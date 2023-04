Nicolas Hoult es un actor y modelo británico. En este último tiempo, se ha convertido en uno de los artistas favoritos de la industria hollywoodense. A lo largo de su carrera profesional ha gozado de fama y reconocimiento por su participación en varias películas y series de televisión.

Hoult ha protagonizado varios papeles que lo han catapultado al reconocimiento internacional, algunos de los personajes más recordados del actor son ‘Bestia’, en la franquicia de ‘X-Men’ y ‘Tony Stonem’, en la serie juvenil ‘Skins’.

(Le recomendamos leer: Llegan los X-Men a la colección MarvelRED).

El actor, quien ha participado en varias producciones, tuvo una mala racha dentro de su carrera, pues durante 2022 y 2023 no consiguió ser elegido en películas como 'The Batman', 'Top Gun: Maverick' y 'Misión: Imposible - Sentencia Mortal'. Estos papeles, según él, “todavía duelen”.

En una entrevista para la revista dedicada al cine y la cultura popular ‘Variety’, el intérprete reveló cómo fue rechazado: "Hice una prueba para ‘The Batman’ y no me dieron el papel. Después, hice una prueba para ‘Top Gun: Maverick’ y tampoco me lo dieron. Entonces recibí una llamada de Tom Cruise diciéndome que me habían cogido para ‘Misión Imposible 7’, pero lo tuve que rechazar porque ya me había comprometido con la serie de ‘The Great’".

(Además: ¿WandaVision unirá universos de Marvel y X-Men? (¡Cuidado, spoilers!)).

Películas como ‘The Batman’ y ‘Top Gun: Maverick’ han sido un éxito rotundo en las taquillas. La cinta protagonizada por Tom Cruise recaudó más de 1.49 mil millones en todo el mundo. Asimismo, el film protagonizado por Robert Pattinson, quién da vida al superhéroe de ‘Ciudad Gótica’, recaudó más de 770 millones, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la anterior revista mencionada.

El actor no pudo ser parte de esos éxitos taquilleros; sin embargo, ahora hace parte de la producción ‘Renfield’, que se estrenará el próximo 27 de abril en Colombia.

(También puede interesarle: 'Cráter', la nueva película de Disney+, que se estrenará en mayo).

La nueva cinta producida por Universal Pictures cuenta la historia de ‘Renfield’, un torturado ayudante del famoso ‘Conde Drácula’, que está dispuesto averiguar cómo es el mundo allá afuera, sin seguir las órdenes del temeroso vampiro de las tinieblas.

Una comedia de aventura y acción, con un elenco de talla mundial que reúne actores como Nicolas Cage, Nicolas Hoult, Ben Schwartz, Brandon Scott Jones, Bess Rous y Jena Kanell.

La cinta ya fue estrenada en Estados Unidos y no ha recibido buena acogida por parte del público, pues estos han preferido ver ‘Super Mario Bros’. No obstante, según varios críticos, la nueva comedia tiene mucho “por explorar y gran potencial”.

Más noticias en EL TIEMPO

'Releyendo Mafalda' compite por el premio a mejor documental en Canneseries

Marvel piensa en reemplazar a Jonathan Majors como ‘Kang’, tras su arresto

Super Mario Bros: la canción 'Peaches' genera polémica en redes por 'acoso'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO