Nicole Kidman, una secundaria inolvidable en 'El jilguero'

Donde quiera que va se roba la atención. No solamente estamos hablando de su belleza, sino del carisma y su nivel de interpretación. Nicole Kidman ha demostrado que está, con sobradas razones, en el lugar de las grandes actrices del cine, la televisión y el teatro.

En El jilguero (Goldfinch) podría haber pasado desapercibida: su personaje, como Samantha Barbour, requería de una discreción absoluta. Estamos hablando de una interpretación de reparto, sobre una mujer contenida, cuya fascinación por el arte la llevará a acercarse a Theo, el protagonista de este filme que acaba de estrenarse en Colombia.

“Esta es la clase de personaje que te dejan fascinado, de muy pocas palabras. Me encanta interpretar roles pequeños, particularmente esos de los que la gente al final habla, por los que dejan la historia y vuelven a ella. Pienso que hay algo especial sobre la señora Barbour. Se convierte en el condimento del filme, con un sentimiento que queda”, explica la actriz de origen australiano en una entrevista del estudio a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



El jilguero traslada a la pantalla la novela homónima escrita por Donna Tartt, ganadora del premio Pulitzer en la categoría ficción: la señora Barbour ya tiene tres hijos, pero acoge a Theo –interpretado por Ansel Elgort (Baby, el aprendiz del crimen)–, que perdió a su madre en un atentado en el Museo Metropolitan de Nueva York.

Una obra de arte, que el chico rescata durante el acto terrorista y que mantiene oculta durante muchos años, es la que se convierte en la conexión entre él y Barbour.



“Lo que ves a través de este filme es que la forma como recordamos está atada a objetos particulares, y mucho de lo que pensamos no es sobre esos objetos, sino las sensaciones y los sentimientos que nos traen. Y te puedes transportar así”, comenta, chasqueando los dedos, la intérprete ganadora del Óscar por dejar la piel como Virginia Woolf, en Las horas.



El jilguero es dirigida por el irlandés John Crowley, recordado y alabado por su desempeño en el filme Brooklyn, que protagonizó Saoirse Ronan, papel que le mereció una nominación al Óscar.

Para Ansel Elgort, El jilguero “no puede haber sido una mejor versión del libro. Fue una gran tarea hacer la adaptación al guion”, comenta acerca de la labor lograda por Peter Straughan, nominado al Óscar por El topo y reconocido autor de los guiones de La deuda, Frank y Los hombres que miraban fijamente a las cabras.



No obstante los nobles intentos y la reunión de un estupendo elenco –además de Kidman y Elgort, figuran Jeffrey Wright, Luke Wilson, Sarah Paulson y Finn Wolfhard (Stranger Things)–, El jilguero ha sido cuestionada por la crítica especializada.

“Desearía que la tierna y conmovedora alegoría de Tartt (...) hubiese tenido espacio para florecer. Pero no lo tiene, y por ello aprecié la elegancia y las interpretaciones de la película, pero no abandoné la sala conmovido de manera significativa”, expuso Vanity Fair en su comentario.



The Washington Post anotó: “Sobrecargada, demasiado larga y totalmente incapaz de captar el interés, es una película que parece tan mórbidamente atrapada como el pobre pajarito de su título”.

