La ambición de brillar como Elvis Presley moviendo la pelvis y con toda la prisión bailando rock and roll en 'Jailhouse Rock', o poner de rodillas a los críticos más ácidos, al igual que Bjork en el 2000 con su impresionante debut en el cine con 'Dancer in the Dark', es un anhelo que siempre parece estar siempre dentro de lo sueños secretos de los músicos.



No importa que sean raperos, metaleros o reguetoneros. La pantalla parece ser un imán tan fuerte como los micrófonos o las guitarras eléctricas. 50 Cent, Eminem, Frank Sinatra, su satánica majestad Mick Jagger, Carlos Vives y hasta Shakira, en su momento, escribieron su propia historia.



Ahora una nueva generación de cantantes colombianos busca tomarse no solo el cine, las telenovelas, sino las plataformas de HBO, Netflix y Amazon Prime Video.



“La fusión de los dos mundos, el de la música y de la actuación, solo tiene ganancias para las empresas y los artistas. Para nosotros es una oportunidad increíble de desarrollar nuestras inquietudes artísticas de otra forma y tanto nosotros, como las plataformas, vamos a llegar a nuevos públicos. No tiene pérdida”, recordaba Yatra en una entrevista,



Yatra, el intérprete de 'Dos oruguitas', la canción nominada al Óscar de la película 'Encanto', ahora se prepara para ser el protagonista de la serie 'Érase una vez pero ya no', comedia romántica con aires de musical que se estrenará en este primer trimestre en Netflix. Con 28,8 millones de seguidores en Instagram, el cantante ya dio el salto. Pero no es el único.

Antes de las plataformas, los reguetoneros llegaron al cine. Fue en 'Rápidos y furiosos' donde el flow de algunos artistas se trasformó en una interpretación frente a la cámara. “Como saben, a menudo hemos encontrado un gran talento en la industria de la música para pasar al cine”, dijo Vin Diesel, protagonista de la saga, en ese momento.



“Se espera que dejen todos los elogios en la puerta para abrazar al personaje con integridad. Y eso es exactamente lo que ha hecho Ozuna”, agregó al darle la bienvenida al reguetonero.



Don Omar y Tego Calderón también se dejaron seducir por el rugir de los motores y la acción que rompe todas las leyes de la física y factura millones en taquilla.



Ahora, Maluma se une a Jennifer López en 'Marry Me', una película que se lanza en salas de cine y pronto en HBO Max. López no ha sido ajena al séptimo arte, donde no solo ha estado como actriz sino como productora, combinando sus universos, y siendo, de lejos, una de las latinas más reconocidas en esa industria.



“Mi papel es el de Bastián, un artista urbano que está comprometido en matrimonio con Jennifer”, recordó Maluma, agregando que espera que esta experiencia “le abra las puertas de Hollywood”.



En este avance latino, Amazon Prime Video y Disney Plus también tienen proyectos. Uno de ellos es con el argentino Thiago PZK, quien protagonizó en 2021 la película 'Cato', en los inicios de su carrera. Mientras que Disney no perdió tiempo y fichó al colombiano Pipe Bueno para hacer 'Siempre fui yo', que protagoniza con la mexicana Karol Sevilla y los colombianos Christian Tappan y Juliana Galvis, donde canta pop y música urbana.



En otros momentos, artistas como Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre del año pasado, consolidaron sus carreras musicales haciendo cine.



Entre 1972 y 1991 el mexicano hizo 21 películas con títulos como 'Mi querido viejo', 'Por tu maldito amor', 'El cuatrero', 'Sinvergüenza, pero honrado', 'Como México no hay dos' y su imbatible 'La ley del monte'. Fueron producciones que lo encumbraron como ídolo.

El español Raphael, otro intérprete que está más allá del bien y del mal, ha estado en 15 producciones, entre ellas documentales biográficos.

Y en los años 70, su compatriota Marisol, considerada una niña prodigio en su país, fue dirigida en musicales por el estadounidense Mel Ferrer.



Miguel Bosé cantó y actuó desde muy joven. 'Tacones lejanos' y la aterradora 'Suspiria', en un pequeño papel de bailarín en una academia de danza y brujas satánicas, han sido ejemplo de sus otras búsquedas artísticas.



