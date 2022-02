El sueño de Nicolle García es convertirse en patinadora profesional o ingeniera biológica. Tal vez era porque en este momento de su vida duda si debe continuar hacia allá. Una casualidad, de esas que cuesta creer del guion de una película, la llevó de pasar una tarde con sus amigas en Medellín a protagonizar un filme en España que la tiene ad portas de convertirse en la primera actriz colombiana en ganar un Goya.

La paisa, de 18 años, es Libertad en la película que lleva su nombre, la ópera prima de la reputada guionista española Clara Roquet, recordada por 10.000 km, un drama romántico que en el 2013 estuvo preseleccionado para representar a España en los premios Óscar.



La selección de Nicolle parece una historia de ficción. En diciembre de 2018, la productora y cineasta colombiana Catalina Arroyave (Los días de la ballena) deambulaba por las calles de la capital antioqueña en busca de esa Libertad de la pantalla. “Yo vivía en Barranca y cada seis meses venía de vacaciones a Medellín (…) Esa tarde iba a salir con mi papá, pero al final no se pudo, entonces para no quedarme arreglada, salí a patinar con mis amigas. En esa vuelta me encontré con Catalina, que me contó que estaban haciendo casting para una película en España. Sin pensarlo dije que bueno, pero no esperaba mucho”, recuerda.



(Además: Adiós a Douglas Trumbull, creador de los efectos de ‘Blade Runner’).



Cuando le contó a su mamá, Marcela, se puso furiosa. “Me dijo que cómo era posible, que me iban a robar, que eso era mentira, que esa era una red de trata de personas…Se calmó cuando Catalina habló con ella”, agrega.



El fin de año siguió como otro más para los García. Hasta que Nicolle fue convocada a un segundo cásting: “Ese también fue en Medellín y me acompañaron mi mamá, mi papá y hasta mi abuelito”, recuerda riéndose.



Libertad es la historia de una adolescente colombiana que vive en España, al lado de su mamá que cuida a una mujer con alzhéimer. Tiene 15 años y en unas vacaciones de verano se cruza con Nora, que tiene 14 y que siente que ya no encaja en la cotidianidad de su familia. En los Goya –que se entregarán este sábado 12 de febrero en Valencia- la producción cuenta con seis nominaciones como mejor película, mejor dirección novel, guion original, dirección de fotografía, actriz de reparto (María Morera) y actriz revelación (García).



“Esta es una historia de empoderamiento femenino, delante y detrás de las cámaras. Clara lo quería de esa manera”, cuenta la colombiana que pasó tres meses en España durante la filmación.



(Lea también: Lin-Manuel Miranda: 'Me tomo muy en serio dar oportunidades a los latinos').

¿Qué pasó cuando la escogieron?



Me avisaron un domingo por la noche. ‘Oh por Dios… ¿qué?’ Fue lo que atiné a decirle a Catalina que me llamó. Cuando le conté a mi mamá, tampoco lo podía creer.

Y cuándo recibe el guion, ¿cómo empieza a prepararse para ser Libertad?



Todo fue de la mano de Catalina, con ella empecé a leerlo, a ensayar las escenas, fue muy divertido porque ella explica muy bien, me dio muchos consejos sobre cómo hacerlo; después estuve una semana en un taller con Fagüa Casting en el que aprendí muchísimo, incluso en algunas escenas apliqué eso que me enseñaron. El guion cuando lo leí, la verdad, me pareció bonito pero que trataba cosas duras.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolle García nació en Medellín en el 2003. Foto: Cortesía Calabuch

¿Quién es Libertad? ¿Se parece a ella?

​

Es muy fuerte porque sí siento que tengo muchas cosas parecidas con Libertad y eso me facilitó las cosas para hacer el papel. Pero curiosamente hay muchas cosas en las que hoy, tres años después de rodar la película, me siento más identificada con Nora, el otro personaje de la historia: me siento muy niña, como en la burbuja de la familia, de la protección de la mamá…en lo que sí me identifico mucho con Libertad es que es muy decidida a hacer las cosas que quiere, no se conforma, es una chica rebelde, magnética.

¿Cómo recuerda el rodaje?



