‘Encanto’, la película animada de Disney que está inspirada en Colombia, sigue acumulando logros. En días pasados, el filme se convirtió en el ganador del premio a la mejor película de animación en los prestigiosos Globo de Oro.



Ahora, los realizadores y el elenco de la cita tienen otra buena noticia: la canción ‘No se habla de bruno’ en su versión en inglés alcanzó el cuarto puesto en el Billboard Hot 100, una lista que posiciona las pistas más importantes en el mundo.



Sin importar el género musical, la lista Billboard escoge las 100 primeras canciones basándose en ventas físicas y digitales, ‘streaming’ y emisiones de radio.

La canción sobre el personaje más misterioso de la película, ‘Bruno’, logró algo que solamente ‘Can You Feel The Love Tonight’, de Elton John para ‘El Rey León’ (1994), y ‘Colors of the Wind’, de Vanessa Williams para la cinta ‘Pocahontas’ (1995), habían alcanzado.



De hecho, en 1993, Disney encabezó esta lista con ‘A Whole New World’, de la película ‘Aladdin’.



(Le puede interesar: John Cena y Juan Pablo Raba graban película en Bogotá).



‘No se habla de Bruno’, además, se posicionó más alto que ‘Let it go’, de ‘Frozen’, que ganó el Óscar a la ‘Mejor canción original’.

Producción de la canción

La pista habla sobre el poder de ‘Bruno’ y fue producida por Lin Manuel Miranda e interpretada por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y otras voces del elenco de ‘Encanto’.



Por medio de sus redes sociales, los artistas han celebrado el éxito que acaban de alcanzar.



‘No se habla de Bruno’ no es la única pista de la película animada que está en la lista de Billboard. En el puesto número 14 se encuentra ‘En lo profundo’, la cual se enfoca en la hermana mayor Luisa, y le sigue ‘La familia Madrigal’ en el puesto 25. ‘Dos orugitas’, de Sebastián Yatra, cierra en la casilla 71.



(Siga Leyendo: Murió el cantante Meat Loaf a los 74 años).



Ahora bien, le contaremos la historia de las canciones de Disney que han logrado conquistar los primeros puestos de la lista y que fueron desbancadas por la producción basada en Colombia.

Can You Feel The Love Tonight

La canción de la película ‘El Rey León’, ‘Can You Feel The Love Tonight’, fue interpretada por el artista británico Elton John. Con su dulce melodía y letras de amor, encajó perfectamente en la escena en la que florece el amor entre ‘Simba’ y su amiga de la infancia ‘Nala’.



En la lista de Billboard logró posicionarse en el número 4, siendo una sorpresa para los productores a quienes al principio no les convencía la voz de John, pues se pensó que fuera cantada por las voces de ‘Timón’ y ‘Pumba’.

Can You Feel the Love Tonight - Elton John Can You Feel the Love Tonight - Elton John Canción de la película. Foto: Disney

Aun así, superó las expectativas y tuvo una muy buena acogida por el público que al escucharla quedó fascinado.



En el 2019, Disney lanzó la versión realista de la película y así mismo una versión de la canción con la voz de Beyonce.



En una entrevista a la revista ‘GQ’, John afirmó: “La nueva versión de ‘El Rey León’ fue una gran decepción para mí, porque creo que arruinaron la música”. Además, dijo que la magia y alegría que tenía la versión original ya no estaban.

Facebook Twitter Linkedin

Afiche oficial de 'El Rey León'. Foto: Disney

Let It Go

La pista de la película ‘Frozen’ fue lanzada en 2013; representó uno de los grandes éxitos de Disney en el siglo XXI.



Luego de alcanzar el puesto número 4 en la lista Billboard Hot 100, se llevó un premio Óscar por ser la Mejor Canción Original.

Let it go - Frozen Let it go - Frozen Canción de 'Frozen'. Foto: Disney

Es entonada por el personaje de ‘Elsa’ en la escena en que se acepta a ella misma y muestra sus poderes al mundo. La interpretó la actriz y cantante Idina Menzel y la escribió la pareja Robert (Bobby) Lopez y Kristen Anderson-Lopez.



(No deje de leer: La transformación de Sofía Vergara para su nueva serie de Netflix).



Ese mismo año, la cantante Demi Lovato hizo una grabación de ‘Let it Go’, la cual también fue bien acogida por los fanáticos llegando así al puesto 11 en la lista de Billboard.

Facebook Twitter Linkedin

Frozen fue otro de los éxitos de Disney. Foto: Disney

Más noticias

-Estas son las cinco películas de Netflix más vistas en Colombia

-Juanpis González revoluciona en Netflix con su serie

-El incómodo adiós de algunos humoristas de 'Sábados felices'

¿Por qué los Óscar tienen menos películas en competición este año?

Tendencias EL TIEMPO