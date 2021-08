'No respires 2': suspenso con violencia explícita y acción

Como si fueran los protagonistas de alguna de las películas de terror que escriben, producen o dirigen, Fede Álvarez y Rodo Sayagues tienen una conexión telepática. Se miran y solo con eso saben si están ante una buena idea; alguno sube la ceja y el otro entiende que debe cambiar la idea que propuso; sonríen y es la seña para seguir adelante. Química es una palabra que se queda corta para este ‘matrimonio’ laboral tan conectado.

“Nos conocemos desde que éramos adolescentes –recuerda Rodo Sayagues sobre esa amistad de tres décadas con Federico Álvarez, a quien conoció en alguno de sus proyectos para formar una banda de rock en la que tocaba la guitarra–. Nos entendemos muy bien; sabemos el criterio, la imaginación, las fortalezas y debilidades de cada uno. Aprendimos a complementarnos. La comunicación es tan rápida y fluida que no tenemos que hablar”.

En el 2016 llevaban un trecho largo haciendo películas de terror, incluso tres años atrás habían unido fuerzas con el reconocido Sam Raimi en una nueva versión de 'Evil Dead' (que en español se conoció como Posesión infernal). Ese año, el estreno de 'No respires' ('Don’t Breathe') los puso en el olimpo del género: Fede como director, Rodo como guionista y juntos como productores. Empero, la segunda parte de este filme, que acaba de llegar a los cines del país, supuso un cambio de roles.



“Dirigir era un paso natural y lindo con una historia conocida, y con equipo y protagonista –el veterano actor Stephen Lang– familiares”, recuerda Rodo. “Fue bueno experimentar el cine desde este lugar porque tienes el control total del relato, algo que no pasa como guionista. Pero descubrí un sentimiento y es que soy el único que no puede ver la película sin encontrarle algún reparo. Tengo una intoxicación previa, estoy tan metido en la historia, en la edición, en todo, que no puedo verla como los demás espectadores”.

Rodo Sayagues (derecha) debuta como director en este filme. Foto: Sony Pictures

Rodo y Fede pasaron más de tres años reescribiendo el guion de 'No respires 2'. El filme sigue la vida de Norman, el hombre ciego que se sale con la suya después de los hechos ocurridos en la primera parte. Ahora, la presencia de la pequeña Phoenix cambia radicalmente su vida y lo enfrenta a un violento y nuevo peligro.



“Para mí era un experimento de empatía luego de presentar a un personaje del que explicamos por qué se comporta de esa manera. Es lo mismo que nos pasa en la vida; cuando conocemos a alguien y ahondamos en sus detalles, entendemos lo que hace más allá de que uno esté de acuerdo o no. Esa era la marca de No respires”, cuenta Rodo, que ya había dirigido videoclips y comerciales en Uruguay.



'No respires 2' va más allá de que el espectador se ponga del lado de un psicópata y prófugo que no pagó por los crímenes que cometió. “Queríamos explorar si en algún momento se reconocía como villano, porque en la primera parte se la pasa excusando sus acciones y no se ve a sí mismo como un monstruo. Queríamos ponerlo en circunstancias que lo presionaran a mirarse, a reconocer acciones del pasado y los daños que causó. Nos parecía interesante ser testigos de ese autorreconocimiento de su verdadera naturaleza”.



De la trama de la película no se puede adelantar mucho: el hombre ciego dejará otra vez su estela de muerte, aunque se encontrará con personajes iguales o peores que él. En 'No respires 2' estamos ante un thriller de terror con algo de acción y mucha más violencia explícita.

“Creo que la gente va al cine a experimentar emociones, y el miedo es una emoción primal, fácil de disparar, pero que cuando la experimentamos estamos expuestos a condiciones de riesgo y peligro; entonces el cine, al igual que una montaña rusa, nos ofrece la posibilidad de experimentar esa emoción desde un lugar seguro. Vemos terror porque queremos que nos asusten, queremos reconectar con nuestro animal”, dice el director (Montevideo, 1980). “A mí me gusta cuando las películas de terror combinan los sustos con dramas y situaciones de la condición humana”.



Sofía Gómez G.

Cultura EL TIEMPO

En Twitter:@s0f1c1ta

