Nicolas Cage le ha despedazado la cara a demonios adictos a la cocaína. Ha besado la cabeza de un premio Óscar al convertirse en el borracho más amado de los críticos de cine. Ha sobrevivido a unas cuantas guerras y a la caída en picada de un avión lleno de asesinos. Le ganó una subasta de una cabeza de dinosaurio a Leonardo Di Caprio y, sobre todo, a un Hollywood que lo ha visto brillar, caerse, levantarse y hasta reírse de sí mismo sin perder ese poder de hacer cualquier cosa frente a una cámara y ganar la batalla.

Este actor de ojos azules que son capaces de disparar miradas tristes y cónicas. Pero, en el momento que dilatan sus pupilas en unos ejercicios de éxtasis que envidiarían los santos católicos en pleno martirio. Cage acaba de dar otro de sus saltos actorales con 'El peso del talento', la más reciente producción con la que este guerrero indomable caricaturiza su estatus de incomprendido de la industria. El filme, que se estrena el 12 de mayo en Colombia, destila parodia alrededor del mito de Cage como actor impredecible y con toques de su caótica vida fuera del acogedor espacio que le ofrece la ficción.



En esta historia de ‘Cage con Cage’, el actor exagera su excentricidad y se convierte en un agente secreto encubierto, mientras acompaña a un magnate español que es fanático de su filmografía y le paga una millonada para que esté en una fiesta. Todo parece la rutina de un actor que está envejeciendo o perdiendo terreno, pero las cosas se complican cuando la estrella de muchas nostalgias llega a una isla y queda atrapado entre el deseo de 'Javi' (Pedro Pascal) de que lea un guion que puede cambiar su vida y una peligrosa intriga en la que hay tráfico de armas, violencia y unas magníficas charlas sobre la mejor película de todos los tiempos.



“Nunca haría eso”, reacciona Cage en la película, cuando su mánager en la trama le cuenta de la inusual petición del multimillonario, al final accede por dinero, pero le recuerda a su interlocutor que “él nunca se ha ido”, en una línea de diálogo que parece más un mantra de su propia vida.

El Coppola rebelde

Cuando comenzó su carrera, Nicolas Cage todavía ostentaba el apellido Coppola. Y llevó orgulloso su apellido en su primer telefilme: The Best of Times (1981). Nicolas es sobrino de Francis Ford Coppola, el artífice de clásicos como El padrino y de la mítica cinta de guerra Apocalypse Now; pero el joven de Long Beach California intentaba abrirse paso sin tener en cuenta la genética cinematográfica. Fue un figurante en Fast Times at Ridgemont High, una ruda comedia de sexo, drogas y rock and Roll con un Sean Penn adolescente y pendenciero, luego su tío le dio trabajo en películas como 'La ley de la calle' y en 'Peggy Sue se casó', pero en los créditos su apellido ya era otro, en honor a uno de sus superhéroes favoritos: Luke Cage.



La palabra Cage, traducida al español, significa jaula, algo que no encaja con el espíritu indomable de Nicolas, que además estaba listo para un listado de excentricidades que sonrojaría a la más irreverente estrella de rock.



“No se puede estar loco y tener una carrera de más de cien películas”, dijo en una ocasión este intérprete que carga con la fama de haber dilapidado una fortuna de más de 130 millones de dólares, no solo en cómics (una de sus pasiones enfermizas), sino también en mansiones, una isla en el Caribe, colecciones de animales exóticos o un castillo que muchas veces le advirtieron que estaba embrujado. Al igual que una colección de carros y hasta una cabeza de dinosaurio que imaginó decorando alguna de sus mansiones, pero que no pudo disfrutar a pesar de haber pagado unos 350 mil dólares por la pieza, ya que el gobierno de Mongolia le exigió devolver el cráneo, que le ganó a Leonardo Di Caprio en una subasta.

Nicolas Cage adoraba coleccionar cosas raras y eso lo llevó a ser tildado de extraño. Foto: Lucy Nicholson. AFP

La pieza había sido robada de una excavación y Cage (parece) no pudo recuperar lo que invirtió. Tampoco tiene ya en sus manos el primer cómic de Superman, que terminó subastando por un poco más de un millón de dólares para ponerse al día con obligaciones fiscales y manejar un poco de efectivo. Dicen que su fortuna actual no sobrepasa los 30 millones de dólares, pero no le importa, ya que tiene una obsesión muy poderosa: no dejar de hacer películas, las que vengan, las que le muevan su fibra de actor y lo dejen disfrutar de una vida sin deudas. Algo que ya logró.

El crítico de cine Roger Ebbert lo definió como “un actor de dos velocidades… intensa y muy intensa”. Sin embargo, cuando supo del proyecto de 'El peso del talento', aplicó el freno. El aroma a homenaje y parodia que planteaba ese proyecto asustó un poco Cage.



