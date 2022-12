En redes sociales se ha viralizado un video una pequeña niña mexicana que llora inconsolablemente tras ver la película 'Pinocho' del director mexicano Guillermo del Toro.



(También: Aliste palomitas: acá 10 de las mejores películas de Netflix en 2022)



La fantasía inspirada en la historia de Pinocho, el famoso personaje creado por Carlo Colodi hace más de 100 años, llegó a la plataforma Netflix como una película hecha en stop-motion.

"Mi vida, pero no pasa nada. Es una película", le dice la madre intentando calmar a la niña. "No, mami, no vuelvas a poner Pinocho", le contesta la pequeña entre lágrimas mientras suena su nariz y su mamá ríe.



El prestigioso medio de comunicación 'Esquire', en su reseña -escrita por Emma Carey- de Pinocho, dice que la película de Guillermo del Toro "se colará en los corazones más endurecidos y petrificados", por lo que no es de extrañar la reacción de la niña.



(Vea: Noah Centineo habla de su papel en 'The Recruit')



En los comentarios, usuarios de la red social manifestaron entender lo que experimentó la pequeña. Además, varios le pidieron a la madre no reírse de la reacción de la niña y tampoco hacerle comentarios que le hagan pensar que no está bien llorar.

Del Toro plasma en 'Pinocchio' a un personaje más contestatario: “Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los Pinochos, que si eres desobediente es malo. Este personaje apuesta a que es bueno ser desobediente y no seguir órdenes. To no creo en esa transformación. Creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”, dijo el director y guionista en una charla virtual del pasado Festival de cine de Guadalajara.



(Además: Las películas más esperadas del 2023: superhéroes y nuevas partes de éxitos)



Pinocho marca un regreso a los orígenes de Guillermo del Toro en el cine, cuando realizaba cortos de animación en plastilina, en formato Super 8, junto con su amigo Rigoberto Mora.



ELTIEMPO.COM