaluuya: Sí, estamos montados en ese viaje, pero los hermanos no entienden lo que están viendo, así que deciden atraparlo para observarlo y ver si es real. Las reacciones de los dos son diferentes, mientras OJ quiere ver qué es, Emerald está pensando en que eso podría darles algo de dinero. Sus perspectivas cambian con el curso que sigue el filme.

¿Cómo explicaría su relación con el simbolismo tan presente en sus películas?

Jordan Peele: Mi relación con el simbolismo ha crecido y se ha vuelto más orgánica, con respecto a cómo se manifiestan y qué significan. Durante el curso de un proceso, encuentras conexiones en las cosas, y gran parte de contar una historia y hacer una película comienza con algo que no sabes y tratando de entender lo que has estado tratando de decirte a ti mismo. Entonces, no puedes decidir qué símbolos son, sino dejar que te muestren lo que son.

¡Nope! trasciende y reimagina géneros, hasta el punto de que es imposible encasillarla. ¿Qué tan importante es eso para usted?



Jordan Peele: ¡Me encanta eso! He estado tratando de identificar cajas y salir de ellas durante toda mi carrera, y parte de eso tiene que ver con sentirme encajonado. Además, cuando tienes una caja, tienes un truco de magia esperando a suceder y a una audiencia pendiente, que quiere ser sorprendida; así que si puedes encontrar una caja, ¡ábrela!