“Al comienzo no estaba seguro de querer hacer el papel, porque era una película en la que el personaje tenía mi nombre, es decir que significaba hacer una versión de mí. No me interesaba hacer una parodia sobre mi o mi personaje. Pero cuando leí una carta que me dio el director Tom Gormican, me di cuenta que era un entusiasta del cine y estaba genuinamente interesado en mi trabajo reciente, además me pareció fascinante las secuencias al estilo de El Gabinete del Doctor Caligari, donde se muestran varios de los personajes que he hecho en películas como Contracara, Leaving Las Vegas y 60 segundos, fue algo mágico y por eso terminé haciéndola”, confesó en una entrevista, rememorando algunos de sus taquillazos entre las décadas de 1990 y 2000 cuando el público lo elevó al estatus de mega estrella, tras haber demostrado su talento con directores de la talla de Norman Jewinson (Hechizo de luna); David Lynch (Corazón Salvaje), Mike Figgis (Leaving Las Vegas) o Spike Jonze (El ladrón de orquídeas).

Nicolas Cage disfrutó reírse de él mismo en El precio del talento. Foto: Corazón Films

Hasta Michael Bay, el realizador de barrocas y excesivas piezas de acción, lo tuvo en La roca y Con-Air, consideradas quizá los placeres culposos de millones de cinéfilos, que quedaron encantados con ese retrato de convicto caricaturesco, violento y casi imperturbable en una lluvia de balas o dentro de un avión en llamas y en caída libre. “Con-Air es un clásico”, le dicen a Cage en una escena de El peso del talento. Y él solo sonríe.

En otro momento, Javi, su fanático número uno, presenta una serie de objetos extraños de la filmografía de su ídolo y se siente particularmente orgulloso por una réplica en tamaño natural de Castor Troy, el terrorista que cambia su rostro por el de un agente del FBI, en Contracara.



En uno de sus momentos de éxtasis en la película Contracara. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Se supone que soy yo, es grotesco…Te doy 20 mil dólares por él”, le dice Nicolas Cage a Javi, como un guiño de algo que siempre ha obsesionado al sobrino de Coppola: los objetos, los tesoros, los retos imposibles.

El coleccionista

A comienzos de los años 80 se enamoró perdidamente de la actriz Patricia Arquette. Ella, por supuesto, no lo vio muy cuerdo y decidió ponerle dos retos imposibles, le dijo le aceptaría una cita con él si le conseguía una orquídea negra y un autógrafo del escritor más escurridizo y aislado hasta la leyenda: J.D. Salinger, el autor de El guardián del centeno. El hombre enamorado llegó con la firma del novelista y con una flor modificada que cumplía con los requerimientos de Arquette. Fueron novios casi una década, pero el matrimonio solo duró nueve meses.

Luego salió con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, y logró llevarla al altar tras un poco más de una semana de noviazgo, pero tras cuatro meses de vida en pareja, Cage estaba de nuevo soltero. Su relación una vez más fue la comidilla de los medios faránduleros; tuvo el título perfecto: ‘El actor que interpretó a un fanático del Rey del Rock and Roll en Corazón salvaje se divorcia de la hija de su ídolo’.

. Cage se casó en 2002 con Lisa Marie Presley –una de las hijas de Elvis Presley. Foto: Lucy Nicholson / AFP

Intentó ser esposo de nuevo junto a la mesera Erika Koike, pero rompió el record al durar solo cuatro días casados, luego conoció a la modelo Alice Kim, la llevó al altar en el 2004 y se divorció en el 2016. Y no desfalleció. En el 2021 contrajo nupcias con Riko Shibata, que espera una hija del actor. Nicolas Cage es padre de Weston, de su relación con la actriz Christina Fulton, y ahora tiene 31 años; Kal-El, de 16 (nombre en honor a Supermán), y recientemente aseguró que la bebé en camino se llamará Lennon Augie.



El recorrido por sus tropiezos amorosos se resume en el El peso del talento con el retrato de un padre fallido que parece tener una buena relación con su exesposa y trata de ganar un poco de atención de su distante hija adolescente, que está cansada de que él le cuente sus victorias del pasado y le hable y le hable de su infinito amor hacia El gabinete del doctor Caligari de 1920.



“Ese genuino entusiasmo por el cine guarda una gran similitud conmigo. Las escenas en las que se refleja ese amor son muy reales y tienen chispa. Yo estoy feliz de hablar con gente sobre películas y darles recomendaciones. Otra cosa que me conecta con la ficción, es la idea de trabajar como un mantra: actuar siempre me ha apasionado. Me encanta hacer algo constructivo con mi imaginación, pensamientos, emociones y las experiencias de mi vida. Soy feliz trabajando y es el lugar en el que mejor me siento”, recalcó.

