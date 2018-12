'Roma', de Alfonso Cuarón, nominada a tres Globos de Oro

La película 'Roma', escrita y dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, tiene tres nominaciones para los premios Globos de Oro, que acaban de anunciar los opcionados en sus categorías de cine y televisión.



La cinta, que en Colombia se va a poder ver en la plataforma de contenidos Netflix desde el 14 de diciembre, compite en los apartados de mejor director, mejor guion y mejor película extranjera.



En este último se guardaba la esperanza de que clasificara 'Pájaros de verano', la cinta de Cristina Gallego y Ciro Guerra sobre la bonanza marimbera.

La cuota latinoamericana se complementa con el actor venezolano Édgar Ramírez, que fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto en una mini serie o película para televisión por su trabajo en 'El asesinato de Gianni Versace'.

Por esa producción, creada por Ryan Murphy y que tiene cuatro nominaciones, también está opcionada la española Penélope Cruz, como mejor actriz secundaria. Además, su compatriota Antonio Banderas está nominado por su papel como Pablo Picasso en la serie 'Genius'.



Además, el actor, director y músico de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador del éxito de Broadway 'Hamilton', clasificó en la categoría de mejor actor en una película de comedia o musical por su papel en la nueva versión de 'Mary Poppins'.



En el apartado de televisión, parte como gran favorita la serie sobre espías rusos 'The Americans', que acaba de finalizar con su sexta temporada. La producción está nominada en las categorías de mejor actriz (Keri Russell), mejor actor (Matthew Rhys) y mejor serie dramática.

El actor venezolano Édgar Ramírez interpretó al polémico diseñador de modas italiano Gianni Versace, que fue asesinado el 15 de julio de 1997. Foto: Cortesía canal FX

En cine, la sorpresa llegó con la cinta 'Vice', sobre Dick Cheney, el vicepresidente en el gobierno de George W. Bush, que a pesar de no haberse estrenado en Estados Unidos logró el mayor número de nominaciones, seis, en las categorías de mejor actor principal en una comedia, para Christian Bale; mejor actriz (Amy Adams), mejor actor secundario (Sam Rockwell), mejor guion, mejor director (Adam McKay) y mejor película comedia o musical.



Los actores Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann y Christian Slater fueron los encargados de anunciar los nominados, junto a Meher Tatna, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los premios.



En los Globos de Oro también se otorga el Premio Cecil B. DeMille a una figura del cine, en homenaje a su trayectoria.

Esta es la lista de nominados:

Cine:



Mejor película de drama

'BlacKkklansman'

'Black Panther'

'Bohemian Rhapsody'

'If Beale Street Could Talk'

'A Star Is Born'



Mejor película de comedia o musical

'Crazy Rich Asians'

'The Favourite'

'Green Book'

'El regreso de Mary Poppins'

'Vice'



Mejor director

Bradley Cooper, de 'A Star Is Born'

Alfonso Cuaron, 'Roma'

Peter Farrelly, 'Green Book'

Spike Lee, 'BlacKkKlansman'

Adam McKay, 'Vice'



Mejor actriz en una película de drama

Glenn Close, por 'The Wife'

Lady Gaga, 'A Star Is Born'

Nicole Kidman, 'Destroyer'

Melissa McCarthy, 'Can You Ever Forgive Me?'

Rosamund Pike, 'A Private War'



Mejor actor en una película de drama

Bradley Cooper, 'A Star Is Born'

Willem Dafoe, 'At Eternity's Gate'

Lucas Hedges, 'Boy Erased'

Rami Malek, 'Bohemian Rhapsody'

John David Washington, 'BlacKkKlansman'

Bradley Cooper y Lady Gaga protagonizan 'Nace una estrella' ('A Star is Born'). Foto: Warner Bros

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Emily Blunt, 'El regreso de Mary Poppins'

Olivia Colman, 'The Favourite'

Elsie Fisher, 'Eighth Grade'

Charlize Theron, 'Tully'

Constance Wu, 'Crazy Rich Asians'



Mejor actor en una película de comedia o musical

'Christian Bale', por Vice

'Lin-Manuel Miranda', Mary Poppins Returns

'Viggo Mortensen', Green Book

'Robert Redford', The Old Man and the Gun

'John C. Reilly', Stan & Ollie



Mejor actriz secundaria en una película

Emma Stone, por 'The Favourite'

Amy Adams, 'Vice'

Claire Foy, 'First Man'

Regina King, 'If Beale Street Could Talk'

Rachel Weisz, 'The Favourite'



Mejor actor de reparto en una película

Timothee Chalamet, por 'Beautiful Boy'

Mahershala Ali, 'Green Book'

Adam Driver, 'BlacKkKlansman'

Richard E. Grant, 'Can You Ever Forgive Me?'

