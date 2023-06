Los seguidores del universo Marvel se encuentran alborotados con la noticia de que la cinta 'Deadpool 3' tendría ahora nuevos personajes de X-Men.



La revelación del regreso de Hugh Jackman al papel de Wolverine en este filme, fue solo el principio de estas nuevas sorpresas.

Hace poco la revista estadounidense 'Deadline' compartió que la cinta contará de nuevo con las actuaciones de Karan Soni, que se hizo famoso como el divertido taxista Dopinder, encargado de llevar a Deapool a algunas citas con el peligro, al igual que Leslie Uggams, quien repetirá como Blind Al, la mujer mayor que compartió hogar con el protagonista del filme.



La tercera parte de Deadpool representa un giro a nivel de producción de películas, pues, como señala el portal especializado ‘The Verge’, será la primera de la franquicia que se hace tras la compra de Disney a 21st Century Fox. Y la pregunta que a los fanáticos les sigue rondando en la cabeza es: ¿Cómo revivirá Wolverine?



Pero todo vale en Marvel. Según el portal 'fotogramas.es', "cada vez más mentideros especializados se hacen eco del rumor que sitúa a James Marsden (Cíclope), Famke Janssen (Jean Grey) y Halle Berry (Tormenta) en el rodaje de la película. Hablamos, claro, de los personajes a los que conocimos junto al Lobezno de Jackman en 'X-Men' (Bryan Singer, 2000) y que protagonizaron después 'X-Men 2' (Bryan Singer, 2003) y 'X-Men: La decisión final' (Brett Ratner, 2006)".



El portal recuerda que "aunque Deadpool sin duda será el verdadero protagonista de 'Deadpool 3', no debemos olvidar que este título será la presentación oficial del universo mutante en el UCM o, visto de otro modo, la despedida de la fase de Fox que, lamentablemente, no terminó demasiado en alto por culpa de 'X-Men: Fénix Oscura' (Simon Kinberg, 2019) y 'Los nuevos mutantes' (Josh Boone, 2020)".



El estreno está programado para el 8 de noviembre de 2024 y contará con la dirección de Shawn Levi, quien fue productor y director de la serie Stranger Things y había trabajado antes con Ryan Reynolds en Free Guy.