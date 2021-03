El documental que le pone ‘rostro’ a los casos de abuso no denunciados

Las cifras son conocidas. Algunos de los nombres de las víctimas, cuando tienen un alcance mediático, también. Los comentarios revictimizantes en redes sociales nunca faltan, pero la consciencia que se ha generado en torno al trauma que viven las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Colombia entierra en ciertas ocasiones el: “quién sabe qué llevaba puesto” por un “yo te creo, cuenta conmigo”.

Los números son aterradores y dicen mucho, pero a la vez nada para quienes lo han sufrido. Los datos que establecen, por ejemplo, que cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual en Colombia, ponen en relieve la magnitud de este problema y paralelamente esconden la realidad que vive cada víctima porque no la nombran, la cuentan.



(Le sugerimos leer: Gobierno pide a JEP abrir caso sobre violencia sexual en el conflicto)



Y aunque a diario se alza la voz por estos casos, aún hay una imagen que para un grupo de víctimas hace falta por conocer y hablar: la de quienes no han podido denunciar en un país donde la revictimización es la constante.



Esa imagen es la que intenta construir a partir de un relato Niebla, un documental que explora las dudas y los baches en la memoria de las víctimas de abuso sexual que no denuncian y que, por lo mismo, no son reconocidas.



“Niebla no es un documental que responde ninguna pregunta, se trata más bien de hacer preguntas y dejar que esas preguntas sean las que hablen, sobre todo aquellas que nos atormentan: ¿por qué no denuncie? ¿por qué estaba allí? ¿por qué esa persona hizo eso?”, explica Marcela Han, la directora de este proyecto que tomó vida desde septiembre del año pasado cuando arrancó el rodaje, pero que lleva más de dos años de investigación.



En un inicio, Han encontró un panorama difícil al que se deben enfrentar las mujeres que son víctimas de violencia sexual en Colombia y es que cada vez que una sobreviviente tiene la intención de denunciar a su agresor se le pide narrar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Repetirlo una y otra vez.



(Además: 'El Estado me dio una bofetada más ante la Corte IDH': Jineth Bedoya)



Ese proceso, explica la directora, le hizo entender que en el país hay que replantear la manera como se abordan esas experiencias traumáticas y especialmente entender que las dudas que pueden existir en la mente de una víctima no invalidan lo que le pasó.



“Muchas personas tienen relatos incompletos para hablar con abogados y funcionarios. Cuando intentan denunciar se chocan con un lenguaje que niega toda la confusión que trae una experiencia así. ¿Qué hacemos con los ‘no sé’? Esa es la respuesta más sincera y a la misma vez insuficiente para el sistema”, asegura Han, quien además afirma que en este juego del lenguaje se tergiversa, se hace daño y se pone en duda lo contado por persona.



Niebla parte entonces del momento cuando la memoria se torna borrosa, cuando la falta de claridad del recuerdo traumático se refleja en el lenguaje.



Cuenta la historia de cómo opera la memoria de una joven que fue abusada por un conocido en una fiesta en su casa y que, como muchas personas que han sido víctimas de violencia sexual, aunque quiso hacerlo, finalmente no denunció.

(Si nos lee desde app, vea la imagen acá)

¿Cómo hablar de algo que no se ve pero que existe?

Han, quien es politóloga y realizadora audiovisual con maestría en Creación Audiovisual de la Universidad Javeriana, narra que este es un documental fuera de lo convencional porque, según explica, la industria nos ha acostumbrado a que este formato cuenta la realidad concreta de las cosas y se construye a partir de testimonios que demuestran la tesis planteada en la producción.



Pero el caso de Niebla es distinto porque “es un documental sobre algo que existe y al mismo tiempo no, ya que habla del subregistro de las víctimas de violencia sexual en Colombia”, expone.



(Puede ser de su interés: Cómo es hacer cine en la nueva normalidad colombiana)



¿Cómo usar un formato tan cerrado y concreto y que no deja lugar a dudas para hablar de algo que es todo menos concreto? Esa fue la pregunta que implicó un reto para todo el equipo de producción, conformado en su mayoría por mujeres, el cual logró sacar adelante el rodaje que terminó el pasado 7 de noviembre de 2020.



Un trabajo titánico en medio de una pandemia que les aplazó una y otra vez los planes de grabación que tenían estipulados. En marzo de 2020 alcanzaron a rodar dos escenas y la noticia de un simulacro de aislamiento preventivo en Bogotá le puso pausa al sueño de crear Niebla.

Estos son los miembros que componen el equipo de producción de 'Niebla'. Foto: Cortesía

“¿Cómo alquilábamos algo si ni siquiera sabíamos que íbamos a poder ir? La producción y organización del equipo fue clave en este proceso. En septiembre de 2020 volvimos a rodaje y obviamente el proyecto cambió en esos meses. Maduró. De alguna forma, terminó siendo lo que tiene que ser”, cuenta Han, quien también se enfrentó al reto de dirigir por primera vez un documental y además, de sumarse a la poco nutrida lista de mujeres directoras en el cine en Colombia.



Para Marcela Han, hay un imaginario sobre el perfil que debe tener la persona que asume la dirección de una producción audiovisual. Según ella, en la industria generalmente esta responsabilidad la encarna un hombre extrovertido, con voz fuerte, “que la tiene clara”.



“Soy mujer y crecí sin referentes femeninos claros en torno a lo que puedo llegar a hacer. Sentía que todo lo que yo considero que soy iba en contra de ese imaginario de ser directora”, confiesa.

(Le sugerimos también: Ocho películas para homenajear a grandes creadoras del cine)

Niebla necesita apoyo

Con los recursos que contaban, y con una pandemia atravesada en el camino, el equipo del documental logró sacar adelante el rodaje. Sin embargo, el dinero no fue suficiente para realizar la posproducción y distribución del proyecto, así que ahora buscan que las personas que se sientan identificadas con Niebla y crean en este proyecto los apoyen.



“Creamos una campaña de ‘crowdfunding’ a través de la plataforma ‘Vaki’ con la que esperamos reunir, al menos, 30 millones de pesos. A la fecha, hemos recolectado 10.000.000 de pesos gracias a la donación de 57 personas”, comparte la politóloga, quien explica que los aportes se pueden realizar a través de este link.

(Si nos lee desde app, vea acá la publicación)

Con este dinero, la directora planea llevar a Niebla a lo más alto del cine colombiano y lograr que las personas puedan sentirse identificadas con la historia del documental que en ningún momento pretende hacer perder la esperanza, sino más bien recobrarla.



Pero más allá de eso, Marcela Han señala que espera que las personas, al ver este documental, puedan asumir sus dudas, incorporarlas a su historia y estar tranquilas con ellas. “Con que ese momento se genere a partir de nuestro trabajo, me doy por bien servida”, asegura. En otras palabras, todo el esfuerzo para esta joven directora habrá valido la pena si los espectadores logran hacer las paces con su propia niebla.



ELTIEMPO.COM