Sam Rockwell, 'Vice'



Mejor película animada

'Isla de perros'

'Los increíbles 2'

'Mirai'

'WiFi Ralph Breaks'

'Spider-Man: Into the Spider-Verse'

'Isla de perros' es dirigida por Wes Anderson. Foto:

Mejor banda sonora

Marco Beltrami, por 'A Quiet Place'

Alexandre Desplat, por 'Isla de perros'

Ludwig Göransson, 'Black Panther'

Justin Hurwitz, 'First Man'

Marc Shaiman, 'El regreso de Mary Poppins'



Mejor película extranjera

'Capernaum'

'Girl'

'Never Look Away'

'Roma'

'Shoplifters'



Mejor canción original para una película

'All the Stars', de 'Black Panther'

'Revelation', de 'Boy Erased'

'Girl in the Movies', de 'Dumplin'

'Shallow', de 'A Star Is Born'

'Requiem for a Private War', de 'A Private War'

Televisión:

Mejor serie dramática

'Homecoming'

'The Americans'

'Bodyguard'

'Killing Eve'

'Pose'



Mejor serie de televisión de comedia o musical

'Barry'

'The Good Place'

'Kidding'

'The Kominsky Method'

'The Marvelous Mrs. Maisel'



Mejor actriz en una mini serie o película para televisión

Amy Adams, por 'Sharp Objects'

Patricia Arquette, 'Escape at Dannemora'

Connie Britton, 'Dirty John'

Laura Dern, 'The Tale'

Regina King, 'Seven Seconds'



Mejor actor en una mini serie o película para televisión

Darren Criss, por 'El asesinato de Gianni Versace'

Antonio Banderas, 'Genius: Picasso'

Daniel Bruhl, 'The Alienist'

Benedict Cumberbatch, 'Patrick Melrose'

Hugh Grant, 'A Very English Scandal'



Mejor actriz secundaria en televisión

Yvonne Strahovski, por 'The Handmaid's Tale'

Alex Bornstein, 'The Marvelous Mrs. Maisel'

Patricia Clarkson, 'Sharp Objects'

Penelope Cruz, 'El asesinato de Gianni Versace'

Thandie Newton, 'Westworld'

Rachel Brosnahan protagonista de 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Foto: AFP

Mejor mini serie o película para televisión

'The Alienist'

'El asesinato de Gianni Versace'

'Escape at Dannemora'

'Sharp Objects'

'A Very Englisch Scandal'



Mejor actriz en una serie de comedia o musical

Debra Messing, por 'Will & Grace'

Kristen Bell, 'The Good Place'

Candice Bergen, 'Murphy Brown'

Alison Brie, 'GLOW'

Rachel Brosnahan, 'The Marvelous Mrs. Maisel'



Mejor actor en una serie de comedia o musical

Sacha Baron Cohen, por 'Who is America?'

Jim Carrey, 'Kidding'

Michael Douglas, 'The Kominsky Method'

Donald Glover, 'Atlanta'

Bill Hader, 'Barry'



Mejor actor en una serie dramática

Jason Bateman, por 'Ozark'

Stephan James, 'Homecoming'

Billy Porter, 'Pose'

Richard Madden, 'Bodyguard'

Matthew Rhys, 'The Americans'



Mejor actriz en una serie dramática

'Sandra Oh', por 'Killing Eve'

'Elisabeth Moss', The Handmaid's Tale

'Julia Roberts', Homecoming

'Keri Russell', The Americans

Sandra Oh y Andy Samberg presentarán la ceremonia. Foto: AFP

Por otro lado, el miércoles se anunció que la actriz Sandra Oh (protagonista de la serie 'Killing Eve') y el actor Andy Samberg (protagonista de la comedia 'Brooklyn Nine-Nine') serán los anfitriones de la ceremonia de entrega de los premios, que será el domingo 6 de enero.