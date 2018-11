Los extraños nombres que iban a tener estos exitosos programas de TV

IMDb

'That '70s Show' fue una serie de televisión transmitida por la cadena televisiva estadounidense FOX, la cual relataba la vida de un grupo de adolescentes de los años setenta. El programa se iba a llamar 'Teenage Wasteland', que corresponde a una canción de la banda The Who. Sin embargo, la agrupación no dio su autorización para usar la canción ni el nombre como título del programa.