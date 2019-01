Un exvicepresidente y un modisto asesinado, en la puja por los Globos

La impresionante transformación que para la gran pantalla ha hecho Christian Bale como Dick Cheney, el exvicepresidente de Estados Unidos durante la era Bush, tendrá su primera gran prueba de fuego este domingo, durante la ceremonia de entrega de los Globos de Oro.

'Vice', como se titula la película del guionista y director Adam McKay ('La gran apuesta', 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy'), parte como la gran favorita en la edición 76 de los premios, con seis nominaciones en las principales categorías: actor protagónico (para Bale), película de comedia o musical, dirección y guion (para McKay), y actores secundarios (Amy Adams y Sam Rockwell).



La velada inaugura la temporada de premios, durante la cual se revelan los ganadores de los Bafta (de la academia británica de cine); los favoritos de los sindicatos de actores, guionistas, directores y productores, y cierra con la entrega de los Óscar, el 24 de febrero próximo.



Los Globos de Oro, que son concedidos por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), premian lo mejor del cine y la televisión en la gala que se lleva a cabo, a partir de las 7 p. m., en el hotel Beverly Hilton.



Al filme 'Vice', se suma, con grandes posibilidades en la contienda, 'The Favourite', del director Yorgos Lanthimos. La producción cuenta con cinco candidaturas y tiene a favor su humor negro y las contundentes actuaciones de sus protagonistas –todas postuladas en las categorías actorales: Olivia Colman (protagonista) y Emma Stone y Rachel Weisz (secundarias)–.



'Roma', la más reciente película del mexicano Alfonso Cuarón, una historia autobiográfica filmada en blanco y negro, encabeza las esperanzas hispanas en los galardones, gracias a sus nominaciones como mejor película extranjera, guion y dirección.



El grupo de favoritas lo cierra el drama, inspirado en la vida real, del director Spike Lee, 'El infiltrado del KKKlan'. Se trata de un relato contundente, innovador y bien contado. Es, sin duda, de las mejores películas que llegaron a las carteleras el año pasado.



Como en toda premiación hay nombres inesperados que podrían sorprender al momento del veredicto. Son los casos de 'Green Book', de Peter Farrelly, o de 'Nace una estrella', con los carismáticos nombres de Bradley Cooper y Lady Gaga, cada una tiene cinco candidaturas; o 'El regreso de Mary Poppins', de Rob Marshall, que tiene cuatro. Cualquiera podría ser el palo.

La pequeña pantalla

Menos reñida, pero muy intensa estará la competencia en los apartados televisivos de los Globos de Oro: la variedad de nominados y la calidad de las producciones los convierten en momentos muy atractivos de la noche.



'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace' es la producción con mayor cantidad de postulaciones, en cuatro categorías, en las que brillan nombres de reconocidos actores de habla hispana, como la española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez, en los papeles de Donatella y Gianni Versace.



Otros títulos que suenan fuerte para triunfar en los Globos son 'Homecoming', que protagoniza Julia Roberts. Aquí las actuaciones y una historia armada como un rompecabezas son los elementos de mayor fortaleza.



Por el lado de la comedia, se destaca la serie de Netflix 'El método Kominsky'. Un relato emotivo con las actuaciones de los veteranos Michael Douglas y Alan Arkin.



Otros actores que tendrían posibilidad de subir al escenario por un galardón son Amy Adams (que además de 'Vice' aspira al Globo por la serie 'Sharp Objects'), el español Antonio Banderas (gracias a su interpretación de Pablo Picasso en 'Genius') y Donald Glover (que podría repetir el premio por 'Atlanta').



