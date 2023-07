Un caballero acusado de un trágico crimen se alía con una audaz adolescente con poderes metamórficos para probar su inocencia. ¿Y si ella fuera el monstruo al que juró destruir?, se pregunta Netflix en la explicación de su nueva y exitosa serie animada 'Nimona'.



Desde hace mucho, una serie de este tipo no recibía tantos aplausos de la crítica, gracias a la irreverencia e inteligencia de sus personajes.

Según el portal 'cartoonbrew.com', "Nimona fue un éxito cuando se estrenó mundialmente en Annecy el mes pasado, y las reacciones iniciales de la prensa y el público que vieron la película allí o en una de sus funciones limitadas en cines desde entonces han sido abrumadoramente positivas.



"Los críticos se decantan por la estética medieval/de ciencia ficción y el aventurero estilo de animación en 2D/3D de la película, y las reseñas suelen mostrarse entusiastas con el humor y el ritmo lleno de acción de Nimona", anota el portal.



Según un análisis de la serie en el portal de fanáticos 'Tudum' de Netflix, "Nimona no es la protagonista promedio de un cuento de hadas; nunca viste una sonrisa traviesa como la de arriba en La Bella Durmiente o Cenicienta. En la película animada que comparte su nombre, la joven transformista actúa como compañera del caballero caído en desgracia Ballister Boldheart (Riz Ahmed), y le da la vuelta a cualquier noción tradicional de heroísmo de fantasía".



“Cuando comenzamos, una de las cosas de las que hablé con los directores fue que querían altos y bajos, casi una cantidad errática de emoción y caos”, dice al portal de Netflix Chloë Grace Moretz, quien proporciona la voz en el corazón de Nimona.



Según 'cartoonbrew.com', 'Nimona' estaba en pleno proceso de producción en Blue Sky Studios cuando Disney compró la empresa matriz del estudio, Fox Entertainment, y cerró Blue Sky, cancelando la producción de la película. Eventualmente, los altos mandos de 'Nimona', incluidos los directores Nick Bruno y Troy Quane, se pusieron en contacto con Annapurna Pictures, quienes recogieron las piezas de la película y se unieron a Netflix para revivir el proyecto, reclutando a DNEG para animar.



"Vale la pena señalar aquí que los créditos finales de Nimona duran 14 minutos para garantizar que todos los empleados de Blue Sky que trabajaron en la versión original, pero cuyo trabajo no aparece en la película terminada, obtengan crédito por su trabajo. contribuciones", anota el portal especializado en el tema.