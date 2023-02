Nina Caicedo lo admite: “Yo oía de vez en cuando que retenían a personas a su llegada a México, pero no pensé que fuera de esa magnitud. Me da vergüenza decirlo, pero es así. Y este es un problema muy grave, porque no hay una información clara por parte de los mexicanos”.



La actriz llegó al país en la madrugada del sábado. En la madrugada del viernes viajó a Cancún, con una amiga, a celebrar su cumpleaños en Playa del Carmen. Pero a su arribo fue retenida por las autoridades mexicanas.



Caicedo dice que había llenado en Bogotá todos los formatos que le pidieron para su viaje a México. “Hay que poner vuelos, reservas. Es un proceso larguísimo que a cada rato decía ‘error’, ‘error’, pero que al fin pude dejar listo. En ese momento no me salió ninguna restricción”.



Esa restricción apareció en México. “A mi llegada me informaron que no era admitida por una alerta migratoria. No me dijeron nada más”. En ese momento, la actriz se pudo comunicar con su familia en Colombia. Su padre, el compositor Nino Caicedo, autor de buena parte de los grandes éxitos del grupo Guayacán, inmediatamente buscó la forma de hablar con el consulado en Cancún para que apoyaran a su hija.

“Ellos me decían que me estaba demorando mucho en la comunicación, que había pasado de los 5 minutos permitidos, pero no pude llamar, porque no salió en ese momento la llamada, así que tuve que escribir. Cuando hablé con la cónsul le dije que estaba bien, esperando a que me dijeran por qué no podía ingresar”.



Pero las cosas empezaron a cambiar cuando tuvo que entregar su celular, sus documentos y su maleta de mano, y la llevaron a un lugar de ‘tránsito’ , donde la encerraron con otros colombianos (muchos) y algunos peruanos. “Todos pedíamos agua y comida y nos decían que los encargados eran las aerolíneas en las que habíamos viajado. Me dio un dolor de cabeza terrible porque llevaba muchas horas sin comer. Al fin nos llevaron un termo de agua, pero no vasos”, agrega.



Las horas pasaban y a Caicedo solo le dijeron que regresaría a Colombia esa noche del viernes en el vuelo de las 10 p. m. “Era terrible ver que muchas personas no habían podido hacer una llamada y llevaban ahí hasta tres días, es algo que viola todos los derechos humanos. De verdad, para mí esta experiencia fue un despertar doloroso. Pero además, con tal de devolverme, les dije a las autoridades que yo pagaba el pasaje de regreso para salir de allá lo antes posible y su argumento fue que ese no era el protocolo, que tenía que regresar en la misma aerolínea”.

Caicedo agrega que sobre las 5 p. m. del viernes la sacaron de ese lugar de ‘tránsito’ y le permitieron hablar con el consulado. “Yo me quejé, por mí y por las otras personas que estaban encerradas”. En algún momento, la policía mexicana le preguntó si era cierto que era famosa. “Y cuando les dije que era actriz, lo mismo que había dicho en la mañana al llegar, ahí sí hubo agua, comida y una pasta para el dolor de cabeza, y no de la aerolínea”.



Pero siguió retenida hasta el momento de abordar el avión de regreso: “Algo humillante porque íbamos escoltados (ella y otros cinco colombianos en su misma situación). Los documentos, el pasaporte y el celular se los entregaron a la azafata y a su llegada a Bogotá nos los devolvieron. Fue diferente el ingreso”, dice Caicedo.



De inmediato llamó a su papá y su hermano Andy, que fueron a recogerla. Y poco antes de salir de México supo por qué no la habían dejado entrar. “En el 2018 inicié los trámites de residencia por mi trabajo como actriz. Contacté a una abogada para hacer esos trámites, recomendada por varias personas, y lo que entiendo es que ella hacía procedimientos ilegales pera uno aparecía legal. Sin embargo, el trabajo no salió y yo dejé el proceso así, no lo terminé. Yo soy abogada y he debido mirar bien ese trámite, pero no lo hice. Sin embargo, cuando hice los documentos para el viaje, no apareció ninguna alerta”, agrega.



Después de descansar y pensar todo con cabeza fría, Caicedo hizo un live en su Instagram y dice que está lleno de comentarios de personas que han sufrido este tipo de retenciones. Agrega que seguramente hay personas con problemas, “pero es necesario determinar y separar los casos. Y si yo estoy contando esto es para que estas cosas no sigan pasando”.



Por lo pronto, revisa qué tipo de acción legal puede hacer.

