Las primeras reacciones a la película de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep para esta plataforma fueron muy fuertes: la amaron y la odiaron casi en igualdad de condiciones, al atreverse a ironizar acerca del fin del mundo en un tono de comedia que parecía excederse en la caricatura social y la burla a un mundo lleno de información, pero claramente más alejado de la ciencia como nunca antes había se había visto.



Pero lo cierto es que No miren arriba (Don't Look Up) tiene la receta perfecta para criticar la falta de conciencia del ser humano acerca del cambio climático, de la destrucción del planeta y de su imparable banalización mediática y tecnológica, de una manera amena, a veces cruel, pero con el veneno suficiente para que el espectador se ría y luego comience a reflexionar un poco.



La trama se enfoca en una joven astrónoma, Kate Dibiaski (Jennifer Lawrence), quien descubre que un cometa gigantesco viene directo a la Tierra y en seis meses causaría una colisión que acabaría con la raza humana.



Cuando le cuenta a su profesor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), ambos emprenden una misión de alertar al mundo acerca de su destino, pero en ese proceso se dan cuenta que los políticos sin incompetentes, corruptos; a los medios les gusta anestesiar con notas virales y que la idea del apocalipsis genera bandos en las redes sociales y discusiones de muy poca solidez intelectual, Nadie quiere escuchar o no le importa el futuro, pues es más impactante la vida amorosa de una estrella de pop.

Meryl Streep interpreta a una mandataria desconectada de la realidad del mundo. Foto: Netflix

No dejan títere con cabeza

Pero el cometa sigue su curso y pronto los poderosos que estaban preocupados por las encuestas de opinión se dan cuenta que el tema es serio. La presidenta de Estados Unidos, Jane Orlean (una Meryl Streep inspirada en lo que para muchos fue el mandato de Donald Trump en ese país) parece que va a tomar la decisión correcta, pero todo da un giro inesperado.



En un poco más de dos horas No miren arriba no deja títere con cabeza y referencia situaciones insólitas que en estos tiempos de pandemia y polarización política aparecen como relevantes. Tiene chiste (es cierto que exagera) y ganas de apostar por un tono más relajado para tratar un tema del que todos hablan y esperan que alguien haga algo.



Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence asumen una misión muy peculiar. Foto: Netflix

Pequeñas explosiones sociales, reacciones vacías de influencers y los conflictos que viven los propios protagonistas hacen parte de en este viaje quijotesco: Randall Mindy parece perder un poco el rumbo ante el brillo de las cámaras y la fama, por ejemplo, configuran el corazón de una película interesante, incómoda, que parece esconder en su momentos más hilarantes un mensaje mucho más profundo acerca de un concepto contundente: hay que hacerse cargo del mundo antes de que se acabe.



La triada de DiCaprio, Lawrence y Streep funciona muy bien, dejando momentos valiosos de sarcasmo. Están comprometidos (como otras grandes estrellas que aparecen a lo largo de la película) a mover conciencias y relajar mandíbulas con un poco de risa.



Una emoción que no es mala para estos momentos en los que el fin del mundo o el cambio radical de cómo lo conocemos ya no es un tema de ciencia ficción, sino un tópico cercano de grandes y pequeñas discusiones en todas partes.



No miren arriba es la número 1, la más vista en el top 10 de Colombia, no solo por el peso actoral de sus estrellas, sino por un mensaje que a veces se demora un poco en tocar al espectador, pero cuando lo hace es intenso y muy relevante.



