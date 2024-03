‘No estás sola’, el documental que reivindica a las víctimas de violación

El 7 de julio de 2016 en España comenzó un debate que representó un punto de inflexión sobre cómo cambió social y jurídicamente el concepto de agresión sexual contra las mujeres.

Ese día, cinco hombres originarios de Sevilla violaron en grupo a una joven de 18 años durante la celebración de Sanfermín, en Pamplona, norte de España. La víctima inmediatamente denunció el hecho sin saber que volcaría a todo un país a una discusión en la que encontró masivas manifestaciones de apoyo, pero también señalamientos y cuestionamientos.



Ese país dividido, pero reivindicativo de los derechos de las mujeres es el que narra el documental No estás sola, la lucha contra La Manada de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que se estrenó el 1° de marzo en Netflix.



Este proyecto le pone la voz y la mirada a la víctima que en el documental se llama Lucía para proteger su identidad, pero bien podría ser Martha, Carmen, Sofía, Julia o Paula. El nombre no importa, el foco está en su testimonio, en su dolor y en su verdad.



“Nos propusimos hacer una película que pudiera, de algún modo, contar esta historia desde una perspectiva que no se había conocido hasta ahora a pesar de ser la versión avalada por todos los fallos judiciales: la de las víctimas supervivientes. A través de sus palabras -extraídas de declaraciones judiciales, entrevistas y cartas-, y gracias a un acceso inédito a personas cercanas a los hechos, hemos podido narrar esta historia con rigor, sensibilidad y respeto”, dijo Carracedo, codirectora del documental.

Aunque la narración se centra principalmente en el caso de Lucía, el documental aborda de una forma inteligente otros dos hechos que ilustran la sistematicidad y el problema estructural de las violencias de género en España. Por un lado, está el abuso sexual que sufrió otra joven por parte de los mismos culpables de violar a Lucía, que se hacían llamar La Manada, en Pozoblanco (sur de España), y el otro hecho es el feminicidio de Nagore Laffage durante la fiesta de Sanfermín en 2008.



El caso de Lucía animó a Paloma, la víctima de Pozoblanco, a denunciar también a La Manada, y la madre de Nagore puso todas sus energías para exigir una justicia justa para la joven, luego de un fallo que etiquetó de machista por el asesinato de su hija, ocho años atrás.



Lastimosamente Lucía encontró una justicia patriarcal, en voz de muchos de los entrevistados en el documental, que le cuestionó su forma de ser, su forma de sentarse, el tratar de llevar una vida normal en medio de un juicio mediático, el andar sola de fiesta y con tragos, el consentir un beso con uno de los victimarios antes de la agresión, el no haber dicho no o ejercer fuerza mientras la violaban y una retahíla de señalamientos que parecen sacados de un instructivo para victimizar a las mujeres.



Sin embargo, las decenas de miles de mujeres que se tomaron las calles para rechazar el primer fallo y la respuesta de apelación, que ratificó que no había sido una violación, sino un abuso, animaron a Lucía y a su familia a no desfallecer en el camino por encontrar justicia.

Manifestación feminista en protesta por la sentencia sobre los cinco miembros de "La Manada" en Madrid. Foto: EFE

Se trató no solo de una búsqueda de justicia individual, sino colectiva, porque si se le fallaba a Lucía, se le fallaba a todas las mujeres de España. Después de tres años de juicio, de una primera sentencia patriarcal y victimizante, de una sociedad que la juzgó sin empatía y de unos medios de comunicación que no respetaron su privacidad, Lucía encontró justicia en el Tribunal Supremo, que declaró culpable por violación a La Manada y le dictó a sus cinco integrantes 15 años de cárcel.



Su caso también dio pie a la Ley solo sí es sí, promulgada en 2022, que dejó por escrito algo tan elemental como el consentimiento y declara como agresión cualquier delito sexual contra la mujer, eliminando el término abuso. La culpable no es de la víctima que omitió decir “no”, sino del agresor.



No estás sola es además una radiografía de la España machista, que le da la espalda a las víctimas, las critica, expone y ridiculiza. La España que un grupo de cinco hombres se ríe de cómo violaron a una mujer y se jacta de haber grabado el delito.



También es la historia de un movimiento, que despertó al tiempo con el MeToo, que se llamó "Yo sí te creo". Las mujeres de España y todo el mundo aprovecharon para romper el silencio sobre historias de abusos y violaciones. Estas anécdotas ratificaron lo universal de las violencias de género y el hastío de las mujeres por temer por su vida dentro y fuera de casa.



“Lo personal es político”, reza una de las frases del feminismo, que No estás sola supo canalizar y retratar de una forma sensible y respetuosa con las víctimas. El final es una luz de esperanza que reivindica la posibilidad de una nueva vida para las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y refuerza la necesidad de hablar, para que el machismo no cuente con la complacencia de nuestro silencio como mujeres.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

X: @nataliatg13