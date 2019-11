No funcionó 'Los ángeles de Charlie'

La nueva edición de esta película no tuvo un buen arranque. La cinta, escrita y producida por Elizabeth Banks tuvo una taquilla en su fin de semana de estreno de 8,6 millones de dólares, ocupando el tercer lugar, mientras que en China, uno de los mercados favoritos del cine de Hollywood llegó a 6 millones de dólares en los primeros días.

Los motivos del fracaso, para expertos del cine, empiezan por el cartel de actrices protagonistas, que no son las más conocidas. Al parecer, la apuesta por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska no resultó tan positiva.



Tal parece que las historias de detectives y en este caso, la cinta que hacía la trilogía (las peliculas anteriores fueron en el 2000. y 2003) no calaron en el público.



Por su parte, Elizabeth Banks ha dicho: "¡Han tenido 37 películas de Spider-Man y no se están quejando! Creo que a las mujeres se les permite tener una o dos franquicias de acción cada 17 años, y yo me siento totalmente bien con eso", según informó JW Magazine.



El otro estreno, Ford v Ferrari, dominó la taquilla con 31 millones de dólares, con la historia del peculiar piloto Ken Miles (Christian Bale) y del veterano diseñador

de vehículos Carroll Shelby (Matta Damon), que retaron en los años 60 con Ford a la todopoderosa Ferrari en las 24 Horas de Le Mans.



El segundo puesto fue para la película bélica Midway, con 8,7 millones de dólares. La producción se basa en la batalla de Midway, uno de los enfrentamientos decisivos en el Pacífico de la II Guerra Mundial.



Efe y resumen de agencias