Volviendo al continente americano, Rubén Blades ha peleado con 'Depredador' en la segunda parte de la saga de ciencia ficción y hasta con zombis en la serie 'Fear the Walking Dead'.



Tampoco hay que olvidar que Marc Anthony consiguió darle otro sabor a su son salsero con actuaciones en películas como 'Hombre en llamas', con Denzel Washington; 'Bringin out the Dead', junto a Nicolas Cage, y 'Runaway Bride', una comedia romántica de Julia Roberts.



En Colombia, Carlos Vives tuvo una carrera destacada como actor y su personaje de 'Escalona' le sirvió para disparar su carrera musical, que antes del vallenato se debatía entre el pop y el rock. No solo representó al compositor vallenato, también fue galán y boxeador en 'Gallito Ramírez', una de sus más recordadas telenovelas. Y no hay que olvidar su coqueteo con el rock en español y el amor en 'Loca pasión'.



La que una vez fue llamada la reina de la tecnocarrilera, la gran Marbelle, se aventuró a ser actriz y representarse a sí misma en 'Amor sincero', su bioserie de RCN, entre otros ejemplos.



Carolina Gaitán, por su lado, empezó en un concurso musical, pronto se volvió actriz, y tanto en la televisión como en el teatro ha combinado sus dos facetas.



Algo que intento Shakira con 'El oasis', una telenovela que protagonizó a los 17 años. Pero su increíble fama musical frenó esa aspiración.



Netflix se arriesgó con la vida de Nicky Jam, con él como protagonista, en una historia sobre sus momentos más difíciles y también los de su gloria. No fue un éxito, pero sí llevó a la plataforma a pensar en otros mundos relacionados con la música, como 'Garotas de Ipanema', sobre el nacimiento del bossa nova, y '45 revoluciones', con el desarrollo de la industria musical en España.



En el 2021, Amazon Prime emitió 'El niño de Medellín', un acercamiento a la vida fuera y dentro de los escenarios de J Balvin, así como el reality 'Everybody Loves Natti', con la dominicana Natti Natasha. Maluma no se quedó atrás en el formato de recrear la realidad y se le midió a la aventura de narrar el documental sobre la selección Colombia en esa plataforma de streaming, antes del tensionante panorama que hoy tiene al equipo de fútbol a un paso de estar en el Mundial de Catar, pero desde la sala de la casa de cada jugador.



Eso sí, el mundo anglo nos lleva siglos de ventaja, porque además de Sinatra y Presley, Cher, reconocida por su carrera musical, se ganó un Óscar a la mejor actriz por su participación en 'Hechizo de luna', una película de 1997 que estelarizó con Nicolas Cage, y también se llevó un Globo de Oro.



Y otra diva, Liza Minelli, ganó el Óscar a mejor actriz en 1973 por 'Cabaret', mientras que la intérprete Barbara Streisand se llevó la estatuilla en la misma categoría en 1968 por 'Funny Girl', y en 1976 por la mejor canción, la de 'Nace una estrella'.



Whitney Houston también llegó al cine. En 1992 actuó en 'El guardaespaldas', con Kevin Costner, y Madonna estuvo en 'Evita'. En esa década casi todas las estrellas de rap probaron suerte como actores de cine y televisión. Ice-T interpretó a pandilleros y a delincuentes en las peligrosas calles de Estados Unidos, antes de convertirse en el detective Odafin Tutuola durante 23 temporadas en 'La ley y el orden: U.V.E'. En el 2002 Eminem contó su vida antes de la fama y la polémica interpretándose a sí mismo en '8 Mile'.



En el listado no pueden faltar Justin Timberlake, Britney Spears, Rihanna y Lady Gaga. Esta última sorprendió en una reciente versión de 'Nace una estrella' y ahora por su personaje en la cinta 'La casa Gucci', como la asesina de Maurizio Gucci. Y claro: no hay que olvidar ciertas apariciones mínimas pero capaces de llenar toda la pantalla, ¡o cómo olvidar a Keith Richards en Piratas del Caribe!



(*) Con información de EFE