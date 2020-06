Así se ven las 'Niñas mal' de MTV a 10 años de su estreno

YouTube: Bem Vindos A Minha Infância- Instagram: @jessicasanjuanj

La actriz y abogada colombiana Jéssica Sanjuán interpretó a 'Nina Sandoval Burgos', una cantante de música pop querida por muchas niñas, entre ellas 'Marisa', una de sus fans con la que comparte en el internado. Fue castigada porque después de ir en su carro, y al verse presionada por los fotógrafos, se estrelló contra un negocio comercial. Fue acusada de manejo con exceso de velocidad e incumplimiento de las leyes de tránsito.



Jéssica se ha destacado por participar el producciones como 'En los tacones de Eva', 'Tiempo final', 'Yo no te pido la luna' y 'Las muñecas de la mafia'. También ha participado en películas como 'Si saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan?' y '¿Usted no sabe quién soy yo?'.



Actualmente se ha alejado discretamente del mundo del entretenimiento.