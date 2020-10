Lo que callan los ricos / Navegantes del cable

Tras ver el primer episodio de la miniserie 'The Undoing', uno siente que se trata de algo que ya ha visto. Es cierto que el tema de los ricos haciendo cosas malas es una referencia que se está haciendo tradicional en algunos thrillers televisivos, pero hay que decir que la nueva aventura de David E. Kelley tiene un sabor que atrapa y un retrato de esa ‘maldad millonaria’, que se mezcla eficazmente con una buena dosis de estilo, sensualidad, pero también mucha sangre y suspenso.



Le puede interesar: 'The Undoing', otro golpe a la vida perfecta

Nicole Kidman, convertida en Grace Sachs, se ve cómoda en ese papel de mujer de éxito. Pero también tiene sus secretos y eso se nota, por ejemplo, en la atracción que siente por Elena Alves (en la piel de la actriz italiana Matilda De Angelis), una enigmática mujer que llega a revolucionar a la protagonista y se convierte en el detonante de todo el caos que le espera también a su familia.

Nicole Kidman en una escena de este thriller de millonarios a los que la vida les cambia radicalmente. Foto: HBO

Kidman vuela en una trama en la que debe asumir de la noche a la mañana un cambio de vida radical. Asimismo, es muy divertido, sobre todo para quienes conocieron a Hugh Grant por sus azucaradas comedias románticas en el cine de los 90, redescubrirlo como Jonathan Fraser: médico exitoso al que se lo culpa de un crimen y que lleva el mayor peso de traición dentro de la miniserie.

Se ve cómoda en ese papel de mujer de éxito. Pero también tiene sus secretos y eso se nota, por ejemplo, en la atracción que siente por Elena Alves FACEBOOK

TWITTER

La dupla Kidman-Grant funciona de maravilla y de alguna manera disipa la sombra de algunos detalles en la historia fruto del afán. Es imposible no comparar un poco 'The Undoing' con lo que David E. Kelley hizo en su famosa serie 'Big Little Lies' (retrato de mujeres con fachadas de vida envidiables, pero con verdaderas grietas en su interior), pero en realidad Grace tiene que pasar por un infierno sola y posiblemente alcanzar una especie de redención.

The Undoing es en realidad un rompecabezas que tiene su gracia, pero enfrenta el reto de ser más arriesgado FACEBOOK

TWITTER

Todo eso, adobado también en un clima de thriller policíaco que se deja ver sin tanta complicación con las dosis precisas de erotismo. 'The Undoing' es en realidad un rompecabezas que tiene su gracia, pero enfrenta el reto de ser más arriesgado, explorar a fondo esa sensualidad y maldad que apenas están asomando. Tiene potencial para lograrlo.

ANDRÉS HOYOS VARGAS @AndresHoy1