Nunca me puso nerviosa la cámara, algunas escenas las rodamos en lugares públicos y la gente se quedaba mirando, pero eso tampoco me ponía nerviosa. Lo que sí me costaba mucho era repetir escenas, yo llegué a la filmación creyendo que eso era más fácil, que había varias cámaras grabando diferentes planos y que todo salía en 3 o 4 tomas, pero no. Solamente teníamos una cámara para hacer todos los planos y si nos equivocábamos había que repetirlo. Yo estaba muy abrumada, a veces pensaba: ‘esto no puede ser’. Y aunque tuve una preparación, los primeros día me costó mucho, se me olvidó todo, me estresé, no quería seguir; ‘esto no es lo mío’, decía…pero lo fui llevando de la mejor manera y, aunque me costó, al final salió todo muy bien.



(Siga leyendo: Yatra y Maluma toman la posta de Elvis Presley, Carlos Vives y Sinatra).

Quiero seguir en la actuación, pero no sé por dónde empezar FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ha sido el reencuentro con la historia después de tanto esperar para su estreno?



Todo estaba listo para el estreno en el 2020, incluso iba para el Festival de Cannes, pero arrancó la pandemia y ahí quedó todo. Es emocionante poder volver ahora y vivir todo lo que conlleva, viajes, entrevistas, emociones. No termino de procesar todo lo que pasa, pero estamos muy contentos con las buenas críticas que ha tenido la película y en las premiaciones nos ha ido muy bien.

¿Cómo fue su relación y el trabajo con la directora?



Clara siempre fue muy paciente conmigo porque yo me estresaba muy fácil cuando las cosas no me resultaban bien. Ella me calmaba, me animaba y me decía: ‘si no quieres no lo hacemos, lo cambiamos, pero no te voy a presionar’. Siempre fue así, ella trató de hacerme sentir cómoda. Aún hoy sigue siendo un apoyo para mí, me siento muy feliz de haberla conocido.

¿Cuál es el mensaje esencial de la película Libertad?



Creo que es la relación entre mamá e hija, no solamente se habla de la amistad entre Nora y Libertad, sino entre Rosana y Libertad (las colombianas), Nora y Teresa, y Teresa y Ángela (la abuela con alzhéimer). Son conflictivas pero al final todo se resuelve sutilmente. La historia también habla de la adolescencia, la niña que empieza a ser mujer.



(No deje de leer: Catherine Siachoque se confiesa: habla de 'Oscuro deseo', serie de Netflix).

Facebook Twitter Linkedin

Nicolle García aspira al Goya la mejor actriz revelación. Foto: Cortesía Calabuch

Independientemente de lo que pase en los Goya, ¿qué hará después?



Dios, estoy con una incertidumbre grande. Quiero seguir en la actuación, pero no sé por dónde empezar, igual cuento con el apoyo de Clara, tengo una representante, pero pues esto es algo que nunca había considerado ser. Creo que lo primero es estudiar, formarme, y luego seguir con castings.

¿Y la ingeniería y el patinaje?



He reconsiderado mucho esto porque al principio fue muy impactante convertirme en actriz, aún lo sigue siendo, la verdad. Eso de las entrevistas me cuesta mucho. He estado dudando mucho si seguir, porque no me veo en esto de entrevistas y fotos, con toda la atención que te llega cuando haces una película exitosa. Pero la directora y los otros actores que conocí me insisten en que debería seguir. ‘Tienes talento’, me dicen. Y es posible que tenga esto en cuenta.



Ser actriz nunca había estado entre mis planes. Una vez participé en una obra de teatro del colegio que era en inglés y el profesor me dijo: ‘Nicolle, fantástica tu pronunciación, pero a nivel interpretativo estás supermal. Si en algún momento piensas ser actriz, descártalo’. Y ahora resulté siendo actriz y nominada a un Goya (se ríe).



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

Otras noticias

- Disney Plus confirma fecha de estreno de la serie sobre Obi-Wan Kenobi.

- Yatra: ‘La nominación al Óscar es un regalo’. Entrevista exclusiva.

- Los Óscar regresan con un perro, dos oruguitas y mucho 'Encanto'.