Por su trabajp en Leaving Las Vegas ganó un premio Óscar. en 1996. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tal vez por eso para él no fue tan traumático tener que acercarse a producciones de menor presupuesto y de dudosa calidad. No solo lo hacía para tapar los huecos de sus millonarias deudas, sino que de verdad disfrutaba entrar en personajes torturados o que era capaces de trepar desde el melodrama hasta la violencia pura para darle un sentido a su historia. El destello Cage siempre estuvo y ha estado ahí y hasta fue capaz de elevar el nivel de muchas de esas aventuras cinematográficas que no lo dejaron arrastrar a la bancarrota ni al olvido.

Él no sintió miedo de asumir el protagonismo en proyectos tan dispares como la floja cinta de terror y comedia Willys Wonderland, con muñecos asesinos en Stop Motion; ni en la polémica Prisoners in Ghostland, una especie de western demencial en el que interpretó a un ladrón de bancos que tiene que salvar a una joven y que lleva puesto un traje de cuero que explotará sino cumple la misión; tampoco tuvo lío de prestar su voz a Los Croods, una tierna aventura animada de Dreamwork ambientada en la prehistoria o probar con horrores venidos de otros planetas en la adaptación del cuento de H.P. Lovecraft Color Out of Space y hasta sorprender a los puristas –que se habían quedado atrapados con su trabajos de otros tiempos– con Pig, quizá su película más profunda hasta la fecha, en la que interpreta a un cocinero que emprende una aventura para recuperar a una cerdita raptada que es su única compañía. La trama ofrece un drama intenso acerca de la soledad, la pérdida y el luto. Y posiblemente es el papel más personal e impactante del actor, incluso por encima de El precio del talento.



Ahora, con 58 años, parece que su colección de animales exóticos (en sus mansiones tuvo tiburones, pulpos y hasta cocodrilos) han pasado a la historia. Vive tranquilo en Las Vegas y no se emborracha en la ciudad del pecado, como lo hizo su personaje de Ben Sanderson en la película que le dio el Óscar.



“Mucha gente decidió que estaba un poco chiflado, lo cual fue divertido al principio”, recalcó en un artículo reciente para la revista GQ. Hoy está enfocado en cosas como hacer un chiste de lo que muchos imaginan que es su vida o los que aseguran que es un bicho raro.

Él no exagera cuando actúa, pero sí pierde más calorías rodando de una escena de una película, que corriendo una maratón. Y si duda deja una huella en sus espectadores. “Paso mucho tiempo tranquilo en casa, sentado en el sofá, viendo la televisión o leyendo un libro de Murakami”, recalca en el mismo artículo.

Pero es imposible no recordarlo en un auto a gran velocidad tratando de salvar a un bebé en la segunda película de los hermanos Ethan y Joel Coen (Educando a Arizona), apropiándose de la torpeza física de un expresidiario de buen corazón, o llevado la sensación del miedo a nuevos terrenos en 8 mm, la travesía de un investigador a lo más profundo del cine snuff, la industria de la pornografía y los videos ilegales.



Nicolas Cage y Pedro Pascal en una escena de El peso del talento Foto: Corazón Films

Ahora es algo más que un meme, una insólita anomalía del Star System hollywoodiense o un placer culposo para los que se niegan a confesar que ven sus películas esperando ser apabullados por su entrega. Es un actor intenso y devoto de la interpretación que probó las mieles de la fama y que sabe el valor de romperse el lomo por su trabajo o de, literalmente, caer de cabeza no solo en la ficción: Cage también se puso el traje de Superman, pero Warner Bros. canceló la producción y su capa nunca se batió con el viento en los cielos de Metropolis.



Ahora es ‘Nick Cage’ (como le dice Javi) y no le importa que le pregunten por su técnica de actuación chamánica, en la que él dice no interpretar un personaje, sino sentir hasta la médula todo lo que le dicta el espíritu de su rol. En El peso del talento hace catarsis. Sus ojos azules tienen ahora un brillo diferente, el de la ironía contra la industria que una vez pensó que se lo iba a tragar, pero a la vez una especie de luz de agradecimiento para quienes lo han seguido, adorado y hasta convertido en un género cinematográfico en sí: “el cine Cage”.



El director Panos Cosmatos, que lo llevó por los terrenos de una venganza infernal en Mandy (una de sus mejores películas en el 2018), en el papel de un leñador que pierde a su esposa por culpa de una secta y decide impartir justicia en un sangriento viaje contra demonios motorizados, lo definió como el único actor capaz de expresar una furia peligrosa e incontenible y a la vez ganarse al público. “Es un loco maravilloso”, aseguró. Pero no está loco,: Nicolas Cage está más allá del bien y del mal.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy|

