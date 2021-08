¿Por qué Nicole Kidman es ahora una peligrosa sanadora espiritual?

“Si alguien me dijera: ‘Dame tu teléfono celular diez días, puedo curarte y hacerte sentir bien’, yo le diría: ‘¡Cuenta conmigo!’”, afirmó entre risas la incomparable Nicole Kidman en una entrevista televisiva. Y justamente ella ha estado al borde de perder la cordura, solo que en la ficción.



Fue una mujer maltratada que solo encontraba refugio en el secreto cómplice de un círculo de amigos. Se vio envuelta en una intriga en la que la infidelidad y corrosión de las bases de un estilo de vida perfecto la llevaron al límite de la tensión con un asesinato sin resolver.



Le puede interesar: Nicole Kidman hará una serie para Apple TV+

Esa fue la vida de sus personajes en Big Little Lies y The Undoing, que revelaban su impactante presencia y esa capacidad para jugar entre misterios cotidianos y el halo de ser una víctima que no se deja derribar ante las circunstancias.



Pero ahora esa misma Kidman ofrece la sanación total, quitando algo más que un teléfono celular a quienes deciden seguirla en Nueve perfectos desconocidos (miniserie ya disponible Amazon Prime Video), en la que coquetea de nuevo con un ambiente denso y aparece con un brillo extraño como reparadora de almas rotas y como una maestra que mueve los hilos de una especie de ‘resort de alta gama’, en el que confluyen un variopinto grupo de personas que tratan de encontrar el equilibrio en sus vidas.

Facebook Twitter Linkedin

Nicole Kidman (izq.) y Meryl Streep en la segunda temporada de 'Big Little Lies'. Foto: HBO

Se llama Masha, un tipo de gurú de otro mundo. Siempre está vestida de blanco y con una mirada que encierra un magnetismo etéreo y un poco de locura. Bien lo dice en un momento de la serie cuando le preguntan si está en sus cabales: “Lo necesario y lo preciso” es la respuesta de esta iluminada que vive en un espacio entre el lujo y un ensueño convenientemente bautizado: Tranquillum House.



Pero todo indica que no hay nada tan claro alrededor de ese concepto, no obstante la belleza natural, la comida controlada y las dinámicas de grupo para hacer catarsis y borrar las heridas del pasado.



Nueve perfectos desconocidos engancha rápidamente al espectador porque se dedica a mostrar los rasgos de los conflictos que atormentan a los diferentes huéspedes: una escritora que en franca decadencia, golpeada por el desamor y el engaño; un millonario joven y su preciosa e insegura pareja instagramer que tratan de encontrar una salida a un amor que se apaga sin remedio.

Facebook Twitter Linkedin

Masha esconde más secretos que sus elegidos.. Foto: Amazon Prime Video

La galería de personajes sigue con una mujer madura llena de conflictos emocionales e ira contenida por una traición que ha carcomido toda su autoestima; un exdeportista con problemas de adicción que esconde un dolor más fuerte que el de su espalda por culpa de una lesión.



Y, como si fuera poco ese panorama de almas ahogadas, también están un periodista que no sabe cómo llenar un vacío y una familia que se debate entre la pérdida de un ser querido y la negación para tratar de no derrumbarse. Traiciones, desequilibrio, dependencias de todo tipo y desamor son los elementos que se funden en este coctel que muta del drama al suspenso.



También le puede interesar: La oferta de series y películas de la nueva plataforma Star+

Facebook Twitter Linkedin

Bobby Cannavale interpreta a Tony Hogburn en la serie, un deportista retirado que lleva un gran trauma a cuestas. . Foto: Amazon Prime Video

Masha escoge a sus ‘pacientes’ y en los ocho episodios de la miniserie parece que los quiere llevar al límite de su aguante, manipulando de manera efectiva sus emociones y reacciones para lograr un cambio. “Esta fue una oportunidad de desarrollar algo realmente retorcido, extraño y maravilloso”, recordó Kidman en un encuentro de críticos de televisión.



Pero los elegidos no son los únicos con problemas, y la miniserie (que estrena un capítulo todos los viernes y ya tiene cuatro en la plataforma de Amazon Prime Video) se encarga de mostrar los contrastes de Masha y su equipo. Ella sufre, tiene –como todos– secretos y miedos encarnados por culpa de una amenaza que se cierne en el mismo lugar que promueve la tranquilidad absoluta.



La producción aprovecha esa curiosidad un tanto malvada de conocer el dolor de los personajes y esperar que lo peor aflore. La premisa de la ficción es que en diez días estos personajes van a tener un cambio radical, y eso da pie a que la audiencia está pendiente de esa transformación, aunque es imposible no pensar que las cosas van a terminar muy mal. Siempre hay algo turbio o malo en aquello que parece claro o perfecto.

¿Qué me vas a decir que no sepa ya? ¿Qué secreto tienes que me hará sentir como un millón de dólares? FACEBOOK

TWITTER

Nueve perfectos desconocidos fue escrita por Liane Moriarty, también autora de la novela Big Little Lies. En un principio pensó en desarrollar la trama inspirada en Jim Jones, líder de la secta ‘El templo del pueblo’, que llevó a 980 de sus adoctrinados a suicidarse en 1979 en la isla de Guyana, pero desistió de ese enfoque.



Prefirió llevar su radiografía de una sociedad privilegiada y enferma a un lugar de bienestar, alejado del consumismo y del ajetreado ritmo de vida citadino.



Cada experiencia es parte de un rompecabezas que tiene como centro a una Nicole Kidman reconvertida y que ofrece el carisma y la densidad dramática para ser verosímil como la líder etérea y lo justamente ‘loca’ para ser capaz de hacer funcionar lo que parece no tener arreglo.



“Por mucho que la gente quiera sentirse bien, también está predispuesta a ser muy cínica frente a esa idea. ‘¿Qué me vas a decir que no sepa ya? ¿Qué secreto tienes que me hará sentir como un millón de dólares?’. Es mucha presión, pero Nicole tiene esa cualidad mágica y etérea (...). Ese carisma se hizo cargo de todo, y fue muy fácil sucumbir y dejarse seducir por él”, recordó Michael Shannon acerca del rodaje de la serie. Shannon interpreta a Napoleon Marconi: un padre que revela su dolor más profundo ante Masha.

Nueve perfectos desconocidos ha recibido críticas mixtas. Se ha considerado una miniserie intensa y adictiva, pero a la vez le han criticado su necesidad de insistir en que hay algo malvado y misterioso, lo que eclipsa la turbulencia emocional que revelan los invitados y un buen trabajo actoral que consigue tener al espectador aferrado a la historia.

Pero Kidman brilla de manera especial –el personaje fue pensado para ella desde el principio del proyecto televisivo–, y está claro que la historia parece moverse hacia un final cruel para ella o para alguno de los que la acompañan en ese viaje de renacimiento y sufrimiento.



Puede ser de su interés: Murió Ed Asner, actor de 'Lou Grant' y voz protagonista de 'Up'



La actriz, que hace unos años estuvo en un retiro en el que no se podía hablar y todo se comunicaba a través de notas en una libreta, salió sana y salva de esa experiencia, pero otro puede ser su destino al tratar de salvar (o quizá destruir) a unos desconocidos no tan perfectos.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1