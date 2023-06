TikTok es una red social que, hasta finales de 2022, contaba con 814,5 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales se espera que aumente con el tiempo, según un informe publicado por Statista, portal de estadísticas para datos de mercado.



Dada a la incidencia que la aplicación ha tenido a nivel global, ha sido obligado a estar bajo la supervisión de países de todo el mundo, empresas y organizaciones como la Comisión Europea, la cual prohibió a sus trabajadores instalar la red social en sus celulares, con el fin de evitar situaciones de ciberataque.



Pero no todo es malo, dado que esta red social ha dado la oportunidad de conocer nuevas películas y cortometrajes que algunos ya habían olvidado y no conocían, por ejemplo, hace algunos días, se ha vuelto viral un cortometraje de apenas 4:21 minutos; sin embargo, el tiempo no ha sido un impedimento para que genere conmoción en quienes lo ven.



El video tiene por nombre 'Don't Judge' ('No juzgues') y fue realizado en Albania, país ubicado al sureste de la península balcánica europea, por el teólogo y director de predicación islámica Elvis Naçi, quien actualmente tiene 46 años.

El cortometraje fue estrenado en 2020 y relata la historia de un niño que llegaba tarde a clase de forma reiterada, siendo castigado por su profesor, quien le pegaba con una regla en su mano derecha, sin preguntar ni conocer las razones por las razones de sus acciones.



Sin imaginarlo, el maestro se encontró por la calle al niño y a su madre, quien, aparentemente, padecía una discapacidad. Arrepentido, notó como la señora era atendida y cuidada por su hijo, quien no superaba más de diez años.



Ese mismo día, el niño, nuevamente, llega tarde al salón y sin pensarlo, porque ya conocía las consecuencias, estiró la mano, esperando a recibir el golpe de la regla; no obstante, su profesor avergonzado se arrodilló, le dio un beso en la mano y abrazó al niño, pidiéndole perdón.

Uno de los muchos videos que han sido publicados en TikTok ya cuenta con más de nueve millones de visualizaciones, pudiéndose notar, después de tres años, su incidencia en las personas, dado que al verlo deja, en quienes lo ven, una reflexión sobre la vida.



De hecho, hay quienes comentan las situaciones por las que han vivido, las cuales hacen referencia o similitud al video, por ejemplo: "Tuve que dejar de estudiar para trabajar más y ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Actualmente, ella ya no está, pero le di lo mejor que pude y sé que ella a nosotros", es uno de los mensajes conmovedores que se pueden leer allí.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS